Se la Sinistra smettesse di andare a Destra e la Destra a Sinistra

C’è un paradosso nella politica italiana: la Destra parla al popolo, la Sinistra spesso gli spiega perché dovrebbe darle ragione.

La prima ha imparato a intercettare rabbia, insicurezza e voglia di cambiamento, appropriandosi di parole come lavoro, dignità e appartenenza. La seconda, invece, sembra aver smarrito il linguaggio della gente comune, sostituendo talvolta l’ascolto con la lezione e la concretezza con i principi. Non è detto che le accuse alla Sinistra siano sempre giuste.

Ma in politica la percezione conta. E l’immagine che passa è quella di una classe dirigente che rischia di guardare dall’alto proprio le persone che vorrebbe rappresentare. Tra radical chic, salotti e superiorità morale, il messaggio è diventato pericoloso: noi sappiamo cosa è giusto, voi dovete capirlo. Anche sulle tasse il problema non è chiedere equità o combattere l’evasione. È farlo senza dimenticare chi arriva a fatica a fine mese.

Nessuno conquista consensi trattando da irresponsabile chi non condivide la propria ricetta fiscale. Poi c’è il lavoro, terreno che dovrebbe essere di casa per la Sinistra.

Ma mille euro al mese a Milano non sono mille euro in un piccolo paese della Calabria. Cambiano gli affitti, i servizi, le opportunità e persino il costo della vita. Le statistiche servono, ma non pagano le bollette. E una politica che non vede queste differenze finisce per parlare soprattutto a chi non le vive. Intanto la Destra ha occupato lo spazio della protesta, un tempo caratteristico della Sinistra: contestare le élite, mettere in discussione gli equilibri, promettere una rottura con il passato. Una curiosa inversione di ruoli, anche se protestare è più facile che governare. Perché una cosa è dare voce al malcontento, un’altra è risolvere i problemi che lo alimentano.

La Sinistra dovrebbe ricordare che difendere il lavoro, ridurre le disuguaglianze e garantire opportunità non è roba d’altri tempi. Ma deve tornare nei luoghi in cui la gente vive e fatica, non limitarsi a spiegare come dovrebbe vivere. Al Centrosinistra auguriamo dunque di trovare la via maestra: un programma credibile, un accordo serio e una leadership riconoscibile. Ma c’è una domanda che viene prima di tutte: si tratta di un progetto comune o di un matrimonio d’interesse elettorale? Perché vincere insieme è difficile. Perdere insieme, a volte, è ancora peggio. Quando arrivano le sconfitte, le strette di mano si allentano, le ambizioni tornano a galla e comincia la caccia al colpevole.

È allora che si capisce se una coalizione esiste davvero o se stava insieme soltanto per conquistare Palazzo Chigi. La prova, insomma, non è stare uniti quando il potere è a portata di mano, ma restarlo quando si perde. E la stessa domanda vale per la Destra. Oggi il governo è un collante formidabile: tiene insieme ambizioni, rivalità e differenze. Ma se Palazzo Chigi diventasse un ricordo, quanto durerebbe l’armonia?

Certi odori si sopportano meglio quando si è seduti al tavolo del potere. Quando si rischia di restarne fuori, anche le divergenze più piccole possono diventare insopportabili. La vera sfida, quindi, non è soltanto vincere le prossime elezioni. È dimostrare di avere un progetto che sopravviva alla vittoria e, soprattutto, alla sconfitta. Perché gli elettori possono perdonare una promessa mancata, ma difficilmente si affezionano a una coalizione che esiste soltanto finché conviene ai suoi dirigenti.

Forse il paradosso italiano è proprio questo: la Sinistra deve smettere di inseguire la Destra e tornare a capire la gente; la Destra deve dimostrare che la protesta non serve soltanto a conquistare il potere, ma comporta anche la responsabilità di governare. Altrimenti continueremo a vedere la Sinistra cercare a Destra le ragioni delle proprie sconfitte e la Destra scoprire, una volta al governo, che mantenere le promesse è assai più difficile che farle all’opposizione.

E allora, più che chiederci chi stia andando a Destra e chi a Sinistra, dovremmo domandarci una cosa semplice: chi sta davvero andando incontro ai cittadini?

Angelo Santoro