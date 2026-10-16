Trasporto pubblico. Basta tagli, si indebolisce la didattica e gli studenti

Noi socialisti vicentini stigmatizziamo con forza la scelta sistematica di SVT e delle amministrazioni competenti di tagliare le corse del trasporto pubblico provinciale nella giornata di sabato.

Una scelta che non è un semplice “adeguamento”, ma un errore politico grave che intacca il diritto alla mobilità, penalizza le famiglie e indebolisce direttamente la didattica. Molti Istituti superiori della provincia, compreso il vicentino e il bassanese, sono stati costretti a tagliare le lezioni del sabato. Come il PSI ed altre forze del centrosinistra vicentino sosteniamo da tempo, tagliare le corse in quel giorno significa ha costretto centinaia di studenti ad orari inaccettabili. Ci sono studenti che escono di casa alle 6 del mattino per farvi ritorno nel tardo pomeriggio.

A questo si aggiunge una seconda responsabilità: l’investimento del tutto insufficiente sulle corse feriali settimanali. Autobus sovraffollati e un servizio pubblico in difficoltà. Un servizio al limite che scarica ogni giorno disagi inaccettabili sulle spalle dei più giovani e dei lavoratori.

È intollerabile che mentre si chieda ai ragazzi impegno e presenza a scuola, si tolga loro il mezzo per arrivarci per mere ragioni di risparmio.

Sulla scuola, sui nostri giovani si investe, non si risparmia.

Non è un caso che oggi, 16 ottobre, mentre in tutte le piazze d’Italia gli studenti stanno manifestando per il diritto allo studio, anche a Vicenza un corteo di diverse centinaia di studentesse e studenti abbia sfilato, in un corteo pacifico e responsabile, per chiedere ascolto, rispetto e maggiori investimenti.

Noi socialisti eravamo al loro fianco, la loro protesta è sacrosanta e la sosteniamo in pieno.

Chiediamo con urgenza:

Già dal prossimo anno scolastico, il ripristino integrale di tutte le corse del sabato tagliate;

Un piano straordinario di investimenti per potenziare le corse feriali, con più mezzi e più autisti;

Un tavolo permanente di confronto pubblico e trasparente con SVT, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, rappresentanze studentesche e dei genitori.

Luca Fantò

Segretario provinciale PSI – Avanti! Vicenza