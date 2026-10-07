Riprendono i Concerti nel Parco in programmazione per autunno 2026

L’imprinting multidisciplinare ed innovativo del festival si ripropone anche nella stagione autunnale, tra nuove produzioni di teatro musicale, spazio ai giovani talenti, ed una lectio magistralis – concerto dedicata a San Francesco, nell’ottavo centenario dalla morte.

Dopo il successo de I Concerti nel Parco, Estate 2026, riprende la programmazione autunnale, sempre a cura di Teresa Azzaro, con la rassegna I Concerti nel Parco, Autunno 2026 che si svolgerà a Roma, Frascati, e Trebbiano Romano, e che propone un cartellone sempre all’insegna della novità e differenziazione dell’offerta culturale nel segno della commistione tra generi diversi e che da molto spazio ai giovani talenti, italiani e stranieri.

La manifestazione è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Politiche Giovanili, e di avvale del patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi , dei Comuni di Frascati e Trevignano Romano nonché della partnership con prestigiosi enti culturali quali l’Accademia di Francia – Villa Medici, e di MUSA Museo Tuscolano – Scuderie Aldobrandini a Frascati e di Musica per Roma a Casa del Jazz.

Si inaugura domenica 11 ottobre alle 18.00 con un concerto nella Sala Consiliare di Trevignano Romano, con il Trio David, Gloria Santarelli, violino, Chiara Mazzocchi, viola; Tommaso Castellano, violoncello; giovane ma già professionalmente avviato trio d’archi , che nel concerto dal titolo “Capolavori evergreen e musica d’oggi”, propone fra due capolavori di Beethoven e Woolf Ferrari, “Nebbia” un brano in prima assoluta del giovane compositore romano Gabriele Mercanti, Il 17 ottobre a Roma, Casa del Jazz alle ore 19.30 Mila Trani in “Menta Selvatica”, il festival presenta la cantautrice italo spagnola nel suo debutto romano a Casa del Jazz, accompagnata da Bartolomeo Barenghi alla chitarra. Dotata di una sua particolare cifra stilistica che mette insieme e reinterpreta tracciati musicali di continenti e culture diverse, Mila Trani ha già destato curiosità a livello internazionale, ottenendo un clamoroso sold out al Blue Note di Milano, nel suo esordio italiano

Il 31 ottobre a Roma nella Basilica dei Santi XII Santi Apolostoli alle ore 19.30, una produzione del festival dal titolo “Una Musica per Francesco” inserita nel programma ufficiale del Comitato Nazionale delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita di San Francesco d’Assisi. Il programma che alterna alle laudi medievali composte ed eseguite al tempo del Santo di Assisi, musiche composti su testi originali del santo, primo fra tutti il “Cantico del Sol” sul Cantico delle Creature di Franz Liszt, e altri brani di Messiaen e Rutter. Precederà il concerto una lectio magistralis del noto storico medievalista Franco Cardini, sulla figura di San Francesco nel particolare periodo storico in cui visse. Protagonisti musicali il Coro Città di Roma, il baritono Massimo Di Stefano, l’organista Giuseppe Pregliaco

Il 10 novembre a Roma, Villa Medici alle ore 18.30 e alle ore 20.00 nell’ambito del ciclo Le Stagioni Barocche iniziato dal 2023 in collaborazione la Cappella Musicale di Villa Medici, “ Clitemnestra o del crimine degli affetti”, una riduzione del celebre racconto omonimo di Margherite Yourcenar. Protagonista principale nel ruolo di Clitemenestra, Lucia Mascino sostenuta musicalmente dalla Cappella Musicale di Villa Medici, diretta da Riccardo Martinini e il violoncello solista di Alicija Szydlowska. Il repertorio musicale spazia da Monteverdi a musiche dell’area greca mediterranea, dalla lingua arcaica degli antichi canti greci fino a Vangelis.

Il 22 novembre alle 18.00, al Bioparco di Roma “ La Stanza di Virginia” dell’Ensemble Orlando e Camilla Ribechi, voce recitante L’idea di fondo di questo evento è proporre la musica di compositori inglesi del tempo di Virginia Woolf, tra i quali Vaughan Williams, Bridge, Clatke, Elgar, molti dei quali da lei conosciuti ed apprezzati, alternati alla lettura di lettere della scrittrice inglese che ne delineano il forte, geniale ma insieme fragile profilo caratteriale e umano

Il 28 novembre a Trebbiano Romano alle 18.00 il Trio Asteria, con Lucio Brancati, clarinetto, Danilo Spitieri, violino e Barbara Panzarella, pianoforte in “Capolavori evergreen e musica d’oggi II” Un programma nel quale accanto a capolavori del passato di Brahms , Schumann e Rota, si proporrà una nuova composizione della pianista e compositrice Barbara Panzarella

Il 10 dicembre a Roma, Casa del Jazz alle 19.30, la nota pianista italo coreana Sun Hee You ci propone “Unlimited” un programma che esplora la sottile linea di confine tra classica e jazz, che si scopre in autori quali M aurice Ravel, Chick Corea e Nikolai Kapustin

Il 11 dicembre al Centro Culturale” La Saletta di Frosinone alle 21.30 i Trillanti 2.0, una world music band formata da Mattia Dell’Uomo, voce, tamburi a cornice, percussioni Simone Frezza, fisarmonica, zampogna, Valerio Frezza, mandolino, chitarra battente, voce; che fonde la ricerca musicologica sulla tradizione orale della Ciociaria,con nuovi linguaggi musicali “Bonì Bonanno Il canto del buon auspici è uno spettacolo che trae il nome dall’augurio in forma di filastrocca cantata che passava di casa in casa nel periodo natalizio, dagli zampognari locali

Il 20 dicembre la rassegna si conclude nella Chiesa di Nostra Signora di Coromoto, con il concerto “Natale 2026. Pace a voi!” interpretato da Minuscolo Spazio Vocale, diretto da Filippo Stefanelli, nel quale si alterneranno brani natalizi della tradizione e contemporanei, a letture, testimonianze e riflessioni sul tema della pace nel mondo.