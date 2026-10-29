Era il 4 maggio del 1939, 87 anni fa, e Marcel Deat, politico socialista francese, sosteneva che la Francia e il Regno Unito non dovevano entrare in guerra contro la Germania di Hitler per difendere la città libera di Danzica. Sappiamo come andò a finire. Hitler non solo voleva Danzica, ma voleva tutta la Polonia. Infatti il 1 settembre dello stesso anno Hitler ha invaso la Polonia dando inizio alla seconda guerra mondiale. E Francia e Regno Unito, dopo appena tre giorni, furono costrette a dichiarare guerra alla Germania. Valeva allora la pena morire per Danzica? I democratici europei degli anni trenta si chiesero a lungo se fosse necessario e utile morire per Danzica, ossia se valeva la pena affrontare la Germania per difendere l’indipendenza della Polonia. Titubarono a lungo, ma poi, dopo l’invasione della Polonia, si dovettero ricredere. Valeva la pena, eccome. Forse avrebbero evitato lo scoppio della seconda guerra mondiale se fossero intervenuti in tempo e avessero mostrato più forza e coraggio. Pavidi, timorosi, codardi. Facciamoci oggi, anno del Signore 2026, la stessa domanda: Vale la pena morire per Kiev? Il dibattito politico di oggi a me richiama alla memoria quel precedente storico. La Russia di Putin ha invaso l’Ucraina e vuole annettersi alcuni territori dove la maggioranza della popolazione è russa. E ora come dovremmo comportarci noi europei? Ci facciamo la stessa domanda di allora: Vale la pena morire per Kiev? I cittadini europei, i giovani specialmente sono disposti a combattere una guerra per i forti ideali come: Patria, Nazione, Onore, Sacrificio? E i nostri giovani maranza sono disponibili ad indossare una divisa militare al posto della felpa griffata? Sono disposti a imbracciare fucili e mitragliatrici al posto dei sampietrini e bombe carte. cestini e cassonetti della spazzatura? Sono disponibili ad andare all’assalto delle truppe nemiche al posto di andare all’assalto delle vetrine dei negozi?

Dopo 81 anni di pace e di benessere le nuove generazioni sono disposti a sacrificarsi per difendere i confini di una nazione amica? Non sono disposti, non sono disponibili ad immolarsi per Kiev. Amano la pace. Pace van cercando ch’è sì cara! E la vuole pure Salvini, Ministro e Vice Presidente del Consiglio. Infatti, così disse dopo essere stato rieletto Segretario della Lega: Non ci fermeremo mai, dirò in Consiglio dei Ministri stop armi e soldi all’Ucraina. Non tutti, però, la pensano come Salvini. Tajani, infatti, Ministro degli Esteri e anche lui Vice Presidente del Consiglio, considera il sostegno militare all’Ucraina necessario. La distanza tra i due Vice Presidenti è evidente. Tutti e due, però, vogliono la pace, desiderano una pace vera e duratura, e che la guerra si concluda al più presto perché dura da parecchi anni e sta procurando lutti e rovine ad ambo le parti. Non mandando armi all’Ucraina vuol dire però: Kiev sconfitta. Ma si salvano vite umane. Gli aiuti che le nazioni europee e gli Stati Uniti d’America che da 4 lunghi anni stanno mandando all’Ucraina non hanno portato alla fine della guerra. Hanno portato distruzione, morte e sofferenze inaudite a quel fiero popolo aggredito da Putin. E allora per porre fine a questa guerra sanguinaria è utile e necessario che l’Ucraina conceda alla Russia di Putin quelle terre che ha conquistato con la forza. Congelare il fronte è il primo passo per mettere fine alla guerra. E’ triste. È davvero triste accettare la situazione attuale per dare inizio ai veri negoziati di pace. Rimane, però, l’unica soluzione.

Frank Gagliardi