Trattative in corso tra Russia e Ucraina

Proseguono le trattative per la pace tra Russia e Ucraina, ma finora non c’è nessuna tregua, solo lo scambio dei prigionieri è un dato di fatto certo.

Dopo i colloqui con il presidente russo, gli inviati di Trump si recheranno a Dublino per incontrare il presidente ucraino.

All’indomani dei negoziati di Abu Dhabi tra Russia e Ucraina, con la mediazione degli Usa, gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono andati oggi al Cremlino per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Durante l’incontro, il presidente russo ha dichiarato: “Gli europei devono decidere se vogliono la pace o la guerra”.

Tra i temi centrali sul tavolo, il coinvolgimento dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina.

Dopo i colloqui con il leader russo, gli inviati si recheranno a Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo i due giorni di negoziati negli Emirati, Witkoff e Kushner hanno affermato di aver riscontrato delle “aperture”. Tuttavia, secondo Rbc-Ukraine che cita fonti informate, la delegazione russa ieri avrebbe rifiutato di discutere con l’Ucraina questioni territoriali, cessate il fuoco, sicurezza delle infrastrutture energetiche e del Mar Nero.

Intanto il leader ucraino, a Dublino per il summit dell’Epc, punta il dito contro la linea degli Stati Uniti: “Se qualcuno negli Usa prende decisioni che trattano il territorio ucraino come se non fosse ucraino, questo ci dice in quale direzione stanno andando le cose”.

Sono circolati alcuni dati sulla tragedia della guerra senza contare i mutilati. Più di 11mila stranieri reclutati, spesso con ricatti e non in modo trasparente, come è emerso in questi anni, sono rimasti uccisi al fronte in Ucraina. Il numero degli stranieri uccisi è in costante aumento dal 2022, quando erano stati 630, ai 5.500 del 2025. E’ solo uno dei dati estrapolati dal database di Rosstat in cui la scorsa settimana sono riusciti a entrare hacker bielorussi e ucraini e da cui sono emersi i nomi di 450mila russi uccisi dal febbraio del 2022. Fra le 11.335 vittime non russe, solo seimila sono nati fuori dalla Russia e prima della loro morte avevano ottenuto la cittadinanza, che spesso viene concessa al termine di un primo periodo trascorso al fronte. Circa 3.700 vittime hanno nazionalità ucraina o sono nati in Ucraina e risiedevano nei territori occupati dalla Russia. L’80 per cento delle vittime rimanenti ha cittadinanza di Paesi dell’Asia centrale. Ma ci sono anche soldati morti originari del Nepal, in particolare fra il 2023 e il 2024, Sri Lanka e Cina, fra il 2024 e il 2025. Dalla fine del 2025, le vittime straniere sono in larga misura invece originarie di Kenia, Colombia, Nigeria. Il database violato non include ancora tutti i dati dei primi mesi del 2026, i soldati dispersi o i militari nordcoreani uccisi nel Kursk.

Il premier ceco Andrej Babis, rispondendo a una domanda sulla lettera con cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha minacciato di non approvare il prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue per il settennato 2028-34, a meno che “tutti” i Paesi europei accettino di partecipare al prossimo programma di finanziamento per l’Ucraina (Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca hanno chiesto un’esenzione), ha dichiarato alla stampa: “Sono completamente contrario. Il bilancio dell’Ue riguarda i Paesi dell’Ue e dobbiamo discutere separatamente dell’aiuto all’Ucraina”.

Il premier ceco sottolinea che persino il primo ministro ungherese Peter Magyer, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con lo stesso Merz, ha respinto questa posizione.

Babis ha precisato: “Merz ha lo stesso diritto di veto che ho io. Ogni leader ha questa possibilità, ma non è una buona impostazione dire che il bilancio europeo non sarà approvato se non ci saranno fondi per l’Ucraina. Il bilancio europeo serve a finanziare i Paesi europei e ne discuteremo certamente domani o a fine novembre. Il finanziamento per Kiev non ha nulla a che vedere con l’approvazione del bilancio”.

La portavoce della Commissione europea Arianna Podestà, nel corso del briefing con la stampa, ha affermato: “L’Unione europea è un attore forte e attivo nel contesto dei negoziati per la fine della guerra in Ucraina. Era presente una rappresentanza europea. Nei prossimi giorni ci sarà una discussione tra i leader, che a Dublino avranno elementi concreti da affrontare. Oggi, la presidente dell’esecutivo Ue Ursula von der Leyen avrà un incontro trilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e ci saranno discussioni tra i leader”.

“Le nuove interruzioni della rete Starshield, il servizio militare di Starlink, denunciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono molto preoccupanti e, se confermate, sono inaccettabili”. Lo ha dichiarato Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea, nel corso del briefing con la stampa, esortando SpaceX a mantenere un approccio coerente nella condivisione dei suoi servizi con l’Ucraina. Poi ha aggiunto: “I servizi Starshield devono essere ripristinati con urgenza, perché l’Ucraina possa mantenere connessi i suoi soldati, proteggere i suoi cittadini e difendere il suo territorio”.

Riguardo ai negoziati tra Ucraina e Ue per l’adesione di Kiev ai sistemi satellitari europei, Regnier conferma che i colloqui sono in corso: “La guerra ha dimostrato che la nostra sicurezza sulla Terra dipende dalla nostra sicurezza nello spazio, e l’Ue sta rafforzando le proprie capacità satellitari”. Riferendosi al programma Govsatcom che colmerà il divario fino alla piena operatività di Iris, la futura costellazione dell’Ue, che da parte sua è pienamente aperta ad associare l’Ucraina a entrambi i sistemi.

Steve Witkoff, incontrando Wladimir Putin a Mosca, ha dichiarato: “C’è un ottima coordinazione tra Stati Uniti ed Europa per la soluzione della crisi in Ucraina e ci auguriamo che presto, magari dopo questo incontro, potremo annunciare la data del prossimo trilaterale con la partecipazione di rappresentanti dell’Unione europea. Gli europei erano fisicamente negli Emirati Arabi Uniti dove si è svolto l’ultimo round dei negoziati trilaterali. Anche se non erano al tavolo delle trattative, ci siamo consultati con loro. Abbiamo parlato con loro e li abbiamo tenuti aggiornati su tutto ciò di cui stavamo discutendo”.

Witkoff ha poi trasmesso a Putin il messaggio del presidente americano Donald Trump: “Ritiene che sia molto importante porre fine a questo conflitto il più rapidamente possibile. Si tratta di un conflitto molto difficile per entrambe le parti. Noi, come Stati Uniti, stiamo facendo tutto il possibile”.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato: “Per me la priorità è un bilancio solido e un ulteriore aiuto comune dell’Ue all’Ucraina: è per me ovvio che aiutare ancora questo Paese sia un compito comune di tutti gli Stati membri dell’Ue, perché è nel nostro stesso interesse”. Così ha ribadito il contenuto di una lettera inviata a inizio settimana al leader del Consiglio europeo Antonio Costa, in vista del vertice informale di domani, in cui minaccia di non approvare il prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue per il settennato 2028-34, senza finanziamenti per Kiev.

Merz ha affermato: “Per me è ovvio che si tratti di un compito europeo comune. Dobbiamo innanzitutto colmare il divario di finanziamento per il 2027 e poi discutere del quadro comune a partire dal 2028. Saranno negoziati difficili, ma credo che abbiamo buone possibilità di concluderli entro la fine dell’anno. Questi sono mesi decisivi per l’Ucraina, sarà un inverno molto, molto duro per il Paese ed è fondamentale che noi europei restiamo uniti. Abbiamo un formato collaudato, l’E3. In parte lavoriamo insieme a cinque rappresentanti: Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Polonia. Non vedo alcun problema nel fatto che resti così. L’importante è che la Russia si sieda al tavolo e sia disposta a dialogare. Tutto il resto verrà poi da sé. Non contano le persone, conta che Putin sia pronto a negoziare. Prendo atto con una certa soddisfazione che da parte russa c’è evidentemente una disponibilità crescente a riconoscere che non si può parlare dell’Europa senza l’Europa: è innanzitutto una buona notizia. Se le cose resteranno così, lo vedremo. Dipenderà molto dai colloqui dei prossimi giorni”.

Nel corso dell’incontro con la stampa, per il cancelliere tedesco ci sono segnali positivi dai colloqui di Abu Dhabi. Poi ha spiegato: “Abbiamo una possibilità, insieme agli americani, di giungere a un vero assetto di pace in Europa. Ma la strada è ancora lunga e dobbiamo percorrerla insieme”.

Putin durante un incontro oggi a Mosca con gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner ha dichiarato: “Senza il supporto del presidente americano Donald Trump, l’operazione umanitaria a Oleshky sarebbe stata impossibile”.

Quindi ha suggerito di applicare il modello di evacuazione di Oleshky a Konstantinovka.

Il Presidente russo, Vladimir Putin, nell’incontro che ha avuto al Cremlino con gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff, come riferisce Ria Novosti, ha dichiarato: “Gli europei conoscono la posizione della Russia: è inaccettabile il dispiegamento di stranieri in Ucraina”.

Il dispiegamento di forze straniere in Ucraina, per Putin significa il proseguimento della guerra.

il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nel suo discorso in apertura del vertice della Comunità politica europea, ha affermato: “La sicurezza dell’Europa non può essere discussa senza una voce europea al tavolo. Questa voce europea deve essere frutto di un lavoro di squadra tra le nazioni europee, Ue e Nato. E l’Ue sta facendo la sua parte. Questo è uno dei principi che vanno rispettati affinché si raggiunga una pace giusta e duratura in Ucraina e, con essa, si ripristini la sicurezza in Europa. Altro principio è che l’Ucraina, come ogni nazione sovrana seduta a questo tavolo, deve essere libera di scegliere i propri partner, i propri alleati, il proprio futuro. Il tempo delle zone di influenza in Europa è finito da tempo. La sicurezza di tutte le nazioni europee è inscindibile dalla sicurezza dell’Ucraina, e dal raggiungimento di una pace giusta e duratura. Il terzo principio riguarda le discussioni sull’architettura di sicurezza europea, tema su cui non c’è bisogno di reinventare la ruota. L’Europa aveva un’architettura di sicurezza funzionante, finché non è stata prima gradualmente indebolita e infine distrutta dall’invasione russa dell’Ucraina. Qualsiasi discussione futura su questo tema deve tenere conto di tale fatto e fondarsi su quanto abbiamo costruito collettivamente a partire dall’Atto finale di Helsinki del 1975. L’uguaglianza sovrana tra le nazioni europee, l’astensione dalla minaccia o dall’uso della forza, l’inviolabilità delle frontiere, l’integrità territoriale degli Stati, la risoluzione pacifica delle controversie: questi principi restano oggi tanto attuali e indispensabili per una pace giusta e duratura quanto cinquant’anni fa.

Dal canto suo, l’Ue continuerà a difendere tali principi al fianco dell’Ucraina, perché sappiamo che una pace vera può essere duratura solo se è giusta, e può essere giusta solo se si fonda su principi. Dobbiamo innanzitutto ottenere un cessate il fuoco, registrare progressi concreti e tangibili nel Mar Nero e lavorare per creare le condizioni per un accordo di pace. La principale condizione ancora mancante perché tutto ciò sia possibile è se la Russia sia davvero interessata alla pace: purtroppo, finora abbiamo visto che la Russia è concentrata sull’escalation e sugli attacchi contro i civili ucraini. Questo deve cambiare perché la pace sia possibile. Le prossime settimane saranno un test decisivo della volontà russa di fermare questa guerra”.

In chiusura, il presidente del Consiglio europeo ha ringraziato il leader francese, Emmanuel Macron, per l’iniziativa di Parigi di una dichiarazione sui principi chiave per il futuro della sicurezza europea, dicendo: “Viviamo in tempi in cui i principi vanno riaffermati, consolidati e rafforzati, e in cui noi europei dobbiamo essere molto chiari su quale tipo di sicurezza vogliamo sul nostro continente. Oggi, ancora una volta, la Cpe dimostrerà di essere il principale foro di discussione paneuropea sulla sicurezza”.

Il Presidente Emmanuel Macron ha detto: “Il problema non è sapere chi c’è al tavolo dei colloqui sull’Ucraina per l’Ue. Quello che importa è perché, quali iniziative concrete vengono prese, è questo che determina il formato della rappresentanza europea al tavolo”.

Il presidente ucraino insiste: “Quello che è chiaro, è che senza gli europei non c’è sostegno all’Ucraina, perché quello degli Usa non c’è più. Ora servono nuove sanzioni dell’Ue contro la Russia, che limitino la produzione russa di armi e che colpiscano qualsiasi cosa usino i russi per produrre missili e droni”.

Insistere con le sanzioni potrebbe essere controproducente, a meno che non faccia parte della dialettica dei negoziati.

Dopo i negoziati di Abu Dhabi, hanno preso il via i colloqui fra gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, e il Presidente russo, Vladimir Putin, il giorno dopo le discussioni in formato trilaterale, con l’Ucraina, di Abu Dhabi. Al tavolo, ci sono a stati anche l’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov e il capo della delegazione di Mosca ad Abu Dhabi, Vladimir Medinsky.

Putin si è detto lieto di incontrare Witkoff e Kushner a Mosca e ha sottolineato il successo dell’operazione umanitaria a Oleshky, esprimendo gratitudine per la ‘first lady’ Usa, Melania Trump. Ma la stretta di mano fra il Presidente russo e gli inviati americani è stata meno calorosa del solito. Kushner, scrive Ria Novosti, ha detto di auspicare che i colloqui di oggi siano una opportunità per discutere della fine del conflitto in Ucraina (tema di cui la Russia non ha voluto discutere ad Abu Dhabi). Gli americani hanno preso atto del desiderio degli europei di partecipare ai negoziati per porre fine al conflitto e avviato discussioni con gli europei sull’architettura della sicurezza in Europa.

Il premier albanese, Edi Rama, ha detto: “Per l’Europa è stato un errore enorme dare in outsourcing la diplomazia ad altri e focalizzarsi solo sul sostegno militare all’Ucraina, senza tenere aperti canali di comunicazione con la Russia. Che ci piaccia o no, la Russia è lì e non se ne andrà. Mentre sosteniamo l’Ucraina fino in fondo, dobbiamo anche avere conversazioni con Mosca.

Nel giugno del 2024 era stata fatta una selezione. Quando si tratta di sicurezza europea, i trattati sono molto concreti. Sono il presidente del Consiglio Europeo e l’Alto Rappresentante e vicepresidente che rappresentano l’Ue su queste questioni. L’Alta Rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, a margine del summit dell’Epc a Dublino, ha detto: “I leader possono fare una scelta diversa, con una discussione che sarà comunque difficile, oppure ci atteniamo a quanto deciso nel 2024”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Dublino durante il summit dell’Epc, ha chiesto che gli europei diventino parte regolare dei negoziati. Poi ha aggiunto: “Dobbiamo essere chiari e non riconoscere mai l’occupazione russa, in alcun modo”. Il presidente ucraino spiega che la decisione di ridurre la velocità massima della connessione Starlink rende molto più difficile intercettare e abbattere in tempo i droni Shahed russi, il che vuol dire che più civili vengono uccisi. L’Ucraina sta tentando di ottenere in merito dettagli dagli Usa, ma finora si sa molto poco.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Accolgo con grande favore i colloqui di pace di Abu Dhabi ed è positivo che gli europei siano rappresentati, per tutelare i nostri interessi, ma anche perché il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto che gli europei lo sostengano in questi negoziati. E noi sosterremo l’Ucraina, in tempo di guerra come in tempo di pace. In questo contesto va letta anche la preparazione del ventiduesimo pacchetto di sanzioni. Come Commissione, stiamo inoltre preparando una proposta su come coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina nel 2027: presenteremo il pacchetto di sanzioni e la proposta sul fabbisogno finanziario prima del prossimo Consiglio europeo”.

Luci ed ombre sono presenti in queste nuove trattative tra Ucraina e Russia dove oltre alla mediazione degli Stati Uniti, si fa avanti anche l’Unione Europea. Ma se non ci saranno aperture reciproche, sarà difficile arrivare ad una Pace giusta e duratura. Poi c’è anche il problema di una UE divisa e che sta rischiando molto tra spinte centripedi e spinte centrifughe.

Salvatore Rondello