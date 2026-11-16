Rimettere al centro la giustizia: restituire valore al lavoro

Scrivo queste righe partendo da una domanda tanto semplice quanto urgente, che attraversa oggi le case di milioni di famiglie italiane: cosa significa davvero “giustizia sociale” per chi guarda al calendario con l’ansia di non riuscire a coprire le spese fino all’ultimo giorno del mese? Per chi vive la fatica quotidiana di far quadrare i conti, la giustizia sociale ha smesso da tempo di essere una formula teorica nei programmi politici o nei convegni.

È diventata una questione concreta, fisica, legata alla dignità stessa dell’esistenza. Significa poter entrare in un supermercato senza dover rinunciare ai beni essenziali, aprire una bolletta senza il timore di dover scegliere tra il riscaldamento e una visita medica, pagare l’affitto o il mutuo senza l’incubo costante dello sfratto. Viviamo un paradosso profondo. Il lavoro, che secondo la nostra Costituzione dovrebbe essere il fondamento della Repubblica e lo strumento primario di emancipazione dell’individuo, rischia oggi di non bastare più.

L’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto, gli stipendi fermi al palo rispetto al resto d’Europa e la precarietà contrattuale hanno creato una nuova fascia di fragilità: quella dei lavoratori poveri. Persone che si alzano all’alba, producono ricchezza, contribuiscono alla tenuta del Paese, ma si ritrovano comunque ai margini, schiacciate da un costo della vita divenuto insostenibile. In questo scenario, risuonano con una forza profetica le parole che Sandro Pertini amava ripetere: «Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà».

Il Presidente più amato dagli italiani aveva colto un nodo inscindibile. La libertà formale, sancita sulla carta, si svuota di significato se manca la libertà dal bisogno. Che libertà può esercitare un cittadino costretto a dedicare ogni energia mentale ed emotiva alla pura sopravvivenza economica? Come si può partecipare pienamente alla vita democratica, culturale e civica di una comunità quando il peso delle preoccupazioni materiali toglie il respiro?

La disuguaglianza economica non è soltanto un dato statistico da commentare nei grafici; è una ferita aperta nella coesione della nostra società. Quando chi ha meno vede assottigliarsi ogni prospettiva di miglioramento e fatica a garantire un futuro sereno ai propri figli, si spezza quel patto di solidarietà che tiene unito un Paese. Rimettere al centro la giustizia sociale significa dunque restituire valore al lavoro, adeguare i salari al costo reale della vita, difendere la sanità pubblica e garantire tutele universali. Non è assistenzialismo, ma il dovere primario di una comunità civile che non accetta di lasciare indietro i più deboli. Perché, come ci insegna la nostra storia migliore, una società si misura dalla dignità che riesce ad assicurare a ciascuno dei suoi membri.

Raffaele Amendola