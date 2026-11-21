Con Paolo Franzese e Bruno Cesario, un dibattito su quanto sappiamo ascoltare in famiglia, al lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Con Paolo Franzese e Bruno Cesario, un dibattito su quanto sappiamo ascoltare in famiglia, al lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Grande partecipazione ieri sera alla Feltrinelli di corso Vittorio Emanuele, a Salerno, per la presentazione di Ascolta! Nati per ascoltare, addestrati a parlare, il libro di Fortunato Fazio. L’autore ha dialogato con Paolo Franzese e Bruno Cesario davanti a un pubblico attento e partecipe. Il confronto ha trovato il suo filo in una domanda che riguarda tutti. Quando è stata l’ultima volta che qualcuno ci ha ascoltato davvero? www.tvoggisalerno.it

La qualità del dibattito è stata nella capacità di riportare il tema alle esperienze quotidiane. Mentre l’altra persona parla, quante volte stiamo già preparando la nostra risposta? È uno dei passaggi al centro del saggio. Fazio osserva come, fin dalla scuola, si venga valutati soprattutto per la capacità di rispondere e di esporre le proprie idee. Anche sul lavoro, chi parla con sicurezza viene spesso percepito come più competente. Il tempo dedicato a capire che cosa l’altro stia cercando di dire riceve molta meno attenzione. www.tvoggisalerno.it

Da qui la riflessione sulle relazioni familiari, sui rapporti tra colleghi e sulle responsabilità di chi guida un gruppo. In tutti questi contesti, ascoltare richiede la disponibilità a fare una domanda in più e a lasciare all’altro il tempo di rispondere. Un gesto semplice, che può cambiare il corso di una conversazione.