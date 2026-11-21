Appena si avvicinano le elezioni, nella galassia socialista si riaprono le accademie. Gli scienziati della politica tornano in cattedra, i professori dell’autonomia riprendono servizio a tempo pieno

e ogni ipotesi di alleanza diventa un caso di coscienza. Poi arriva la domanda più indiscreta di tutte: quanti voti pensiamo di prendere? E come pensiamo di prenderli? A quel punto, di solito, si torna a parlare del Midas e dei massimi sistemi.

L’autonomia è una cosa seria. Si misura nella capacità di portare le proprie proposte dentro una coalizione, di farsi ascoltare e di eleggere persone che sappiano rappresentare i territori e dare voce a istanze diverse. Per riuscirci servono idee, consenso e un po’ di mestiere. Le elezioni si affrontano con le regole elettorali che ci sono, e anche trovare un accordo con chi la pensa diversamente fa parte del lavoro. Capisco che indignarsi davanti al computer dia soddisfazioni più immediate. Confesso però che, dopo alcune uscite dei disturbatori di professione, la nostra pazienza comincia a somigliare alla loro proposta politica. È esaurita.

Enzo Maraio, intanto, ha cominciato dalla Campania. Ha rimesso insieme una comunità, coinvolto amministratori, fatto crescere una classe dirigente e portato candidati nelle istituzioni. In altre parti d’Italia, altri socialisti hanno fatto lo stesso nei loro territori. Ora, con un gruppo coeso e una segreteria che tiene insieme esperienze diverse, stanno mettendo in comune quel lavoro per far crescere il progetto Avanti in tutto il Paese. Naturalmente si può discutere di ogni scelta. Sarebbe più utile discutere di che cosa vogliamo fare insieme e di quali proposte i socialisti possono portare in una coalizione più larga.

Quanto a Craxi, ai cultori del Midas farebbe bene ricordare anche il primum vivere. Prima ci si dà una forza politica reale, con iscritti, elettori e rappresentanti. Poi quella forza si usa per ottenere risultati. Altrimenti si può passare una vita a stabilire chi sia il socialista più puro, con il vantaggio che nessun elettore verrà mai a guastare il verdetto.

Sotto elezioni c’è chi perde il pomeriggio a scomunicare un’alleanza e chi lo passa a mettere insieme una lista, a convincere un giovane a candidarsi o a discutere con un sindaco di ciò che serve al suo comune. Io sto con chi si prende il ‘fastidio’ di lavorare. Agli scienziati resta l’ultima parola, almeno fino allo scrutinio.

Gaetano Amatruda

Direttore editoriale del Network Avanti!