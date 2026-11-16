Rugby. Italia sprecona cede all’Argentina

Di fronte ai 24.615 spettatori seduti sugli spalti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova l’Italia ha ceduto per 14 a 19 nei confronti dell’Argentina, terza uscita degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series, partita valida per la sesta giornata del Nations Championship.

Gli Azzurri hanno giocato un buon primo tempo ma poi nella ripresa la somma delle occasioni sprecate ed il cinismo argentino, hanno consentito ai sudamericani di portarsi a casa il decimo confronto diretto consecutivo.

Nello spogliatoio italiano c’era delusione, ben riassunta dalle parole che il Ct Gonzalo Quesada ha rilasciato a SkySport al termine dell’incontro “Nel primo tempo ogni volta che avevamo il pallone abbiamo creato quello che avevamo preparato, loro non hanno avuto soluzioni.

Abbiamo avuto problemi di disciplina per tutta la partita. Tante cose in cui volevamo competere abbiamo combattuto, senza essere sotto pressione la disciplina ci ha fatto perdere opportunità. Abbiamo messo il cuore e giocato per vincere, ma abbiamo fatto errori che a questo livello non si possono fare. Credo molto in questa squadra, quasi di più di quanto ci credano loro stessi. Io credo che se avessimo accelerato oggi saremmo entrati negli spogliatoi all’intervallo con un punteggio diverso. La squadra ha risposto in maniera tosta, ma ci manca quel passo in più, indipendentemente da giocatori che mancano. Abbiamo fatto fare una partita brutta all’Argentina, sono fiero della reazione, ma potevamo vincerla e rimane questo sapore di un lavoro non finito.”

Sabato prossimo l’Italia affronterà a Udine gli isolani delle Fiji, che in questo fine settimana hanno ceduto 43 a 15 nell’incontro con l’Irlanda a Dublino.

Lo staff Azzurro ha diramato l’elenco dei convocati, che vede tornare in gruppo Lorenzo Pani, reduce da un lungo infortuno, mentre esce dalla lista Federico Zanandrea.

È presente anche un invitato, il terza linea Davide Sette della Rugby Experience L’Aquila.

Negli altri incontri del Nations Championship la Francia ha battuto di misura il Sudafrica per 21 a 19 al cospetto di uno Stade de France colmo ed entusiasta mentre l’Inghilterra ha ampiamente superato il Giappone per 78 a 15, mettendo a segno ben 13 mete.

Dal canto suo la Scozia ha battuto l’Australia di misura per 15 a 12.

È però sotto il cielo grigio di Cardiff che si è giocata una partita che sarà ricordata per molti anni, quella che a sorpresa ha visto prevalere il Galles per 35 a 28 nei confronti degli All Blacks della Nuova Zelanda, alla fine di una partita densa di tattica perfetta, di cuore e di magia.

Era dal 1953 che il popolo gallese non assisteva ad un successo della propria nazionale contro gli All Blacks e la squadra di Steve Tandy ha scritto così una pagina di storia.

Gli All Blacks hanno perso l’imbattibilità nel torneo e la possibilità di salire al primo posto del ranking mondiale ma con i due punti di bonus sono saliti comunque in testa al proprio girone.