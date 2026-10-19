Strada: “Prendiamo le distanze e condanniamo i gravissimi episodi accaduti a Bologna”

“Come Avanti PSI Bologna, prendiamo con fermezza le distanze dai gravissimi episodi accaduti ieri a Bologna e di condannarli senza alcuna riserva.

La violenza, le intemperanze, gli scontri di piazza e ogni forma di prevaricazione non hanno e non devono mai avere alcuna cittadinanza nel confronto democratico”.

Lo scrive Marco Strada, tesoriere del Psi, in un post su Facebook.

“La libertà di manifestazione e il diritto di esprimente le proprie idee sono capisaldi fondamentali della nostra Costituzione, ma cessano di essere tali nel momento stesso in cui si trasformano nel disordine, nel danneggiamento della cosa pubblica o nell’aggressione alle forze dell’ordine.

Chi scambia la piazza per un terreno di scontro ideologico o violento svilisce le cause che dichiara di sostenere e reca un danno grave a tutta la comunità.

Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine — donne e uomini dello Stato che ogni giorno garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini — e a quanti sono stati coinvolti o danneggiati dagli scontri di ieri.

Bologna e l’Italia hanno bisogno di lavoro, di coesione sociale, di riforme e di un dibattito politico maturo, non di provocazioni e violenze che gettano discredito sulle nostre città e dividono il Paese”.