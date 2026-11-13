Scuole e Palazzo Chigi nel mirino. Nuovi allarmi

“Avviso di pericolo”. Ormai ogni giorno compare la stessa E Mail nelle caselle di posta delle scuole italiane. Questa volta, però, il testo annunciava che ordigni non solo erano stati collocati nelle varie scuole italiane ma che anche una bomba era stata collocata addirittura nell’auto di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. L’avviso lanciava un ultimatum: -Chiediamo le dimissioni di Giorgia Meloni-. Come al solito alcuni dirigenti scolastici, non tutti meno male, in pochi minuti hanno avvertito le forze dell’ordine e hanno fatto evacuare gli edifici scolastici.

Ancora una volta mattinata perduta, le lezioni sono state interrotte, gli studenti, avvertite le famiglie, sono tornati a casa. Il tutto sotto la pioggia. Maltempo quasi dappertutto. Fare evacuare una scuola se c’è davvero un pericolo imminente è molto difficile e complicato, con bambine e bambini piccoli, alcuni handicappati. Poi se c’è finanche la pioggia, il freddo e la paura tenere bambini fermi sulla strada e sui marciapiedi è complicatissimo.

Niente esplosivi però. Non c’è stata nessuna bomba neppure nella macchina del Presidente del Consiglio. Ancora una volta quell’avviso di pericolo si è rivelato una grande bufala. Ma se non lo fosse stata? Ma a chi organizza queste bufale la P38 non serve, e non serve neppure il tritolo. Per creare panico e caos non serve più far saltare i treni, gambizzare, uccidere poliziotti e giornalisti, basta fare un click sulla tastiera di un computer, violare la casella di posta di una scuola per ottenere paura, caos, disordine, e perché no, dispendio di risorse pubbliche. E queste risorse pubbliche che si spendono per la sicurezza davvero potrebbero essere usate per la sanità, per il welfare, per l’abbassamento delle tasse, per i trasporti, per le scuole che crollano e le forze dell’ordine potrebbero essere impiegate per l’ordine pubblico e per la sicurezza delle nostre città.

Ora mi faccio una domanda semplicissima: Fino a quando possiamo continuare a vivere nel terrore e per quanto tempo ancora possiamo evacuare le nostre scuole? Quousque tandem abutere patientia nostra? Fino a quando? Fino a quando la follia di questo fantomatico gruppo bombarolo si prenderà gioco di noi. Fino ad oggi non c’è stato nessuno attentato, nessuna bomba è esplosa nelle nostre scuole e a Palazzo Chigi. Ma domani siamo sicuri che non succederà nulla di grave?

Abbiamo gridato “Al lupo al lupo” come ha fatto il pastorello nella favola di Esopo. Tutto è stato uno scherzo, una burla ben congegnata. Una burla che sta durando, però, diversi giorni. Ma non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo stare sempre vigili e attenti. Perché il lupo potrebbe arrivare davvero e piazzare qualche bomba nelle nostre scuole. Il lupo della favola di Esopo un giorno venne davvero e divorò non solo tutte le pecore del pastorello ma anche il pastorello venne divorato. Il lupo, amici, è il male. E bisogna combatterlo sempre, senza se e senza ma.

Frank Gagliardi