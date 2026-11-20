A margine del vertice sulla Cooperazione Economica Asia-Pacifico, ma al centro dell’attenzione mondiale, il Trilaterale di Shenzhen si è chiuso ieri sera con l’evidente riaffermazione della parità cinese nella gara per il primato ingaggiata con un’affannata America. A Trump, giunto all’incontro sul jet Boeing 747-8 Intercontinental donatogli dal Quatar, Xi Jinping ha restituito l’abbraccio ricevuto durante la sua visita a Washington a settembre: lo scambio, e per la Cina la rottura di un protocollo che durava ininterrotto dal 1949, significa comunicare di trovarsi sullo stesso piano di forza. Attestazione unilaterale ma certamente non troppo lontana dalla verità oggettiva.

La simbologia dell’incontro è complessa e la regia non è stata soltanto cinese. Il tavolo rotondo a cui Xi ha fatto accomodare Donald Trump e Vladimir Putin rappresenta il cielo, e la collocazione del premier cinese al centro equivale alla funzione di equilibratore e di armonizzatore che Xi ha scelto per sé e per la Cina, come ha ben spiegato l’ambasciatore Sequi in un’intervista. Un ruolo nel rito scenografico, seppure incidentale, è riuscita a strapparlo quella specie di gag imbastita tra un giornalista russo e l’ufficiale operatore che segue il presidente Putin portando la valigetta della minaccia nucleare. Non più di due minuti sufficienti a dare una dimostrazione di potenza e di minaccia. Efficaci per chi si dimostra sensibile all’argomento della guerra che l’Ucraina e l’Europa non possono vincere perché la Russia possiede 5420 testate nucleari. Argomento che copre la mancanza di ogni altro che abbia una minima parvenza di serietà, e che non riesce comunque a nascondere la scarsa conoscenza della storia e l’incapacità di comprendere i processi profondi in atto, oltre a mistificare la natura di un conflitto che vede Paesi europei e Ucraina impegnati a difendersi.

Anche La scelta di organizzare il vertice Asia-Pacifico e il Trilaterale a Shenzhen ha avuto un alto valore simbolico. Poco meno di cinquant’anni fa il centro era un villaggio di trentamila abitanti e che oggi rappresenta la punta della produzione di alta tecnologia in Cina, e conta a seconda delle stime quasi 13 milioni di abitanti o tra i 17 e 20 milioni e mezzo. La scelta ha due significati connessi: esprimere l’orgoglio per il modello di sviluppo economico di cui il centro è portabandiera nel mondo, fatto di ricerca tecnologica e realtà industriali al livello della concorrenza più agguerrita, e congiuntamente l’orgoglio per la capacità paterna assiema all’invito -non dichiarato ma non ce n’è bisogno- alla riconoscenza nei confronti di una dinastia, di una genealogia del potere trasmessa di padre in figlio. Il padre, Xi Zhongxun fu collaboratore di Deng Xiaoping il grande timoniere della seconda epoca della storia contemporanea della Cina che Xi ha probabilmente fatto entrare nella terza. Era segretario del PC della provincia di Guangdong quando fece di Shenzhen la prima Zona Economica Speciale della Cina attraendo investimenti e ricerca. Oggi la città è il motore della provincia del Guangdong affacciata sul Mar Cinese Meridionale, una realtà che alimenta il proprio mito ultra-contemporaneo trasformando continuamente il presente in futuro. O se si preferisce in uno dei futuri possibili. Ma tant’è, il Guangdong è uno di essi ed è già presente.

Il Trilaterale ha accennato alle armi nucleari con la precisazione, inespressa ma aleggiante per così dire nell’aria, che la loro proliferazione va fermata anche se il principio non riguarda i Tre seduti al tavolo dell’armonia. All’inizio dei colloqui Trump ha soffiato qualcosa all’orecchio di Putin: il gesto ammiccante e la breve paroletta hanno suscitato nel presidente russo un sorriso a mezzaluna che ha subito esibito a favore di telecamera, visibilmente più che soddisfatto, addirittura contento. Devono essere state parole promettenti, e in ogni caso interpretate come tali se questa notte -per chi legge quella tra il 19 e il 20 novembre- Putin ha confermato il suo desiderio di pace attaccando con droni e missili la Polonia.

L’attacco fa il paio con la telefonata di Trump ai Volenterosi riuniti a Berlino in rappresentanza di circa 40 Paesi europei per criticarne la scelta di contribuire alla difesa armata di Kyiv. Questa mattina il premier polacco Donald Tusk e la NATO hanno chiamato in causa la Russia. Tusk ha parlato di “provocazione intenzionale da parte di Mosca”. La Russia ha colpito anche l’Ucraina facendo sei morti e distruggendo alcuni ponti. Molto operativa la riunione di Berlino -la risposta migliore al Trilaterale- che ha confermato aiuti all’Ucraina per 70 miliardi di euro di cui 45 saranno forniti dalla sola Germania, per la difesa aerea e delle infrastrutture energetiche. I Volenterosi hanno poi posto la condizione inderogabile, per ogni accordo di tregua o di pace, della presenza dell’Ucraina e dell’Europa al tavolo delle trattative, e hanno insistito sulle garanzie di sicurezza che potranno prevedere se necessario l’entrata dell’Ucraina nella NATO.

Quattro i convitati di pietra al vertice sino-russo-americano: la questione di Taiwan, la guerra in Iran, quella in Ucraina, la competizione per l’intelligenza artificiale. Dell’ultimo tema, sul quale il premier cinese ha imposto il silenzio, ha fatto le spese Annmarie Hordern giornalista di Bloomberg TV allontanata dalla sala dell’incontro tra Ji e Trump quando ha chiesto al presidente americano se ritenesse che l’ex CEO di Nvidia sia stato “sleale nei confronti degli Stati Uniti” cedendo segreti industriali all’amante Alice Huang sulla quale grava l’accusa di essere un agente dello spionaggio cinese. Su Taiwan la Cina invitato gli Stati Uniti a continuare nella buona pratica -pessima per Taiwan- di cessare le forniture di armamenti all’isola.

C’è da credere che fino a tutto dicembre almeno, Trump si mostrerà accondiscendente. Per Taiwan si è invece acceso l’ennesimo scontro diplomatico con il Giappone. Alle dichiarazioni del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi che ieri ha ribadito che la posizione del governo giapponese su Taiwan non è cambiata dal 1972, quando il Giappone accettò di considerare il governo di Pechino quale unico rappresentante della Cina senza avallarne però le pretese sul territorio dell’isola, ha fatto eco il monito del Ministero degli esteri cinese che ha ammonito il Giappone a smentire subito quella dichiarazione. Non più di qualche espressione generica ha meritato la questione iraniana -meglio, la questione del Golfo- indicata dai Tre come un problema aperto per l’emergenza del fabbisogno energetico globale. I Tre si sono limitati ad auspicare un aumento significativo della produzione e della commercializzazione del greggio. Nessun riferimento al conflitto né a una prospettiva di mediazione. Addirittura il nulla ha contraddistinto la posizione del Trilaterale sulla guerra in Ucraina. Nessun accenno nella conclusiva congiunta “Dichiarazione verso la pace”. Xinhua, l’Agenzia ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, questa mattina ha scritto sul tema nominando il presidente ucraino Zelenskyj come “presidente dell’Unione dei Volontari ucraini”.

L’esito più significativo del Trilaterale è stata probabilmente l’intesa sull’esigenza di prendere provvedimenti contro la Corte Penale Internazionale, a detta di Trump “fuori controllo”. Troppo facile la considerazione semiseria che il presidente americano stava pensando a se stesso. I Tre hanno facilmente concordato sul fatto che ci sono organismi di diritto internazionale che abuserebbero dei loro poteri. Un altro dono per Putin raggiunto nel 2023 da un mandato di arresto internazionale per la deportazione di bambini ucraini. E una posizione coerente per Cina e Stati Uniti che stanno cercando di ridefinire i cardini del nuovo ordine internazionale eliminando quegli strumenti di controllo giurisdizionale che possono intralciare le proprie politiche, all’interno e all’estero. Ma il diritto internazionale dà prova di resilienza come nella sentenza di condanna che giovedì 19 novembre la Corte di Giustizia Internazionale -organo delle Nazioni Unite da non confondere con la CPI- ha emesso contro il governo del Myanmar accusato di genocidio nei confronti dell’etnia dei Rohingya.

Claudio Rocco