Sfogliando l’Avanti della domenica non ho potuto non leggere le note sui socialisti che sono la sinistra del futuro di Enzo Servalli del 23 Ottobre 2026 nel quale si afferma che “I socialisti di Avanti Psi non sono il centro e neppure moderati. I socialisti sono la Sinistra riformista e liberale, diversa dalle altre sinistre perché nettamente europeista, garantista ed ambientalista” che insieme al titolo principale UNO SPAZIO POLITICO RIFORMISTA, esprimono un’idea della politica come luogo virtuale di spartizione di posti e potere, che purtroppo è condivisa da troppi.

Allora mi chiedo, come decliniamo il riformismo di cui saremmo portatori?

Prendiamo pochi argomenti e poi spieghiamo la nostra idea di pace. In un mondo pieno di conflitti di ogni tipo, commerciali e finanziari compresi, che si accendono all’improvviso e non finiscono mai, non solo, non è proponibile facendo manifestazioni che non incidono in nulla, in questo modo diventano una distrazione di massa per mascherare il nulla che le accompagna, attirando gonzi da un lato e spingendone altri verso le tesi opposte. Quindi si ottiene di tutto fuorché la pace per non dire che si rafforzano gli schieramenti in guerra, polarizzando le ragioni della lotta.

In questo modo non solo non si ottiene la pace che tutti vorremmo ma si perde tempo ed energie politiche in attività inutili all’obiettivo dei creduloni, che è l’equivalente di andare con un secchiello a svuotare il mare. Se invece si ragiona in termini di poltrona da occupare in modo poco pacifico, denigrando ed offendendo il nemico allora la manifestazione che danneggia di tutto assume valore indiscutibile.

A questo punto se non è per la poltrona, per la percentuale o per un valore universale e teologico perché facciamo politica?

I socialisti sono tali perché lo fanno per REDISTRIBUIRE, diverso dal FARE, ovvero realizzare quello che serve, al momento giusto e nel posto giusto trovando risorse dove ci sono, evitando di sprecarle su base elettorale!

La ricetta è economica e sociale che coniugandosi con la lotta contro le discriminazioni e la difesa delle fragilità o meglio la battaglia contro chi abusa con rabbia, forza ed ignoranza contro i soggetti più deboli della società, diventa idea politica attiva vera.

Abbiamo visto aumenti spropositati nei costi dei carburanti, banche ricchissime con extraprofitti, costi energetici privatizzati incontrollati, questo è il classico capitalismo senza controllo che rende i ricchi molto più ricchi ed i poveri più poveri con le classi intermedie obbligate ad adulare questi quaranta ladroni che dirigono le multinazionali in modo del tutto legale, forse, e di sicuro assolutamente immorale.

Per concludere, i socialisti da trenta anni non governano più ma le statistiche sulla corruzione sono ancora consistenti. Quindi fatta la pulizia etnico-politica dei socialisti italiani, dopo aver occupato il loro spazio politico perché il comunismo è perdente in occidente, sono rimasti in giro i ladri e le loro attività con benefico effetto per ideologie di concretezza e buon governo, nonché di debito pubblico. I purissimi allora potrebbero non essere così puliti e di sicuro non sono nemmeno bravi. Oggi abbiamo la certezza che questi soggetti NON SONO, ma potrebbero essere comunque buoni alleati per qualcuno che in questa fase di disgregazione sociale, pare sia molto preoccupato per il prossimo presidente della repubblica.

Leonardo Bentivoglio

Segretario comunale Avanti PSI Ferrara