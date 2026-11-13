Studiare la storia per guardare al futuro

Mentre il PAPA attuale continua OGGI ad avere grandi riconoscimenti e consensi anche in AMERICA LATINA, consolidando all’uopo il percorso spirituale e sociale intrapreso dal GESUITA BERGOGLIO – PAPA FRANCESCO, in EUROPA si discute e ci si divide ancora sul concetto di NAZIONE e circa i vari nazionalismi.

Vengono celebrate anche in ITALIA, in tal guisa, persone che hanno avuto una vita violenta e percorsi del TUTTO opposti a quelli ECUMENICI, UNIVERSALI della CHIESA CATTOLICA ATTUALE, che in EUROPA sembra uno dei pochi riferimenti per un CRISTIANESIMO SOCIALE….e la PACE… Anche la recente commemorazione del 4 NOVEMBRE 1918, che sancì la fine delle ostilità e della cosidetta ” carneficina” della 1 guerra mondiale, non sembra avere più quelle finalità di ricordo storico per la pace, per non ripetere esperienze tragiche come il primo conflitto conflitto mondiale…..

Quanto sta accadendo in UCRAINA, ed è accaduto in questi 4 anni non fa affatto sperare bene…In ITALIA in particolare si tende a commemorazioni soggettive del tutto improprie, dando la sensazione di non aver CAPITO o far finta di NON COMPRENDERE STORICAMENTE e GIURIDICAMENTE che un conto è essere SOGGETTI di una DESTRA PATRIOTTICA, altro conto essere FASCISTI….. In questo ambito vorrei sostanzialmente rivolgere una contestazione ai vertici del nostro paese, i quali non hanno ricordato e non ricordano quasi mai SUFFICIENTEMENTE, in questi ultimi anni, i veri PATRIOTI…. come la figura STORICA di CESARE BATTISTI, SOCIALISTA irredentista, IMMOLATOSI giovane per la libertà e per l’ITALIA.

L’esatto contrario del percorso che compì BENITO MUSSOLINI dalla ” GRANDE GUERRA” contro tedeschi ed austriaci alla alleanza con gli stessi qualche decennio più tardi. Se ai giovani non si consente uno studio della STORIA in modo obiettivo, e di comprendere l’esigenza PRATICA di non commettere gli errori già fatti, è difficile sperare in una vera unità EUROPEA…..tantomeno… di raggiungere politicamente, quel consenso anche nel terreno della PACE, che sia PAPA FRANCESCO che PAPA LEONE XIV, hanno oggi in maniera così evidente dal POPOLO MONDIALE..

Avvocato ADALBERTO ANDREANI