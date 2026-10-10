Simona Calzaretti, da Salerno a Roma: tra i 60 giovani amministratori che stanno cambiando il Paese

Eletta al Comune di Salerno con Avanti PSI e oltre 1.200 preferenze, la giovane consigliera protagonista di un doppio riconoscimento nella Capitale. Una nuova generazione politica che studia, lavora e sa fare squadra, senza cedere al protagonismo.

Ci sono giovani che fanno politica inseguendo la visibilità e altri che preferiscono costruire, giorno dopo giorno, un percorso fatto di impegno, studio e risultati. Simona Calzaretti appartiene a questa seconda categoria. Consigliera comunale di Salerno, eletta nella lista Avanti PSI con oltre 1.200 preferenze, è stata protagonista a Roma di due importanti appuntamenti che ne riconoscono il percorso politico e istituzionale.

Il primo a Montecitorio, dove è stata invitata come ospite d’onore dalla Fondazione Italia USA in occasione del Premio America. Il secondo nell’ambito dell’iniziativa nazionale “60 Under 30 che stanno cambiando il Paese”, promossa da Politica, che seleziona giovani protagonisti della vita pubblica italiana.

Un doppio riconoscimento che porta Salerno alla ribalta nazionale e racconta anche un modo diverso di interpretare l’impegno politico.

Calzaretti è una giovane amministratrice che non si è montata la testa. Nonostante un risultato elettorale significativo, ottenuto attraverso un rapporto diretto con gli elettori, ha continuato a studiare, approfondire, confrontarsi. Soprattutto, ha mantenuto una caratteristica non sempre scontata nella politica di oggi: la capacità di giocare di squadra.

Non cerca continuamente i riflettori, non vive la politica come una competizione permanente tra personalità. Sa che un consigliere comunale rappresenta una comunità, che le istituzioni richiedono preparazione e che i risultati si costruiscono anche attraverso il lavoro collettivo.

Il suo percorso nasce a Salerno, nella città del segretario nazionale Enzo Maraio, nella tradizione socialista e riformista di Avanti PSI, e si sviluppa attraverso l’esperienza amministrativa, il rapporto con il territorio e l’attenzione alle nuove generazioni.

A Roma, nell’appuntamento dedicato ai giovani amministratori, Calzaretti ha avuto anche l’opportunità di confrontarsi con protagonisti della politica nazionale, tra cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Un’occasione per portare nel dibattito nazionale l’esperienza di chi ogni giorno si misura con i problemi concreti delle città.

Il riconoscimento assume un significato particolare in una stagione nella quale si discute molto di rinnovamento della classe dirigente, ma non sempre si investe davvero sulla crescita dei giovani.

Perché il ricambio generazionale non può essere soltanto una questione anagrafica. Servono preparazione, passione, capacità di ascolto e soprattutto la consapevolezza che la politica non è una passerella individuale.

Simona Calzaretti rappresenta una generazione che può crescere senza rinnegare il valore delle appartenenze, delle comunità politiche e del lavoro di squadra. Una giovane amministratrice che ha già dimostrato di saper raccogliere consenso e che continua a considerare lo studio e l’impegno quotidiano strumenti indispensabili per migliorarsi.

Da Salerno a Roma, dunque, non soltanto due riconoscimenti personali. Ma anche un segnale positivo per una città che ha bisogno di valorizzare i suoi giovani talenti e per una politica che deve tornare a investire sulle nuove generazioni.

Senza scorciatoie, senza protagonismi. Con i piedi per terra e la voglia di continuare a crescere.