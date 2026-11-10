SOTTO ESAME

Iniziate le prime audizioni sulla manovra. Uil: "Chiediamo al Parlamento un lavoro diretto a dare maggiore equità". Cgil: "Governo peggiora la Fornero e taglia assegni pensioni"

Sono iniziate le prime audizioni sulla manovra. Oggi è stata la volta dei sindacati e associazioni. Ne esce un quadro a tinte fosche a disegnare una manovra fatta di bonus, tagli ai servizi e regalie pre-elettorali. Non manca qualche, piccolo, segnale di apprezzamento per alcuni punti specifici.

“Stiamo chiedendo alcune modifiche alla manovra: bisogna cambiare la norma sulla scuola, eliminando tutti i tagli previsti, e quella sulle pensioni, utilizzando subito le risorse stanziate, per poterle rivalutare”.

È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine dell’iniziativa organizzata dalla Uil Calabria sul tema della fiscalità locale.

“Rivendichiamo e giudichiamo positivamente la scelta del Governo sulla detassazione degli aumenti contrattuali, ma – ha ribadito con forza Bombardieri – chiediamo di eliminare dalla manovra i tagli sulla scuola, su cui, al contrario, serve investire. E per quanto riguarda le pensioni proponiamo che si utilizzino, sin da subito, gli 800 milioni stanziati per gennaio prossimo, per procedere alla rivalutazione delle pensioni, ma anche per dare risposte alle donne, con il ripristino di opzione donna, ai giovani, con l’introduzione di una pensione di garanzia, e ai lavoratori che fanno lavori usuranti. Ma le nostre rivendicazioni – ha sottolineato Bombardieri – si estendono al livello territoriale: non è accettabile che si ottengano risultati positivi con il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e con la detassazione e, poi, la fiscalità locale determina un ridimensionamento di salari e pensioni. Ci confronteremo, dunque, venerdì con il Governo – ha concluso Bombardieri – e proseguiremo la nostra mobilitazione a livello regionale”

Sempre dalla Uil Sandro Biondo sottolinea alcun misure positive, che recepiscono “nostre rivendicazioni, ma anche interventi che richiedono un rafforzamento e scelte alle quali siamo nettamente contrari”.

“Chiediamo al Parlamento di partire da questa distinzione per correggere la manovra e renderla più equa, capace di sostenere il potere d’acquisto, il lavoro e i servizi pubblici”. Lo ha detto il segretario confederale della Uil Santo Biondo in audizione sulla manovra. Per quanto riguarda le scelte che la Uil respinge, Biondo ha evidenziato la netta contrarietà “all’ampliamento del regime forfettario: la flat tax alimenta disparità fiscali tra contribuenti, indebolisce la progressività e sottrae risorse al finanziamento dei servizi pubblici. Chiediamo il superamento del forfettario e una distribuzione più equa del prelievo, alleggerendo il carico su lavoro e pensioni e contrastando il drenaggio fiscale”.

“Respingiamo la riduzione della rivalutazione delle pensioni: limitarla significa produrre una perdita di potere d’acquisto che si trascina nel tempo”, ha aggiunto Biondo. “Siamo contrari ai tagli alla scuola pubblica: il calo demografico deve diventare un’occasione per migliorare l’insegnamento, rafforzare il tempo pieno e contrastare dispersione e povertà educativa. Per questo – ha aggiunto – sosteniamo le ragioni della mobilitazione dell’11 novembre”. “Sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro chiediamo un cambio di passo”, ha proseguito Biondo, definendo “inaccettabile che, di fronte alle morti e agli infortuni, questa priorità non trovi una risposta adeguata nelle scelte di bilancio”. “Per finanziare queste priorità, occorre una lotta più efficace all’evasione, con personale, controlli mirati e risultati verificabili, evitando condoni. Proponiamo una Tobin tax più ampia e un distinto contributo sugli extraprofitti dei settori che hanno beneficiato di guadagni eccezionali”, ha aggiunto Biondo.

La Cgil invece non fa sconti: “Mentre la maggioranza dei cittadini – a partire dai ceti popolari – vede ormai come un miraggio la possibilità di arrivare a fine mese, noi siamo di fronte a una Manovra di bilancio che: è del tutto priva di trasparenza, che non stanzia alcun sostegno per il 92% di chi vive di reddito fisso, che prevede “briciole” anche per il cosiddetto ceto medio, che incrementa, in termini nominali, di soli 2,4 miliardi il finanziamento della sanità pubblica, che taglia, ancora una volta, l’Istruzione pubblica, che torna a fare cassa sulle pensioni”. Lo ha detto il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari in audizione sulla manovra. “Siamo di fronte a una Manovra di bilancio che non è neanche lontanamente in grado di affrontare l’emergenza economica e sociale in corso e che accelera il declino dell’Italia e l’impoverimento della stragrande maggioranza dei cittadini, anziché porvi rimedio”, ha detto Ferrari, ricordando che “la Cgil ha proclamato, per il prossimo 20 novembre, lo sciopero generale per cambiarla, non solo nell’interesse delle persone che rappresentiamo, ma di tutto il Paese”. Nella legge di bilancio ha detto ancora “la scelta più ingiustificabile di tutte” è “l’incremento delle spese militari di ben 14 miliardi per il prossimo biennio, il più rilevante aumento degli investimenti in armi in tempo di pace, fatto, oltretutto, indebitando ancor di più il Paese e le giovani generazioni”.

La Cisl vede invece delle misura da apprezzare “che vanno nella direzione da noi indicate; alcune misure da migliorare e altre che vanno decisamente rimosse o modificate nel loro contenuto o nella loro dimensione, perché inique e contraddittorie rispetto alla finalità di tenere insieme le ragioni del risanamento, quelle dello sviluppo e dell’equità sociale”. Lo afferma il segretario confederale della Cisl Angelo Marinelli, nella memoria presentata in audizione sulla manovra davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. “La Cisl è convinta, infatti, che l’adozione della manovra ed il processo di quadratura dei conti pubblici non possano essere segnati da una visione solo quantitativa, al di fuori di un quadro di riforme e di interventi sul mercato del lavoro attenti alle emergenze sociali”, aggiunge. Tra le misure da correggere la Cisl chiede, prima di tutto, l’integrale cancellazione delle modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici al costo della vita e l’eliminazione dei tagli prospettati agli organici della Scuola. Cisl rimarca inoltre l’esigenza di intervenire a sostegno e per il rilancio del sistema sanitario pubblico”.