Rugby. Naufragio italiano con il Sudafrica

Nel fine settimana gli Azzurri sono stati sopraffatti dal Sudafrica, che a Torino ha dominato l’incontro di Nations Championship vincendo per 66 a 7.

Italia disorientata, subito in affanno ed incapace di sviluppare qualunque iniziativa tanto che il primo tempo si chiudeva con gli Springboks in vantaggio per 45 a 0, con 212 metri conquistati contro i 40 degli Azzurri.

Nel secondo tempo il gioco italiano migliorava ed al sessantaduesimo portava in meta per la prima volta in carriera Federico Ruzza, due volte capitano Azzurro.

Per la squadra di Gonzalo Quesada l’appuntamento è adesso fissato a Genova sabato prossimo, giorno in cui l’Italia affronterà i Pumas dell’Argentina.

Tra i trentatré convocati per l’appuntamento ligure torna il pilone Marco Riccioni ma continueranno ad essere assenti per infortunio ben quindici atleti.

Il Nations Championship prevede due gironi di sei squadre ciascuno che si sfidano in un torneo che oppone l’emisfero Nord aa quello Sud nell’arco di sei giornate, con tre incontri a luglio – tutti perdenti per l’Italia – ed altri tre a novembre, per poi culminare nel “Finals Weekend”, quest’anno primo della storia ed ogni due anni volto a determinare la nazione ovale dominante.

Questi i risultati delle altre partite: Irlanda vs Argentina 42 a 12; Scozia vs Nuova Zelanda 21 a 43, Galles vs Giappone 28 a 21; Francia vs Fiji 54 a 17; Inghilterra vs Australia 45 a 22.

Torino, Allianz Stadium

Nations Championship, Northern Hemisphere Series

Italia v Sudafrica 7-66 (0-45)

Marcatori: p.t 6’cp Feinberg-Mngomezulu (0-3); 9’ m. Feinberg-Mngomezulu tr. Feinberg-Mngomezulu (0-10); 16’ m. Van Den Berg tr. Feinberg-Mngomezulu (0-17); 20’ m. Marx tr. Feinberg-Mngomezulu (0-24); 23’ m. Kolisi tr.Feinberg-Mngomezulu (0-31); 26’m. Willemse tr. Feinberg-Mngomezulu (0-38); 33’ m. Marx tr. Feinberg-Mngomezulu (0-45) s.t. 10’m. Louw tr. Feinberg-Mngomezulu (0-52); 22’ m. Ruzza tr. Allan (7-52); 33’ m. De Villiers tr. Feinberg-Mngomezulu (7-59); 41’m. Hooker tr. Feinberg-Mngomezulu (7-66)

Italia: Belloni (temp 36’-41’pt. Fischetti); Capuozzo, Odogwu, Marin, Ioane (temp. 23’- 34’pt. Allan); P.Garbisi (21’st Allan), Fusco (21’st Varney); L.Cannone (14’st Vintcent), Locatelli (21’st Zuliani), Ortombina (temp. 8’-17’ pt. Vintcent); Ruzza, N.Cannone (12’st Opoku-Gyamfi); Ferrari (8’st Neculai; 32’st Ferrari), Nicotera (Cap, 8’st Di Bartolomo), Hasa (12’st Fischetti)

all. Gonzalo Quesada

Sudafrica: Willemse; Arendse (18’st Williams), Kriel, De Allende (18’st Libbok), Hooker; Feinberg-Mngomezulu (temp 21’-28’ st Willemse), Van Den Berg (temp. 11’-18’st Williams); Wiese (6’st Hanekom), P.S.Du Toit, Kolisi (Cap, 6’st Villiers; temp. 21’-32’ st Kolisi); Nortje, De Jager (6’st Mostert); T.Du Toit (temp- 38pt-1’st- Louw; 6’st Louw), Marx (6’st Wessels), Nche (6’st Steenkamp).all. Rassie Erasmus

arb: Eoghan Cross (IRFU)AA: James Doleman (NZRU); Sam Grove-White (SRU)

TMO: Brett Cronan (RA)Cartellini: Feinberg-Mngomezulu (10/10)

Calciatori: 30’ pt. Giallo ad Hasa (Italia); Allan (1/1)

Player of the Match: Morne Van Den Berg (Sudafrica)

Note: Giornata fredda e nuvolosa, esordio per Samuele Locatelli, 31500 spettatori