Si può fare, il filo rosso tra socialismo e civismo

Una coincidenza di parole, una storia politica e una sfida per il futuro del centrosinistra

Una coincidenza di parole, una storia politica e una sfida per il futuro del centrosinistra

Quando ho visto lo slogan scelto da Alessandro Onorato per gli Stati generali di Progetto Civico, quel grande “NON” attraversato da una fascia rossa con la scritta “SI PUÒ FARE”, mi sono soffermato sul messaggio. Soprattutto sulla frase che lo accompagna: “Quando ti dicono che non si può fare, è il momento di farlo succedere”.

Mi è poi tornato in mente Bettino Craxi. Quel “Si può fare, si deve fare” che diede il titolo all’opuscolo con il suo intervento al Comitato centrale del PSI, pronunciato a Roma il 29 ottobre 1982 e pubblicato nel 1983.

Ne ho parlato con alcuni compagni socialisti, condividendo questa suggestione, questo curioso richiamo tra due stagioni politiche così lontane. Poi, per il timore di apparire troppo vintage, ho preferito tenerla per me.

Oggi, però, leggendo un ottimo articolo di Rizzini sul Foglio, che recupera il valore di quel ricordo politico, e sdogana un ricordo, mi sono convinto che forse vale la pena andare oltre la suggestione.

Perché non si tratta di inseguire nostalgie, né di cercare improbabili sovrapposizioni tra epoche e protagonisti. Si tratta, piuttosto, di riconoscere un filo che attraversa la storia del riformismo italiano e che può ancora dire qualcosa al presente.

Un filo rosso tra socialismo e civismo.

Lo ha ricordato Enzo Maraio, spiegando le ragioni del progetto comune avviato da Avanti PSI e Progetto Civico. Il socialismo italiano ha una delle sue radici più profonde nei Comuni, nell’esperienza degli amministratori locali, nella capacità di trasformare i principi in servizi, diritti e opportunità.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi alla storia.

C’è soprattutto quello che è accaduto in questi anni. Il PSI ha attraversato una stagione difficile, a lungo senza una rappresentanza parlamentare nazionale. Eppure non è scomparso. Ha continuato a vivere nei territori, grazie agli amministratori, ai consiglieri comunali, ai sindaci, alle donne e agli uomini che ogni giorno hanno tenuto aperto un rapporto con le comunità.

È lì che il socialismo ha conservato una propria credibilità. Non soltanto nella memoria di una grande tradizione politica, ma nella concretezza del governo locale.

Ed è proprio da questa esperienza che può nascere oggi un incontro interessante con il civismo.

Il civismo, quando non è una semplice etichetta elettorale, rappresenta partecipazione, capacità di ascolto, attenzione ai problemi, competenze che arrivano dalla società e dalle amministrazioni. Il socialismo porta con sé una cultura politica, una visione dei diritti e dei doveri, un’idea di giustizia sociale e di modernizzazione.

Sono esperienze differenti, ma non incompatibili. Anzi, possono completarsi.

Il pensiero di Craxi, del resto, offre una chiave di lettura interessante. Già nel 1963, nello scritto Iniziativa politica negli enti locali, il futuro leader socialista rifletteva sul ruolo del potere locale nella trasformazione della società, riconoscendo agli enti territoriali una funzione politica che andava ben oltre la semplice amministrazione.

Craxi parlava degli enti locali come di un “potere intermedio” e indicava nel rafforzamento del potere locale uno degli strumenti dell’azione socialista. Era una concezione del riformismo che assegnava alle istituzioni democratiche, alla partecipazione e alla capacità di governo un ruolo centrale nel cambiamento della società.

Naturalmente era un’altra epoca, con un linguaggio e un contesto politico profondamente diversi. Ma il nucleo di quella riflessione conserva una straordinaria attualità: le trasformazioni non si realizzano soltanto attraverso grandi dichiarazioni di principio. Hanno bisogno di strumenti, istituzioni.

Il Comune, in questa visione, non è soltanto il luogo nel quale si amministrano servizi. È il punto in cui la politica incontra la vita quotidiana delle persone. Ecco perché l’incontro tra socialismo e civismo può avere un significato politico che va oltre la semplice collaborazione tra due organizzazioni.

Non si tratta di mettere insieme sigle, ma di unire esperienze. Non di costruire un’operazione di palazzo, ma di portare sul piano nazionale quella cultura del governo locale che ha consentito a tante esperienze politiche e civiche incidere nei territori.

Il “Si può fare, si deve fare” del 1982 apparteneva, naturalmente, a una stagione diversa. Craxi parlava a un partito che si preparava ad assumere nuove responsabilità nazionali, in un’Italia attraversata da grandi trasformazioni economiche e sociali.

Oggi la sfida è un’altra. È ricostruire uno spazio politico riformista in un centrosinistra che ha bisogno di allargarsi, di ritrovare credibilità e soprattutto di offrire una prospettiva di governo.

Non serve cercare un nuovo Craxi, né immaginare che Onorato abbia voluto richiamarsi a quella stagione. La coincidenza dello slogan è semplicemente l’occasione per una riflessione.

La politica, quando è ambiziosa, non può limitarsi a spiegare perché le cose non funzionano. Deve avere il coraggio di indicare come cambiarle, deve avere la forza di ripartire dalle buone pratiche.

L’alleanza tra socialisti e civici ha dunque ragioni storiche, ma soprattutto può avere obiettivi comuni per il domani. Può mettere insieme una cultura politica organizzata e la vitalità delle esperienze civiche ed centrosinistra ha bisogno di questo. Di una cultura del fare che sappia tenere insieme diritti e doveri, solidarietà e crescita, libertà e responsabilità. E che torni a considerare i territori non come semplici bacini elettorali, ma come il punto di partenza di una nuova stagione politica.

C’è un patrimonio di amministratori, esperienze e competenze che può diventare la base di una proposta nazionale. C’è una tradizione socialista che non chiede di essere celebrata, ma attualizzata. E c’è un civismo che può trovare in una cultura riformista una prospettiva più ampia, capace di andare oltre i confini delle singole città.

Forse è per questo che quello slogan mi ha colpito.

Perché, al di là delle parole e delle suggestioni storiche, c’è una domanda che riguarda il futuro: è possibile unire esperienze diverse, superare le divisioni e costruire una proposta riformista capace di incidere davvero? E possibile partire da qui per allargare ancora?

Io credo di sì.

Si può fare. E, per il bene del centrosinistra, si deve fare.