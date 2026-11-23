Si è riunito oggi il tavolo delle forze progressiste siciliane, alternative alla destra, in Sicilia, rappresentate al Parlamento nazionale e regionale. Erano presenti Giuseppe Bruno (Più Uno), Nuccio Di Paola (M5S), Ismaele La Vardera (Controcorrente), Fabio Giambrone e Pierpaolo Montalto (AVS), Palmira Mancuso (+Europa), Fabrizio Micari (Casa riformista), Carmelo Miceli (Progetto civico Italia), Nino Oddo (PSI) e Peppe Provenzano (PD).

È stato deciso un piano di azione coordinato, a partire dal coinvolgimento dei gruppi parlamentari all’ARS, per condividere le proposte comuni, una vera e propria contromanovra, rispetto alle leggi di bilancio nazionale e regionale.

È proseguito il confronto programmatico, e si è condivisa l’esigenza di un’accelerazione del lavoro, che si svilupperà attraverso dei tavoli tematici e che deve concludersi entro dicembre.