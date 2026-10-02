Roma rende omaggio al grande cantautore piemontese Gianmaria Testa

Un viaggio tra musica, parole, incontri e memoria per rendere omaggio a uno dei più originali cantautori italiani: Gianmaria Testa.

Domenica 4 ottobre alle ore 21.30, il Parco Schuster di Roma ospiterà “Come mongolfiere – Hommage a Gianmaria Testa”, spettacolo di prosa e musica prodotto da Orchestralunata e organizzato dall’Associazione Culturale Musicultura, con la partecipazione di Tiberio Ferracane e Vincenzo De Luca.

Lo spettacolo intreccia dieci canzoni di Gianmaria Testa con dieci tappe di un racconto immaginario costruito attorno al tema del viaggio, degli incontri e della ricerca di un possibile approdo. Un percorso poetico nel quale musica, parole e vita quotidiana si incontrano, restituendo l’universo creativo del cantautore-capostazione cuneese.

Al centro della narrazione c’è un viaggiatore che sembra non sapere dove andare, seguendo binari che non ha scelto e attraversando luoghi, persone ed episodi della vita alla ricerca di un approdo. Un viaggio che diventa metafora dell’esistenza e degli incontri che, inevitabilmente, incrociano il cammino di ciascuno.

“Come mongolfiere” nasce da un’idea di Maurizio Gregori e Saverio Beccaccioli, con scrittura e regia di Alberto “Bebo” Guidetti de Lo Stato Sociale (“Una vita in vacanza”). Sul palco Orchestralunata, Tiberio Ferracane alla voce e Vincenzo De Luca come attore. La produzione è di Orchestralunata.

L’appuntamento romano è inserito nella programmazione culturale di Roma Capitale e si svolge al Parco Schuster, con ingresso libero e accesso rivolto a un pubblico di tutte le età.

Più che un semplice concerto, “Come mongolfiere” costruisce un dialogo tra il repertorio di Gianmaria Testa e una storia originale. Le canzoni diventano così le tappe di un viaggio fatto di incontri e piccoli avvenimenti, in un continuo passaggio tra dimensione musicale e teatrale.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura -Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con la produzione esecutiva di Associazione Culturale Musicultura.

Contatti e informazioni:

Tel.: +39 338 8358540

Email: musicultura@hotmail.it

CARLO IMOVILLI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA DI ELISABETTA CASTIGLIONI