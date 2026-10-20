STORIA DELLA VERITA

Corso all’Università di Buffalo

marzo-aprile 1972

di Michel Foucault

Collana: Piccola Biblioteca Einaudi

pagg. 356

Giulio Einaudi editore

Le interazioni tra sapere e potere. La loro dipendenza, la loro costruzione, rileggendo le molteplici relazioni ed identità che si sono succedute nei secoli.

Una archeologia culturale impressa nella memoria e riconsegnata al lettore di oggi.

Dall’autore di “Sorvegliare e punire” e della “Storia della Sessualità”, il ciclo di conferenze tenutosi in America nella primavera del 1972.

Come è stata impostata la verità dentro la civiltà occidentale?

Si scoprirà allora come era concepita nell’antica Grecia ma soprattutto nel nostro medioevo con la nascita dell’inchiesta soprattutto dentro al diritto germanico, dove il metodo inaugurerà, qualche secolo dopo, la grande stagione delle scienze empiriche.