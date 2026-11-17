Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno nei prossimi giorni a Shenzhen, in Cina, dando l’impressione di voler ridisegnare gli equilibri del pianeta e, magari, di spartirselo. Ma le cose non stanno esattamente così.

Anzi, la fotografia dei tre leader riuniti potrebbe raccontare una storia molto diversa da quella che vorrebbero rappresentare. Perché, dietro la scenografia delle tre grandi potenze, ci sono altrettante debolezze politiche ed economiche. E tutti e tre i presidenti hanno un bisogno straordinario di questa immagine. Partiamo dalla Cina. Descritta spesso come la potenza destinata a superare gli Stati Uniti, Pechino attraversa una fase economica tutt’altro che brillante. La crisi immobiliare ha messo in difficoltà milioni di famiglie, erodendo ricchezza e fiducia dei consumatori, mentre la domanda interna continua a rappresentare un problema per la crescita.

Anche il mercato del lavoro giovanile resta particolarmente fragile: nel settembre scorso la disoccupazione tra i 16 e i 24 anni, escludendo gli studenti, era ancora al 18%. E c’è un altro appuntamento politico all’orizzonte: nel secondo semestre del 2027 si terrà il ventunesimo Congresso del Partito comunista cinese. Xi Jinping potrebbe puntare a un quarto mandato da segretario generale, ma non ha ancora annunciato le proprie intenzioni. Non è un dettaglio: la continuità del suo potere è anche una questione di credibilità internazionale. Poi c’è la Russia.

L’economia di Mosca è molto lontana dal collasso che qualcuno aveva pronosticato all’inizio dell’invasione, ma è entrata in una fase di forte rallentamento, con una crescita quasi stagnante, un deficit pubblico in aumento e costi militari sempre più pesanti. La guerra contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, si è trasformata in un conflitto logorante, senza quella vittoria rapida che il Cremlino aveva probabilmente immaginato. E Putin, dopo quasi cinque anni di guerra, deve continuare a spiegare ai russi perché il sacrificio economico, umano e sociale imposto al Paese non abbia ancora prodotto il risultato promesso. Le minacce sempre più aggressive rivolte all’Europa sono anche il segnale di una crescente difficoltà a trasformare la forza militare in un risultato politico definitivo.

Infine Donald Trump. La sua situazione è forse quella più clamorosa sul piano politico. Le elezioni di metà mandato del 3 novembre hanno consegnato ai democratici la maggioranza sia della Camera sia del Senato. Una sconfitta pesantissima, che ridimensiona il presidente americano e rende molto più complicati gli ultimi due anni del suo mandato. Da gennaio, Trump dovrà fare i conti con un Congresso controllato dall’opposizione, con tutte le conseguenze che questo comporta sulla sua agenda legislativa, sulle nomine e sulla possibilità di governare senza ostacoli.

La sua immagine di uomo capace di decidere tutto, da solo, ha subito un colpo significativo proprio nel momento in cui cerca di presentarsi sulla scena internazionale come l’unico interlocutore in grado di trattare con tutti. Ecco allora che l’incontro tra Cina, Russia e Stati Uniti assume un significato particolare. Per i tre presidenti sarà un’occasione preziosa per proiettare un’immagine di forza, autorevolezza e centralità internazionale. Una fotografia nella quale ciascuno potrà apparire come il rappresentante di una potenza indispensabile, capace di discutere alla pari con le altre e di decidere il futuro del mondo. Ma attenzione: non bisogna confondere la forza della rappresentazione con quella della realtà. Le tre potenze hanno interessi divergenti, rapporti di forza differenti e, soprattutto, obiettivi che non coincidono necessariamente.

La Cina non ha alcuna intenzione di diventare una comparsa in un accordo costruito da Washington e Mosca. La Russia ha bisogno di recuperare legittimità internazionale e di non apparire isolata, ma resta impantanata nella guerra ucraina. Gli Stati Uniti, invece, devono dimostrare che la loro leadership mondiale non è stata compromessa dalle difficoltà interne e che Trump conserva la capacità di negoziare con i principali avversari strategici. C’è poi un particolare che merita attenzione: sul tavolo del vertice dovrebbe esserci soprattutto il tema del disarmo nucleare. Non è prevista, almeno per ora, una grande intesa e Washington non si aspetta risultati immediati. L’Ucraina, inoltre, non dovrebbe essere al centro dei colloqui trilaterali. E questo è un elemento politicamente significativo: si può discutere della sicurezza europea e del futuro della guerra senza che gli ucraini siano presenti? È una domanda che riguarda non soltanto Kiev, ma anche l’Europa e la sua capacità di essere protagonista delle decisioni che la riguardano direttamente. È proprio qui che la fotografia rischia di diventare ingannevole.

Yalta, nel 1945, fu il luogo in cui tre leader vincitori di una guerra mondiale discussero concretamente l’assetto del dopoguerra, pur con rapporti di forza e conseguenze storiche che avrebbero segnato il mondo per decenni.

Oggi, invece, i tre protagonisti arrivano all’appuntamento con problemi interni, economie sotto pressione, interessi spesso contrapposti e una leadership, ciascuna per ragioni diverse, da consolidare. Non siamo dunque davanti a tre vincitori che si preparano a spartire il mondo, ma a tre presidenti che hanno bisogno di mostrare di poterlo ancora condizionare. La differenza è enorme. Direi proprio di sì: quella fotografia sarà provvidenziale per tutti e tre. Ma attenzione a non scambiarla per una nuova Yalta. Potrebbe essere soltanto una Yalta di cartapesta, una rappresentazione della potenza confezionata per il consumo interno e internazionale, quasi fosse un’immagine taroccata dall’IA. E, questa volta, il mondo farebbe bene a non credere troppo alla fotografia.