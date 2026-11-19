Mentre in Italia ci si accalora sulla lite tra Barbara D’Urso contro Mariotto e Ornella Muti, sui contenuti di pseudo-false leggi di bilancio della Meloni, sulle leggi bavaglio tipiche della destra, del decreto “antisemitismo”, che aumenterà l’odio verso Israele, nel Golfo Persico sta per succedere qualcosa di veramente terribile con potenziali conseguenze per tutto il mondo. La portaerei USS Theodore Roosevelt, accompagnata dal suo gruppo d’attacco, sta navigando dall’Asia verso il Golfo Persico per unirsi ai due gruppi d’attacco delle portaerei George Washington e George H.W. Bush già in quelle acque. Quando tre gruppi d’attacco con portaerei convergono in un unico teatro operativo, non si tratta di una posizione di deterrenza, ma di attacco.

Con la guerra Trump vuole dare tempo a Netanyahu

Il “grande Pinocchio”, come lo definisce il Washington Post , ha più volte affermato che gli Stati Uniti sono “pronti all’azione” per nuovi attacchi devastanti contro l’Iran e che “presto deciderò se riprendere le operazioni militari” . La finestra di possibilità per un nuovo attacco è di circa un mese, va dall’arrivo della Roosevelt a metà novembre fino al periodo natalizio e al giuramento del nuovo Congresso il 6 gennaio 2027. Ma è anche una finestra di necessità per Netanyahu prima che il nuovo governo di Eisenkot possa entrare in carica. Si parla sul NYT di telefonate furibonde fra Netanyahu e Trump e delle fortissime pressioni delle lobby sioniste che vedono in questa nuova guerra l’unica possibilità di tenere al potere Netanyahu. Eisenkot è un militare e ha già detto che vorrà valutare a fondo tutta la situazione militare ed economica prima di decidere.

Gli obiettivi bombardabili non contano per vincere

La realtà militare, che i pianificatori del CENTCOM si rifiutano di ammettere, è che non si può sottomettere una nazione bombardando una o dieci montagne . La maggior parte delle infrastrutture missilistiche e nucleari iraniane si trova sottoterra, in profondità sotto montagne di granito, e lo stesso Trump ha di fatto ammesso che gli attacchi estivi non “hanno portato a termine il lavoro”. Questo è precisamente il problema. Gli obiettivi che contano sono quelli che non si possono raggiungere, e gli obiettivi che si possono distruggere non contano. Se lo capisco io, a maggior ragione lo sanno gli strateghi militari: ciò che i tre gruppi di portaerei possono effettivamente distruggere sono infrastrutture civili: reti elettriche, ponti, sistemi idrici, impianti petroliferi e industriali. È quello che vuole da sempre Israele, dietro la cortina fumogena delle armi nucleari. Distruggere per decenni le capacità economiche e industriali dell’Iran. È : “ora, o forse mai più” , in considerazione della diversa reputazione che negli Stati Uniti, e nell’intero Occidente, sta cambiando verso Israele. Questa nuova operazione non raggiungerebbe alcun obiettivo militare significativo, ma darebbe ai falchi iraniani la possibilità di una rappresaglia di proporzioni apocalittiche di cui nessuno conosce le reali dimensioni. L’Iran ha affermato che la sua risposta non conoscerà confini geopolitici, e la geografia conferma tale avvertimento. Il gas del Qatar, il petrolio saudita e le infrastrutture in Iraq, Kuwait, Bahrain, negli Emirati Arabi Uniti. Le basi USA sul suolo NATO: Incirlik in Turchia e Sigonella in Italia sono tutte a portata di missili e droni iraniani. Si teme che anche la base di Diego Garcia, ultimo avamposto americano nell’Oceano Indiano, indispensabile per la logistica militare che alimenta la guerra, peraltro a 3000 chilometri dall’Iran, potrebbe essere sotto minaccia dei missili balistici iraniani.

I bombardamenti non sconfiggeranno l’Iran ma potrebbero aprire una crisi energetica globaleÈ lunghissimo l’elenco di strateghi ed esperti militari che affermano o confermano che: gli Stati Uniti e Israele non possono sconfiggere l’Iran. Rilanciare la posta non fa che minacciare una catastrofe energetica globale. La criticità non è solo il petrolio greggio. Le esportazioni del Golfo includono gas, prodotti raffinati, zolfo, alluminio, polietilene, fertilizzanti, tutte materie prime e minerali irrinunciabili dell’intera economia mondiale. I fertilizzanti sono cibo. L’alluminio significa aerei, imballaggi e costruzioni. I prodotti raffinati sono logistica, distribuzione, camion, trattori ed aerei. Quando il Golfo è bloccato, gli scaffali si svuotano, le aziende agricole hanno difficoltà a produrre e le catene di approvvigionamento, che sfamano otto miliardi di persone, iniziano a spezzarsi. Tutte le economie dell’Occidente sono in affanno, particolarmente quella americana, con un’inflazione che già oggi ha una tendenza al 5%. È una catena di eventi e conseguenze che una volta detonata non è controllabile: la scarsità di energia aumenta i costi dei fertilizzanti, i costi dei fertilizzanti aumentano i prezzi del cibo, i prezzi del cibo creano scarsità e la scarsità crea le condizioni che storicamente hanno posto fine agli imperi.

Dalle elezioni un totale rifiuto della guerra

Quei pochi che sono favorevoli alla guerra, fanno finta di non capire e continuano ingenuamente a chiedere: “Quali sono le reali motivazioni” che stanno dietro a questa protervia per una guerra che è stata uno dei motivi più rilevanti per la sconfitta di Trump e del partito repubblicano, nelle elezioni di 10 giorni fa. Gli elettori di tutti gli Stati Uniti si sono espressi forte e chiaro, martedì 3 novembre , con la storica sconfitta del trumpismo, per un rifiuto senza appello della guerra di Trump contro l’Iran . Ho scritto mesi fa che il motore della coalizione MAGA è una potente alleanza di libertari, conservatori pacifisti e patrioti della classe operaia, fortemente isolazionisti, che non avevano mai aderito alla guerra contro l’Iran, e che il movimento si sarebbe frammentato nel momento in cui avesse aderito al partito della guerra . Questa previsione è stata confermata alle urne: con i neoconservatori che sono in grande confusione per le dimensioni della sconfitta elettorale, mentre gli elettori puniscono il GOP per la guerra contro l’Iran e le conseguenze economiche.

Il “deep state” non vota e non viene votato. Decide autonomamente

Sono certo che Trump, o chi ne tira i fili, si disinteressi del voto e consideri irrilevante l’opinione pubblica. Valuti come “effetti collaterali” i danni all’intera economia mondiale e il consenso che , con la crisi, potrebbe venir meno verso i governi democratici, rispetto a quelle che sono le priorità dell’imperialismo, molto traballante, tra Kiev e Gerusalemme. Questo presidente, dopo aver perso un referendum sulla sua guerra, ha mantenuto la macchina militare in funzione sapendo che il partito della guerra voleva risolvere la questione iraniana. Ha dichiarato pubblicamente che potrebbe dover dare a Teheran “una martellata”, se “l’Iran non si arrendesse senza condizioni, consegnasse il materiale fissile, distruggesse i missili balistici e desse agli Stati Uniti la gestione del suo petrolio”. Per raggiungere questo obiettivo, Tucker Carlson ha affermato, che l’amministrazione ha già valutato la possibilità di lanciare un attacco nucleare contro obiettivi nell’Iran centrale. Il motivo di tutta questa protervia è l’accanimento per una questione, che non è nemmeno al secondo livello fra quelle critiche per gli Stati Uniti, e che rischia di far crollare il capitalismo e le democrazie sotto i colpi di politici illiberali, che promettono di rimettere tutto a posto, lo scrive in modo chiaro e inequivocabile Pepe Escobar, su Substack, Geopolitics Prime, “dobbiamo spostarci di 14000 chilometri, a Gerusalemme. Anche se il potere di Netanyahu dovesse affievolirsi , la guerra continua, perché in realtà non si è mai trattato di un solo uomo a volerla, ma di un progetto radicato nella fondazione di Israele. I finanziamenti, l’agenda e gli obiettivi rimangono, da raggiungere. Ho ripetutamente messo in guardia dell’influenza del sionismo sull’amministrazione, chiedendo se il presidente darà priorità agli interessi americani o se cadrà in uno schema che favorisce l’agenda di Israele” . Il movimento che ha portato al potere Trump ha una base che non è mai stata convinta di una politica estera che mettesse Israele al primo posto, ma ha un vertice che pone questo interesse come priorità assoluta. Questa differenza tra l’opinione pubblica e le élite politiche sarà il detonatore della prossima crisi politica delle democrazie liberali. La nuova leadership al Congresso erediterà la guerra sotto la pressione delle medesime lobby. Un Congresso a maggioranza democratica può indagare, ostacolare e inquisire, ma che metta in discussione il consenso bipartisan su Israele e Iran è molto incerto e comunque, anche se lo volesse, potrebbe non arrivare in tempo per fermare il “partito della guerra”.