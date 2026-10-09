Recensione a Sari Hanafi, Critica del liberalismo simbolico

Per una sociologia dialogica, a cura di Gennaro Iorio, traduzione di Vincenzo Auriemma, Armando Editore, 2026

Per una sociologia dialogica, a cura di Gennaro Iorio, traduzione di Vincenzo Auriemma, Armando Editore, 2026

Critica del liberalismo simbolico. Per una sociologia dialogica di Sari Hanafi interviene nel dibattito teorico contemporaneo mettendo in discussione alcune opposizioni divenute progressivamente paralizzanti: universalismo e particolarismo, riconoscimento e redistribuzione, neutralità e militanza, consenso e antagonismo. La sua rilevanza risiede soprattutto nel tentativo di ripensare il liberalismo a partire dalle condizioni concrete della sua realizzazione sociale.

Questa prospettiva acquista ulteriore significato se ricondotta al percorso scientifico dell’autore. Sari Hanafi è professore di Sociologia presso l’American University of Beirut, dove ricopre incarichi nell’ambito degli studi sul mondo arabo e islamico. È stato presidente dell’International Sociological Association dal 2018 al 2023 ed editor di Idafat: The Arab Journal of Sociology. Ha inoltre fondato “Athar”, portale dedicato all’impatto sociale della ricerca scientifica nel e sul mondo arabo. La sua traiettoria, sviluppatasi fra mondo arabo e comunità scientifica internazionale, restituisce una concezione della sociologia fondata sul pluralismo delle tradizioni epistemiche e sul confronto fra differenti universi culturali. Il bersaglio teorico è ciò che Hanafi definisce “liberalismo simbolico”: una configurazione nella quale la proclamazione di valori liberali, diritti e riconoscimento può convivere con pratiche sociali e istituzionali che ne contraddicono le premesse. Il linguaggio dell’inclusione rischia così di autonomizzarsi dalle condizioni materiali della giustizia e dalle strutture che determinano la distribuzione effettiva delle risorse e del potere. Come evidenzia Gennaro Iorio nella prefazione italiana, la critica di Hanafi opera dall’interno dell’orizzonte liberale, interrogando lo scarto fra principi proclamati e pratiche effettive. L’operazione può essere letta come una forma di critica immanente: libertà, uguaglianza, pluralismo e universalismo vengono sottoposti alla verifica delle condizioni sociali della loro realizzazione. Il confronto con John Rawls è, da questo punto di vista, decisivo. In Political Liberalism (1993), Rawls assume il pluralismo delle concezioni del bene come condizione permanente delle società democratiche e si interroga su come cittadini liberi ed eguali possano condividere istituzioni giuste pur mantenendo visioni differenti. Hanafi conserva questa intuizione, ma la sottopone a una verifica più strettamente sociologica: in quale misura possono essere realmente “liberi ed eguali” soggetti inseriti in strutture profondamente asimmetriche? E che cosa accade quando il problema della giustizia investe disuguaglianze transnazionali, eredità coloniali e gerarchie epistemiche? È precisamente in questa distanza fra principi e condizioni della loro attuazione che emerge il liberalismo simbolico. Una società può sviluppare un lessico sofisticato dei diritti continuando a riprodurre profonde disparità nell’accesso alle risorse; può ampliare le politiche di riconoscimento lasciando sostanzialmente immutate le strutture della distribuzione; può dichiarare universali determinati principi e applicarli in maniera differenziale.

Il riferimento a Pierre Bourdieu consente di precisare ulteriormente il problema. Se gli scambi simbolici sono attraversati dai rapporti sociali e dalla capacità di imporre categorie legittime di percezione del mondo, come mostra Language and Symbolic Power (1991), anche il linguaggio della giustizia può trasformarsi in una risorsa distintiva. Attori sociali, istituzioni e produttori di conoscenza possono denunciare pubblicamente determinate disuguaglianze continuando al tempo stesso a beneficiare delle strutture che le generano. Il discorso emancipativo rischia allora di convertirsi in capitale morale, mentre l’adesione a un lessico socialmente legittimato diventa criterio di appartenenza e distinzione. A questo livello il confronto con Nancy Fraser risulta particolarmente produttivo. La critica alla separazione fra redistribuzione e riconoscimento, sviluppata anche nel confronto con Axel Honneth in Redistribution or Recognition? (2003), offre una chiave utile per comprendere uno dei nuclei della proposta di Hanafi: il riconoscimento perde forza emancipativa quando viene disgiunto dalla trasformazione delle strutture materiali e politiche. Con Scales of Justice (2008), Fraser amplia inoltre il problema introducendo la dimensione della rappresentanza: alla domanda relativa a che cosa sia giusto si affianca quella relativa a chi possa partecipare alla definizione stessa della giustizia. Da qui deriva anche la distinzione fra universalismo astratto e universalismo concreto. Il primo tende ad assumere come universali categorie storicamente e culturalmente situate; il secondo costruisce principi comuni sottoponendoli alla prova dei contesti, delle differenze e dei processi di traduzione. L’universalismo cessa così di essere un dato già costituito e diventa un processo continuamente ridefinito attraverso il confronto.

Uno dei passaggi teoricamente più significativi del volume riguarda il movimento dal paradigma della dominazione verso una sociologia dialogica. Iorio ricostruisce l’itinerario attraverso il quale Hanafi, confrontandosi con Foucault, con la biopolitica e con le analisi del colonialismo, arriva a interrogare i limiti delle letture che spiegano i fenomeni sociali prevalentemente attraverso l’opposizione dominante/dominato. Il rischio emerge quando il potere diventa una spiegazione totalizzante e l’indagine sociologica finisce per confermare empiricamente una classificazione morale già determinata. La questione decisiva diventa allora: che cosa viene dopo la diagnosi della dominazione? La risposta è la sociologia dialogica. Il dialogo assume qui un significato più profondo della tolleranza o della ricerca del compromesso. Implica la possibilità che l’incontro con l’altro modifichi anche le categorie dell’osservatore e che la conoscenza derivi da una relazione fra soggetti disponibili a interrogarsi reciprocamente. Il confronto con Jürgen Habermas risulta, sotto questo profilo, particolarmente produttivo. The Theory of Communicative Action e Between Facts and Norms (1996) collocano la legittimità democratica entro processi pubblici di formazione discorsiva dell’opinione e della volontà. Hanafi condivide l’importanza della sfera pubblica e del confronto discorsivo, ma insiste sulle condizioni sociali concrete entro cui essi avvengono: chi può realmente partecipare al dialogo e con quali risorse? Gli interlocutori dispongono di differenti quantità di capitale economico, culturale e simbolico; hanno accessi diseguali ai media e alle istituzioni; alcune forme di conoscenza godono di maggiore riconoscimento rispetto ad altre. Su questo punto la riflessione di Iris Marion Young offre un utile termine di confronto. In Inclusion and Democracy (2000), Young mostra come anche norme apparentemente neutrali della deliberazione possano produrre effetti di marginalizzazione. La disponibilità formale di uno spazio di confronto costituisce dunque soltanto una prima condizione: occorre interrogare sociologicamente le effettive possibilità di accesso, ascolto e partecipazione. Una sociologia dialogica deve pertanto mantenere al proprio interno la critica del potere. È su questo terreno che emerge una delle tensioni più interessanti del volume. Chantal Mouffe ha criticato i modelli deliberativi per la loro tendenza a sottovalutare il carattere irriducibilmente conflittuale del politico. In The Democratic Paradox (2000), propone di trasformare l’antagonismo fra nemici in agonismo fra avversari, cioè fra soggetti portatori di progetti incompatibili che continuano tuttavia a riconoscersi reciprocamente il diritto di partecipare allo spazio politico.

Letta attraverso questa prospettiva, la distanza fra Mouffe e Hanafi appare meno radicale di quanto potrebbe sembrare. Nel progetto di Hanafi il dialogo non elimina il conflitto, ma prova a impedirne la trasformazione nella cancellazione simbolica o politica dell’altro. La sociologia dialogica può essere interpretata, in questo senso, come una riflessione sulle condizioni di possibilità del disaccordo democratico.

La seconda parte del volume sottopone questa impostazione alla prova di alcuni fra i terreni più conflittuali del dibattito contemporaneo: libertà accademica, secolarismo, diversità sessuale e di genere, autorità familiare e servizi sociali, intrecciandoli anche alle controversie suscitate dal conflitto israelo-palestinese. Particolarmente significativo è il tema della libertà accademica. Il campo universitario, in termini bourdieusiani, è attraversato da rapporti di forza e da una competizione per l’autorità scientifica e il capitale simbolico. Il problema riguarda allora la possibilità che istituzioni fondate sulla libertà di ricerca producano al proprio interno nuove forme di conformismo: quando la responsabilità del discorso si trasforma in sorveglianza del discorso? Quando una posizione viene esclusa attraverso una preventiva delegittimazione morale? Anche i capitoli dedicati al secolarismo e alla diversità sessuale e di genere pongono una questione centrale per la teoria liberale: fino a che punto una società può accogliere concezioni differenti del bene evitando di trasformare una particolare visione culturale in norma universale? Il pluralismo dialogico necessita dunque di criteri normativi capaci di tutelare la dignità dei soggetti e, insieme, di preservare uno spazio effettivo per il dissenso. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la geografia epistemica del volume. Come evidenzia Iorio, Hanafi fa dialogare autori appartenenti al canone sociologico e filosofico occidentale con studiosi e tradizioni provenienti dal mondo arabo e da altri contesti extraeuropei. Tale pluralità non costituisce un semplice ampliamento bibliografico, ma interviene direttamente sulle condizioni di produzione della teoria.

Il lavoro può così essere collocato nel più ampio processo di provincializzazione delle scienze sociali occidentali. Dipesh Chakrabarty, in Provincializing Europe (2000), propone di sottrarre il pensiero europeo alla posizione di misura universale e non situata della modernità. Raewyn Connell, con Southern Theory (2007), contesta la concentrazione della produzione teorica nelle metropoli del Nord globale e rivendica la capacità dei contesti periferici di produrre teoria oltre che dati empirici. Le epistemologie del Sud elaborate da Boaventura de Sousa Santos in The End of the Cognitive Empire(2018) introducono inoltre il tema della giustizia cognitiva: le disuguaglianze globali riguardano anche il potere di determinare quali forme di conoscenza siano riconosciute come valide.

Hanafi condivide questa esigenza di decentramento evitando però una semplice inversione delle gerarchie. Decolonizzare la sociologia significa favorire una circolazione dialogica della teoria, all’interno della quale tradizioni differenti possano interrogarsi reciprocamente. Anche la bibliografia finisce così per assumere la forma di un atlante epistemico globale, nel quale la pluralità delle tradizioni teoriche diventa parte della costruzione stessa dell’oggetto sociologico. Il merito maggiore di Critica del liberalismo simbolico consiste nel rimettere in discussione alcune equivalenze divenute eccessivamente semplici nel dibattito contemporaneo. Il riconoscimento non coincide necessariamente con la giustizia; l’universalismo può essere distinto dall’occidentalizzazione; il pluralismo può conservare una dimensione normativa; il dialogo può convivere con il conflitto; la critica può andare oltre la sola denuncia. È da questo insieme di tensioni che Hanafi prova a ridefinire la funzione della sociologia nelle società polarizzate. Da una parte, la disciplina rischia di ridursi a tecnicismo, rinunciando alla propria dimensione critica; dall’altra può trasformarsi in uno strumento di certificazione morale delle appartenenze, perdendo la capacità di interrogare anche i valori e i gruppi ai quali lo stesso sociologo si sente vicino. La sociologia dialogica propone una strada più esigente: mantenere insieme critica e comprensione, universalismo e differenza, normatività e pluralismo, riconoscimento e redistribuzione, potere e dialogo. Dialogare significa accettare che anche la critica rimanga esposta alla critica. Comprendere richiede un lavoro più complesso del semplice schieramento, mentre il conflitto può conservare la propria intensità senza tradursi nell’annientamento simbolico dell’avversario.