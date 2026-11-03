Tetto stranieri a scuola, l’Ue bacchetta l’Italia

La Commissione Ue “segue attentamente” gli sviluppi legislativi del decreto legge sulla scuola adottato in Italia.

Lo ha riferito la vicepresidente dell’esecutivo Ue, Roxana Mînzatu, in risposta a un’interrogazione del Pd all’Eurocamera, ricordando che i trattati Ue vietano ogni forma di “discriminazione in base alla nazionalità”, sia “diretta” che “indiretta”. La discriminazione per nazionalità è “ammessa dal diritto Ue” solo “in presenza di una deroga prevista dal trattato”, ad esempio per “motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica”. In ogni caso, tali deroghe devono essere interpretate “restrittivamente”.

“Il tetto del 30% agli alunni stranieri non solo non risolve i problemi reali della scuola, ma rischia anche di essere discriminatorio, come emerge dal richiamo della Commissione europea ai principi sanciti dai trattati UE”. Lo afferma il segretario generale Uil Scuola Giuseppe D’Aprile. “Ribadiamo che se si vuole davvero favorire l’integrazione – aggiunge – è necessario potenziare l’organico della classe di concorso A-23: i docenti attualmente in servizio non sono sufficienti a garantire percorsi strutturali per l’apprendimento dell’italiano. Diversamente non si favorisce l’integrazione”.

Per D’Aprile “la scuola statale deve restare il luogo dell’inclusione e dell’uguaglianza. Non ha bisogno di nuovi muri, ma di investimenti, personale stabilizzato e strumenti concreti per garantire a tutti il diritto all’istruzione”.