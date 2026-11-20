Domani alle 17,40 le nazionali di Italia e Fiji si affronteranno al Bluenergy Stadium di Udine nell’incontro valido per la sesta giornata del Nations Championship, terzo impegno degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv.

Vakarau! Cibi!

Tei vovo, tei vovo

E ya, e ya, e ya, e ya;

Tei vovo, tei vovo

E ya, e ya, e ya, e ya!

Rai tu mai, rai tu mai

Oi au a virviri kemu bai

Rai tu mai, rai tu mai

Oi au a virviri kemu bai!

Prima del calcio di inizio la nazionale figiana cercherà di intimidire gli Azzurri danzando la Cibi, la tradizionale danza di guerra i cui versi alternano richiami del Capo a risposte corali della squadra con metafore legate allo sradicamento delle difese avversarie.

Gli Azzurri però sono motivati, in settimana hanno lavorato bene e cercheranno la prima vittoria in questo Nations Championship operando due cambi nel XV titolare rispetto alla gara di Genova con l’Argentina, con Alessandro Ortombina che in seconda linea prenderà il posto di Federico Ruzza e Domingo Miotti, argentino eleggibile per l’Italia per discendenza, che debutterà in maglia azzurra come mediano d’apertura, secondo numero dieci nella storia del rugby internazionale dopo Diego Dominguez ad indossare in carriera sia la maglia dei Pumas che quella dell’Italia.

“Sono molto felice e contento di esordire” ha dichiarato Domingo Miotti “è una grande emozione avere questa opportunità e farlo con questa squadra e con questo gruppo. È una squadra con giocatori di qualità, con grandi persone e sono consapevole della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. Farò di tutto per essere il miglior giocatore possibile e aiutare la squadra a ottenere risultati importanti.”

Quello di domani sarà il tredicesimo confronto tra le due squadre nazionali, il settimo in Italia con un bilancio di sei vittorie a testa e l’ultimo precedente che risale al novembre del 2017 in quel di Catania.

Nell’occasione gli Azzurri si imposero per 19-10 con una meta segnata da Simone Ferrari, unico giocatore reduce da quella partita a scendere in campo anche domani a Udine.

“Abbiamo fatto un’altra settimana lavorando bene, concentrati, e vogliamo essere ancora più forti sulle basi di questo gioco e ancora più efficaci quando dominiamo la partita, per segnare i punti che dobbiamo segnare. Se miglioreremo ancora avremo la possibilità di vincere” ha dichiarato iil Ct azzurro Gonzalo Quesada in conferenza stampa “Le Fiji sono piene di ragazzi che fanno la differenza in Top 14 e che danno avanzamento alle proprie squadre. Prima, seconda, terza linea, per non parlare dei trequarti. È la squadra che segna più punti da turnover, quindi ti obbliga a gestire con attenzione i tuoi possessi per non concedere palloni agevoli a loro. Mi aspetto una partita molto chiusa, che dovrà essere costruita con pazienza e solidità: dovremo essere più solidi di quanto fatto vedere contro l’Argentina”.

Arbitrerà il match Andrew Brace, irlandese per federazione ma nato a Cardiff da padre belga, violinista mancato, che dirige l’Italia per la sesta volta in carriera.

Tra i precedenti, la vittoria di Cardiff del 2022 sul Galles e quella colta proprio a Udine contro l’Australia dal XV italiano nel novembre 2025.

Questa la formazione che scenderà in campo per l’Italia

15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 93 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 34 caps)

13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 12 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 27 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 51 caps)

10 Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)

9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 41 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 42 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 45 caps)

6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 24 caps)

5 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 4 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 67 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 75 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 43 caps) – capitano1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 68 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 37 caps)

17 Muhamed HASA (Zebre Parma, 13 caps)

18 Marco RICCIONI (Perpignan, 40 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 76 caps)

20 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 3 caps)

21 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 26 caps)

Foto: World Rugby