Terremoto nel mondo LGBTQIA+, Antinoo Napoli lascia Arcigay dopo 42 anni

La storica associazione napoletana rompe con l'organizzazione nazionale alla vigilia del congresso di Roma.

La storica associazione napoletana rompe con l’organizzazione nazionale alla vigilia del congresso di Roma. Dure accuse ai vertici di Arcigay, contestati per la gestione dei rapporti con i territori e per le presunte ambizioni politiche interne. La presidente Antonella Capone annuncia una nuova rete in Campania e un progetto di espansione nazionale.

Una frattura profonda attraversa il movimento LGBTQIA+ italiano. Dopo 42 anni di storia condivisa, Antinoo Napoli, una delle realtà fondatrici di Arcigay, ha deciso di abbandonare l’organizzazione nazionale. Una scelta destinata ad alimentare il confronto sul futuro dell’associazionismo per i diritti civili, sul rapporto tra strutture nazionali e territori e sull’autonomia dei movimenti rispetto ai partiti politici.

La decisione è stata assunta dall’assemblea delle socie e dei soci riunita il 7 novembre, su proposta approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, e annunciata ufficialmente il 9 novembre.

La rottura arriva alla vigilia del Congresso nazionale di Arcigay, in programma a Roma dal 13 al 15 novembre, e rappresenta l’epilogo di tensioni che, secondo la ricostruzione dell’associazione napoletana, si trascinano dal 2018.

Al centro dello scontro ci sono l’autonomia dei territori, la rappresentanza politica e il rapporto tra associazionismo e partiti.

Antinoo accusa i vertici nazionali di aver progressivamente marginalizzato i gruppi dirigenti locali, senza riconoscere il lavoro svolto a Napoli nella costruzione di servizi, iniziative culturali e attività di tutela delle persone LGBTQIA+.

Il punto di rottura viene individuato nella decisione dello scorso luglio, quando il Consiglio nazionale di Arcigay ha revocato ad Antinoo la funzione di comitato territoriale di Napoli, affidando temporaneamente la rappresentanza al Cassero di Bologna.

Una decisione che Antinoo descrive come un commissariamento di fatto, contestandone modalità e tempi, e denunciando l’assenza di un adeguato contraddittorio.

Diversa la ricostruzione fornita all’epoca da Arcigay. In una comunicazione del 20 luglio, l’organizzazione nazionale aveva spiegato che il provvedimento era arrivato dopo mesi di confronto e una specifica istruttoria, richiamando il venir meno del rapporto fiduciario e il rispetto dei valori e delle regole associative. La revoca della rappresentanza territoriale, aveva inoltre precisato, non comportava automaticamente la cessazione dell’affiliazione.

Le accuse sui rapporti con la politica

Ma lo scontro non riguarda soltanto questioni organizzative. Nel comunicato con cui annuncia l’uscita, Antinoo solleva un tema più ampio, contestando quella che considera una progressiva trasformazione dell’associazione nazionale in uno spazio di competizione per incarichi e candidature politiche.

Secondo il direttivo napoletano, alcune dinamiche interne sarebbero orientate a utilizzare la visibilità del movimento come occasione per future candidature nell’area del centrosinistra e del cosiddetto campo largo.

Si tratta di accuse politiche formulate da Antinoo, non di circostanze accertate, che aprono comunque una discussione sul rapporto tra autonomia delle organizzazioni sociali e rappresentanza istituzionale.

Per l’associazione napoletana, il rischio è che il confronto sugli equilibri interni finisca per prevalere sulle questioni concrete: contrasto alle discriminazioni, riconoscimento dei diritti, inclusione sociale e sostegno alle persone più vulnerabili.

La nuova fase: da Napoli una rete nazionale

La presidente Antonella Capone e il direttivo rivendicano la volontà di recuperare la vocazione originaria del movimento, puntando su pluralismo, partecipazione e indipendenza.

L’obiettivo dichiarato è costruire un’associazione capace di valorizzare le differenze e riportare al centro dell’iniziativa pubblica i bisogni delle persone LGBTQIA+, senza subordinare l’azione sociale agli equilibri degli apparati politici.

La separazione da Arcigay non segna dunque la conclusione dell’esperienza di Antinoo, ma l’avvio di un nuovo percorso organizzativo.

Il primo passo riguarda la Campania, con una rete che coinvolgerà Napoli, Caserta, Benevento e Salerno.

Sono già stati individuati i coordinatori provinciali: Pasquale Gnasso per Caserta, Francesco Tomasiello per Benevento ed Eddy Palescandolo per Salerno, che affiancheranno il direttivo napoletano.

Parallelamente partirà una campagna nazionale di adesioni, con l’obiettivo di costruire nuovi presidi territoriali anche fuori dalla Campania. Le prime realtà interessate saranno Trento, Bologna, Roma e Palermo, dove Antinoo dichiara di poter contare su reti già attive.

Una separazione che apre interrogativi sul futuro del movimento

La vicenda assume un significato particolare anche per il peso storico dell’associazione napoletana. Fondata nel 1984, Antinoo ha accompagnato oltre quattro decenni di battaglie per i diritti civili, contribuendo alla crescita del movimento LGBTQIA+ e alla realizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e contrasto alle discriminazioni.

La sua uscita da Arcigay rappresenta quindi molto più di una controversia associativa.

Da una parte, Antinoo rivendica la necessità di recuperare indipendenza, radicalità e radicamento territoriale. Dall’altra, Arcigay ha difeso la legittimità delle proprie decisioni organizzative, richiamando l’esigenza di garantire coerenza con i principi e le regole della federazione.

Resta aperta una questione di fondo: quale rapporto debba esistere tra i movimenti per i diritti civili, i partiti e le istituzioni, e come garantire che le dinamiche interne non indeboliscano la capacità di rappresentare le persone.

La sfida, per entrambe le realtà, sarà dimostrare che le divergenze organizzative e politiche non distolgano energie dalle battaglie comuni contro discriminazioni, esclusione e disuguaglianze.

Dopo 42 anni, le strade di Antinoo e Arcigay si dividono. Il confronto sul futuro del movimento LGBTQIA+ italiano, invece, è destinato a proseguire.