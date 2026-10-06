«Si scrive Ddl antisemitismo, si legge Ddl bavaglio»

Opporsi all'attuale disegno di legge, pretendendo le dovute rettifiche e i dovuti distinguo

di Francesco D’Aguì

Andrò dritto al punto: Il DDL Antisemitismo, proposto da Graziano Delrio e difeso da alcuni elementi noti dell’ala “Riformista” del PD, rappresenta un tassello pericoloso per la libertà di espressione nel nostro Paese.

L’adozione, anche se parziale, della definizione redatta dalla IHRA della fattispecie di antisemitismo può divenire leva di processi contro opinioni legittime, mascherati come processi contro un presunto Odio.

Ma partiamo per gradi e per inciso dalla definizione di Antisemitismo data dalla International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): «L’antisemitismo è una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Le manifestazioni verbali e fisiche dell’antisemitismo sono dirette verso le persone ebree o non ebree e/o i loro beni, verso le ISTITUZIONI della comunità ebraica e verso i luoghi di culto». Successivamente si sottolinea inoltre che «…le critiche rivolte a Israele simili a quelle lanciate contro qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite».

Partendo da questo presupposto, uno potrebbe pensare che critiche e condanne nei confronti di Israele, nonché dei suoi governi e soprattutto del loro operato, rimangano azioni legittime e non perseguibili; la verità è però assai distante.

Per fare un esempio, il disconoscimento di Israele come uno Stato Legittimo viene condannato dalla IHRA come atto antisemita. Di fronte a questo punto diventa impossibile non pensare a personaggi celebri della comunità ebraica internazionale del calibro di Judith Butler, Noam Chomsky, Ilan Pappé, Marek Edelman; tutti accomunati da una critica anche profonda alla legittimità del sedicente “Stato Ebraico”, tutti aventi diritto del nominativo di “Ebrei Antisemiti” secondo la IHRA e i promotori del DDL Bavaglio. Loro come anche gli stessi Haredi, ossia i membri della comunità ebraica ultra-ortodossa; tra questi spiccano anche gruppi del calibro dei Neturei Karta (“Guardiani della Città”), assidui partecipi delle manifestazioni ProPal d’oltreoceano e che riconoscono nello Stato di Israele un’eresia religiosa, tanto da proporne lo “smantellamento pacifico”.

Passiamo però al punto più critico di questa legge: L’ampio ventaglio di interpretazioni che possono essere date al concetto di “odio antisemita”. Considerando che la responsabilità di interpretare correttamente la legge poggia sulle spalle del magistrato, come spesso accade nel nostro ordinamento, sia questi che noi saremmo chiamati a porci quesiti non indifferenti.

Sarà da considerarsi atto antisemita descrivere la tragedia ancora in corso a Gaza (e non solo) come Genocidio, se non anche solo condannare i crimini di guerra perpetuati prima, dopo e durante il recente conflitto? Sarà considerato tale opporsi al progetto imperialista della Grande Israele, riconoscendo la legittimità dello stato Libanese, la sovranità territoriale Siriana della Valle del Golan o arrivando anche solo promuovere la soluzione “due popoli, due stati”, chiedendo il ritiro dei coloni illegali israeliani dalla Cisgiordania?

Il punto del discorso è che l’antisemitismo va combattuto in maniera precisa e quindi esaustiva; un simile disegno di legge può diventare invece strumento di soppressione di legittimi movimenti di condanna nei confronti di azioni perpetuate da un governo straniero che da fin troppo tempo stringe accordi sottobanco con membri delle nostre istituzioni e non solo, molto spesso pagati proprio per reprimere il dissenso alle sopracitate politiche imperialiste.

Altro grave pericolo è dato proprio dalla banalizzazione dello stesso termine, data dall’accomunare riprovevoli atteggiamenti Antisemiti ad azioni di denuncia e condanna all’imperialismo israeliano. Si rischia altresì di permettere a chi veramente dovrebbe venire colpito da una simile legislazione di potersi etichettare come “vittima” di un sistema censore, facendo leva e quindi sciacallando su eventuali ingiuste condanne nei confronti di chi invece si impegna quotidianamente a condannare il Genocidio palestinese; dal punto di vista politico, si rischia di rendere assai più complesso il lavoro di condanna e giusta repressione nei confronti di chi manifesta atteggiamenti e propagande propriamente riconducibili all’antisemitismo.

Da Socialista reputo quindi quanto più fondamentale opporsi all’attuale disegno di legge, pretendendo le dovute rettifiche e i dovuti distinguo; il nemico da combattere è l’antisemitismo, non chi lotta contro l’imperialismo, per la giustizia sociale, per la libertà dei popoli.