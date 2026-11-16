Rosario Livatino: la mitezza del giusto e l’intransigenza della legge

Il 21 settembre 1990, lungo la strada statale 640 che collega Canicattì ad Agrigento, la furia mafiosa stroncò la vita di un giovane magistrato al volante di una modesta utilitaria. Rosario Livatino, appena trentasettenne, viaggiava come ogni mattina verso il suo ufficio in tribunale, privo di scorta, esposto alla barbarie di chi vedeva in lui un ostacolo insormontabile. La sua unica “colpa” fu quella di aver concepito e incarnato la figura del magistrato come mite, ma inflessibile, custode della legalità democratica. Oggi la sua figura travalica la memoria cronachistica per consegnarsi alla storia e alla coscienza collettiva: credente elevato agli onori degli altari con la beatificazione del 9 maggio 2021, Livatino rappresenta un punto di sintesi straordinario tra rigore professionale, senso dello Stato e profonda maturità spirituale.

​Lontano dai riflettori e da ogni forma di esibizionismo, Livatino si impose sul campo per la sua profonda competenza tecnica e per un’abilità investigativa che gli guadagnò il rispetto dei colleghi e il timore delle coscienze criminali. Non era un “eroe per caso”, né una figura astratta: era un professionista abile, concentrato, capace di penetrare le complesse dinamiche dell’organizzazione mafiosa in un territorio difficile come quello agrigentino.

In questo impegno quotidiano, la sua azione si fondava su una concezione rigorosa dell’indipendenza del giudice, intesa non come un privilegio di casta, ma come una fondamentale garanzia per il cittadino e un ineludibile dovere morale di imparzialità. La sua forza trainante nel contrasto alla malavita risiedeva proprio nella sua integrità e nella certezza che la lotta alla mafia non dovesse essere considerata soltanto una questione giudiziaria, ma un vero e proprio dovere culturale e sociale di riscatto morale per l’intero Paese. La sua vita quotidiana restituisce così l’immagine di un uomo consapevole dei rischi, non esente da momenti di apprensione o di umana incertezza, ma fermo nell’adempimento del proprio dovere civico.

​Una chiave di lettura fondamentale per comprenderne l’eredità è quella teologica, che inserisce la personalità di Livatino nel solco storico-culturale del Concilio Vaticano II. In lui non vi fu mai separazione tra fede e professione: la dimensione spirituale non scadeva nell’intimismo o nell’agiografia, ma si traduceva in una responsabilità sociale concreta, guidata da una profonda riflessione sul rapporto tra diritto e fede e dalla convinzione che la legge umana debba sempre tendere alla giustizia, vivendo il giudicare come un atto che richiede immensa umiltà e un rigoroso rispetto della dignità della persona. Livatino incarnò dunque il modello del laico battezzato, spiritualmente maturo e civicamente responsabile, guidato da un fortissimo senso della giustizia e della misericordia divine. La sua preghiera era il sostegno di un’azione quotidiana spesa a tutela dei deboli e dell’ordine democratico, fino al dono supremo della propria vita nella testimonianza dei valori evangelici.

​Guardare a Rosario Livatino oggi significa evitare la trappola del “santo da immaginetta”. Come emerge dai racconti di chi lo ha conosciuto — colleghi, collaboratori nelle indagini, testimoni del suo percorso — il magistrato canicattinese rimane prima di tutto un uomo vivo, la cui lezione parla con forza alle coscienze contemporanee. Come ricordato da don Luigi Ciotti, Livatino è “un uomo che ancora, nell’esempio e nella memoria, vive”. La sua eredità non è un monumento statico del passato, ma un appello continuo a vivere la propria professione e il proprio ruolo nella società con disciplina, onestà e coerenza.

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Tuttavia, confrontarsi con la figura di questo giovane magistrato e con quel suo viaggio quotidiano a bordo di un’utilitaria senza scorta non può esaurirsi in un esercizio di sola memoria devozionale; significa piuttosto fare i conti con una ferita aperta e bruciante della Repubblica. Parlare di Livatino vuol dire inevitabilmente parlare di quella schiera di giudici giusti che lo Stato italiano ha colpevolmente lasciato soli, isolati nei loro uffici di frontiera e abbandonati alla furia omicida di Cosa Nostra. È la dolorosa e ineludibile confessione di una stagione in cui il potere politico e le sue istituzioni sono rimasti troppo a lungo contigui, sordi o pericolosamente concussi con il sistema criminale.

Una solitudine istituzionale che ha trasformato uomini come Rocco Chinnici, Cesare Terranova, Gaetano Costa, Pio La Torre, Piersanti Mattarella, e successivamente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in bersagli designati, sacrificati sull’altare di un’omertà di Stato. Riconoscere la grandezza di Livatino significa dunque denunciare quel deserto di protezione e di corresponsabilità che permise alla mafia di colpire i suoi servitori più puri, ricordando a tutti noi che la difesa della giustizia non è soltanto un compito dei magistrati, ma il banco di prova inderogabile della democrazia e della coscienza civile di un intero Paese.

Antonio LARAIA