Il premier spagnolo e candidato alla rielezione con il voto del 29 novembre, in un’intervista all’emittente privata Antena 3, ha ribadito di aspirare a una maggioranza assoluta dei 350 seggi del Congresso, nonostante quasi tutti i sondaggi indichino come favorita un’alleanza delle forze conservatrici Partito popolare e Vox, mentre quelle che sostengono l’attuale coalizione progressista non arriverebbero con il Psoe alla soglia per governare.

Sanchez ha ammesso che ci possono essere elettori progressisti “che si siano sentiti delusi” e “siano mobilitati” su temi come l’emergenza abitativa, che non sono stati risolti durante l’ultima legislatura. Tuttavia ha promesso che, se avrà una maggioranza per governare, potrà “arrivare prima e più lontano in materia di politica abitativa”, centrando le proposte su due focus: costruire e regolare il mercato.

Poi ha aggiunto: “Mi hanno dato per pensionato durante molti anni e continuo qui versando contributi alla previdenza sociale”.

Il Governo Sanchez alza il salario minimo e gli stipendi dei dipendenti pubblici a meno di due settimane dalle Elezioni, il PP contesta come se fosse un “voto di scambio” per il PSOE.

Gli elettori del PSOE ringraziano e si convincono che rinnovare la fiducia a Pedro Sánchez tra poco più di una settimana sia la cosa giusta, pur davanti a 3 anni di Governo passati tra maggioranze fragili ed equilibrismi notevoli. L’elettorato del PP e di Vox invece insiste nell’accusare il Premier socialista di gestire il potere ai limiti della corruzione, vedendo nell’approvazione in Consiglio dei Ministri del rialzo di salario minimo e stipendi della pubblica amministrazione una sorta di mascherato “voto di scambio”.

Sta di fatto che la Spagna resta ancora una volta spaccata a metà davanti alle proposte e agli scenari messi in campo dal Governo Sánchez. Dato in rimonta nei sondaggi, Sanchez resta ancora nettamente in difficoltà nel mettere assieme una maggioranza stabile con l’alleanza del blocco ex Sumar, oggi Frente Amplio + Podemos.

L’annuncio di ieri dalla Moncloa, dopo la riunione dei ministri, è di quelli imponenti: il Governo ha approvato l’aumento del 5,3% del salario minimo, aggiungendoci anche l’aumento del 4,5% sugli stipendi dei dipendenti pubblici dal 2027 (con un ulteriore 0,5% previsto se l’inflazione supererà l’1,5%). Se sul primo non serve il passaggio in Parlamento, per il secondo provvedimento occorre la ratifica della Deputazione Permanente del Congresso.

Cosa cambia in termini di numeri è presto detto: il salario minimo per legge è aumentato di 65 euro e entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, raggiungendo quota 1.286 euro (invece degli attuali 1.221 euro): sono in tutto 2,5 milioni i cittadini in Spagna che fruiscono del salario minimo e che dunque potrebbero trovare la riforma, a meno di due settimane dalle elezioni anticipate, altamente “allettante” per poter rinnovare la fiducia nel Partito Socialista Operaio Spagnolo. «È valsa la pena andare contro l’ortodossia economica che sosteneva che avremmo rovinato l’economia spagnola», rivendica la Vicepremier e Ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, che ha siglato gli aumenti durante la riunione del Consiglio dei Ministri.

Sebbene i sindacati non abbiano ancora approvato la riforma Sánchez, in quanto chiedevano un aumento del 7% del salario minimo per far fronte all’inflazione e alla riduzione del potere d’acquisto di famiglie e imprese, il Governo socialista viene accusato di non aver chiarito cosa avverrà con il combinato disposto dell’assorbimento dei complementi salariali e del sistema di compensazione, che potrebbero limitare di molto gli effetti positivi di un aumento in busta paga per diversi lavoratori.

Non solo: non è chiarito il trattamento fiscale che si avrà con il nuovo salario minimo, sebbene il Premier Sánchez abbia detto (a parole) che si manterrà la stessa esenzione IRPF: tradotto, se si aumenta lo stipendio ma si finisce per pagare più tasse, ecco che l’annuncio del PSOE si infrangerebbe sul muro della realtà. Ed è proprio su questo punto che le opposizioni fanno leva contestando il timing della scelta del Governo e l’evidente mossa elettorale a 11 giorni dal voto.

Alberto Nynez Feijòo, leader del partito popolare e candidato Premier contro Pedro Sánchez, lamenta: “A cosa serve una crescita basata sulla spesa pubblica e sul debito pubblico se tale crescita non raggiunge la gente?”.

L’aumento del salario minimo non servirebbe se non crescono i salari medi dei cittadini, formando così una classe media sempre più ampia che non debba più lottare per arrivare alla fine del mese: ridurre le tasse, costruire un milione di case e aiutare i giovani ad acquistarle, questi i tre punti chiave per il PP che, assieme alla possibilità di un’alleanza con Vox dopo le urne, punta a scalzare il Governo più a sinistra d’Europa.

Il capo dell’opposizione contesta a Sánchez che si muova ora con “un CdM ogni 8 ore”, dopo anni di inerzia e dove solo ora si trovano soluzioni “per tutto, basta che poi siano i prossimi a pagare” le scelte del Governo. Per il candidato popolare, tali aumenti non portano una vera crescita per la Spagna: “A cosa serve una crescita basata sulla spesa pubblica e sul debito pubblico se tale crescita non raggiunge la gente?”.

Un aggiornamento dai sondaggi raccolti a meno di due settimane dalle elezioni dà il recupero del PSOE come imponente, ma comunque al di sotto dei risultati delle urne del 2023. Finora, la media elaborata da El País vedrebbe Sánchez al 27%, con la possibilità dunque di 108 seggi complessivi, non sufficienti a costruire il Governo al Congresso dei Deputati, visto che i 12 seggi del Frente Amplio non garantiscono la soglia minima della maggioranza assoluta (fissata a 176). Il Partito Popolare cala di poco, ma con il 31,3%, unito al boom di Abascal al 19%, potrebbe avere i numeri per governare: 130 seggi del PP + 68 di Vox sarebbero più che sufficienti per entrare da vincitori alla Moncloa.

Con queste previsioni, anche la Spagna si sposterebbe a destra contribuendo a sostenere una Unione europea sempre più spostata verso un populismo di destra con le idee più confuse sulla politica internazionale e sulla politica economica rispetto ai cambiamenti epocali che stanno avvenendo in tutto il mondo. Tra 11 giorni sapremo esattamente i risultati elettorali del voto deciso dagli spagnoli.

Salvatore Rondello