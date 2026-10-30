La Regione Lombardia regolamenta l’Intelligenza artificiale

La Regione Lombardia ha deciso di regolamentare in qualche modo l’intelligenza artificiale (IA) attraverso un’apposita carta regionale. Come si legge sul sito Lombardia Notizie, l’organo comunicativo della Regione, è stata approvata una nuova legge dal Consiglio regionale in merito allo sviluppo sostenibile dell’intelligenza artificiale.

La legge precedente risaliva a dieci anni fa: era stata approvata nel 2016, in un’epoca completamente diversa dal punto di vista tecnologico. Di conseguenza, la Regione Lombardia ha deciso di aggiornarla, mettendo al centro proprio l’intelligenza artificiale, vista come un fulcro per migliorare l’economia regionale, ma anche la vita e la qualità della vita dei cittadini lombardi, nonché per potenziare i servizi pubblici e rendere le imprese locali più competitive.

Grazie alla carta regionale, la Lombardia si sincronizza di fatto con le due leggi già approvate negli ultimi due anni, rispettivamente dall’Unione Europea e dall’Italia, con l’obiettivo di fare in modo che l’intelligenza artificiale sia sicura, ma anche etica. Una doppia sfida che molti addetti ai lavori si sono posti, in particolare negli ultimi due anni, durante i quali l’IA ha avuto uno sviluppo esponenziale, senza precedenti.

Di fatto, come precisa Lombardia Notizie, si tratta di un documento in cui vengono elencate le linee guida per utilizzare l’IA nel mondo delle imprese, dell’amministrazione e della sanità. È aperto a diversi soggetti, come università, imprese, istituzioni e centri di ricerca.

Ma non finisce qui, perché, come al solito, quando la Regione Lombardia si muove lo fa in grande. Si è quindi deciso di affiancare alla carta regionale anche un comitato scientifico ad hoc, che avrà l’obiettivo di proporre, informare e programmare in materia di IA. Secondo quanto emerso, il comitato durerà tre anni, quindi resterà in carica fino al 2029. Dopodiché, i suoi cinque membri, tutti esperti del settore, saranno sostituiti.

Soddisfatto l’assessore Alessandro Fermi, che ha spiegato come, attraverso questa nuova legge, si cercherà di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, con un obiettivo che resta sempre lo stesso: “Migliorare la vita di cittadini e imprese”. Per Fermi, l’intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione epocale.

L’assessore non si nasconde, aggiungendo. “La nostra Regione non può restare con le mani in mano. Abbiamo quindi scelto di essere protagonisti, attraverso la carta regionale e il comitato, senza dimenticare il forte sostegno dei fondi europei, che consentono investimenti a favore delle imprese e dei centri di ricerca, permettendo loro di essere competitivi non solo a livello regionale o nazionale”.

La carta regionale giunge a pochi mesi di distanza dall’approvazione della legge ad hoc Lombardia è Ricerca, del marzo 2026, attraverso la quale si è dato ampio risalto a un utilizzo corretto dell’IA.

La legge sull’intelligenza artificiale non è un problema che riguarda soltanto la Lombardia. Per poter governare l’IA, in Italia, sarebbe necessario la creazione di una authority che possa seguire la continua evoluzione ed il corretto utilizzo di questo nuovo strumento tecnologico che non va usato per sostituire l’uomo ma per coadiuvarlo nel migliorare lo svolgimento delle funzioni lavorative e produttive.

Salvatore Rondello