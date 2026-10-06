Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

Sanità, diritti e innovazione: la voce dei pazienti con diabete e l’impegno socialista alla Festa dell’Avanti

REGGIO EMILIA – In occasione della Festa dell’Avanti! a Reggio Emilia, l’intervento di Damiano Iulio, noto attivista premiato alla Camera dei Deputati nel 2026 e punto di riferimento nazionale nella lotta per i diritti delle persone con diabete, ha rappresentato un momento di fondamentale valore per porre al centro del dibattito politico e sociale la tutela e la qualità della vita dei pazienti.

Nel corso del suo discorso dal palco, Iulio — già candidato per il Partito Socialista Italiano (PSI) alle elezioni regionali nella circoscrizione di Piacenza all’interno della lista Riformisti Emilia-Romagna Futura — ha rivendicato con orgoglio il valore storico e la matrice socialista della Legge 115/1987, ricordandola come il primo provvedimento al mondo nato per tutelare specificamente le persone affette da diabete.

Accanto al richiamo storico, Iulio ha portato all’attenzione del pubblico una conquista concreta e attuale: la nuova risoluzione regionale che autorizza l’utilizzo dello smartphone come interfaccia del glucometro sul luogo di lavoro per i lavoratori diabetici. Un passo avanti decisivo che coniuga innovazione tecnologica, semplificazione della gestione quotidiana della patologia e tutela della dignità lavorativa, evitando discriminazioni o ostacoli nell’ambito professionale.

Guardando al futuro, Damiano Iulio ha riaffermato con forza la determinazione a promuovere nuove proposte e risoluzioni di legge a favore della categoria. Ma soprattutto, ha lanciato una chiara sfida prospettica, rivendicando l’impegno a portare questa battaglia di civiltà direttamente in Parlamento alle prossime elezioni politiche, con la volontà e la responsabilità di rappresentare e dare una voce forte e unitaria a tutti i diabetici italiani.

La presenza e l’impegno di Damiano Iulio alla manifestazione hanno così dimostrato come la tradizione riformista sappia unire la memoria delle grandi riforme sanitarie alle battaglie dell’oggi, garantendo risposte concrete, innovazione e una rappresentanza istituzionale a chi convive ogni giorno con una malattia cronica.