Respira la democrazia mondiale

I DEMOCRATICI USA hanno stravinto le elezioni e si riprendono il controllo del Senato e della Camera, vincendo anche in Stati che due anni fa avevano votato per Trump. Non si tratta di un dettaglio, ma di un cambiamento di sistema, perché da

gennaio Washington torna a essere un luogo di governo diviso, dove nessuna decisione importante potrà più essere presa da una sola parte.

Quando ho sentito al telegiornale del mattino queste notizie mi è salito un brivido in tutto il corpo.

Ora sono risolti tutti i problemi? No Trump resta presidente, mantiene il veto e la politica estera, e per questo non è corretto parlare di una sua sconfitta definitiva. Da ora in poi ogni legge, ogni nomina importante, ogni scelta di bilancio dovrà passare attraverso una trattativa tra la casa bianca ed i democratici e le sue aperture sono una necessità

istituzionale. E proprio perché è obbligata, è difficile crederci, dopo due anni di scontro frontale e una campagna elettorale durissima.

La vittoria che ha deciso il voto è stata la situazione interna, non internazionale. Il costo della vita, la sanità, il senso diffuso

che il potere fosse diventato” troppo concentrato e troppo poco controllabile. Gli elettori hanno reagito e questa la lezione da tenere presente quando si guarda fuori dagli Stati Uniti.

Non significa che la guerra finirà domani, né che Europa potrà tornare a delegare la propria sicurezza a Washington. Che sarà di nuovo un partner più prevedibile e l’Europa dovrà decidere se usare questi due anni per costruire una propria autonomia di difesa o per rimandare ancora una scelta che ormai non può essere rinviata.

Questa vittoria della democrazia si aggiunge a quella di Lula in Brasile e degli studenti in Serbia mentre resta difficile e complicata la situazione in medioriente nonostante l’uscita di scena di Netanjau

In USA cambierà il margine di manovra del presidente. Un Congresso democratico tenderà a chiedere più controlli sugli aiuti militari, più attenzione agli aiuti umanitari, più diplomazia e meno decisioni unilaterali.

In molte parti del mondo si sta affermando un modello di potere che tende a concentrare le decisioni, a ridurre i controlli, a trattare il

dissenso come un ostacolo. Gli Stati Uniti hanno appena mostrato che questo modello può essere frenato dal voto, ma non sconfitto una volta per tutte.

Il voto americano non è una garanzia per il futuro, è un esempio di come funzioni un contrappeso quando ancora esiste.

Spetta ora alle altre democrazie,compresa la nostra, capire se vogliamo usare questo tempo per rafforzare le proprie istituzioni e fare quell’ultimo passo sulla costruzione dell’unità europea o se vogliamo continuare a credere che basti la crescita economica e la tecnologia a risolvere problemi che sono invece politici.

In definitiva, i prossimi due anni saranno anni di trattativa continua, a Washington e nel mondo. Nessuno avrà più il potere di decidere da solo, e questo renderà tutto più lento e più faticoso, ma anche più

equilibrato. Come quando si stende una coperta: se si tira troppo da una parte, dal’altra si resta scoperti.

RINO CAPEZZUOLI

(socialisti del chianti fiorentino) 6/11/2026