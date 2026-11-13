Maraio: "Lavorare a un progetto comune innovatore e capace di mettere insieme culture politiche, esperienze e sensibilità diverse"

“Bisogna unire e lavorare a un progetto comune. Più che di centro, però, preferisco parlare di uno spazio riformista e innovatore, capace di mettere insieme culture politiche, esperienze e sensibilità diverse, un progetto utile a tutto il centrosinistra”.

Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, oggi a Benevento, risponde a una domanda sulla eventuale partecipazione del sindaco Clemente Mastella alla lista di centro. “Non è – ha aggiunto – una questione di collocazione geometrica, ma di idee, contenuti e capacità di interpretare le sfide del Paese. Non serve una semplice somma di sigle, né tantomeno un’intesa costruita su veti e preclusioni reciproche. Serve un progetto politico credibile, aperto e innovativo, capace di unire le diverse culture riformiste attorno a una visione comune. È su questo che dobbiamo lavorare, su questo lavoro sono impegnati i socialisti”.