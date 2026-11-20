Fino a ieri sembrava una guerra confinata ai margini dell’Europa. Oggi l’Ucraina è diventata uno dei dossier intorno ai quali si muove la diplomazia mondiale. A Shenzhen si sono incontrati Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin; a Berlino si è riunita la Coalizione dei Volenterosi, con Zelensky, i principali leader europei e gli emissari americani. Due tavoli diversi, una stessa realtà: la guerra in Ucraina non può più essere considerata una questione regionale.

E qui sta il paradosso. Un Paese invaso, con risorse e mezzi enormemente inferiori a quelli dell’aggressore, è riuscito a conquistarsi un peso internazionale che pochi avrebbero immaginato. Volodymyr Zelensky, attore e uomo di spettacolo prima ancora che presidente, si è trovato a interpretare il ruolo più difficile della sua vita. E, piaccia o no, lo sta facendo con una capacità politica e comunicativa che merita di essere riconosciuta.

Viene in mente Ronald Reagan, anche lui proveniente dal mondo dello spettacolo, capace di trasformare la comunicazione in uno strumento di leadership. Ma Zelensky ha una prova ben più drammatica davanti a sé: governare un Paese sotto attacco e convincere il mondo che la sua sopravvivenza riguarda tutti. La vera sorpresa, tuttavia, non è soltanto diplomatica. È militare e tecnologica.

L’Ucraina ha dimostrato che non sempre la superiorità numerica e la potenza convenzionale garantiscono la vittoria. I droni, relativamente economici rispetto ai sistemi d’arma tradizionali, sono diventati strumenti di precisione capaci di colpire raffinerie, infrastrutture logistiche e obiettivi strategici. Persino il ponte di Crimea, simbolo della proiezione di potenza di Putin, è tornato sotto attacco. Non è la fionda di Davide contro il gigante Golia: è qualcosa di più moderno e inquietante. È la dimostrazione che tecnologia, intelligenza strategica e capacità di adattamento possono mettere in difficoltà anche uno degli eserciti più potenti del pianeta. Ecco perché oggi l’Ucraina è al centro dell’attenzione mondiale.

Non perché Trump, Xi e Putin si siano riuniti esclusivamente per discutere di Zelensky, cosa che non possiamo dare per certa, ma perché nessuna soluzione alla guerra può ignorare ciò che Kiev è diventata e ciò che è in grado di fare. Il vertice di Shenzhen, da questo punto di vista, ha offerto un segnale che non va sottovalutato. I tre leader hanno parlato di sicurezza internazionale, di stabilità strategica e di cooperazione, ma la dichiarazione finale non contiene riferimenti espliciti alla guerra in Ucraina. Un’assenza che pesa. Perché proprio mentre le grandi potenze discutono di pace e di nuovi equilibri mondiali, il Paese che quella guerra la combatte ogni giorno rischia di restare fuori dal tavolo delle decisioni. È anche questa la contraddizione della diplomazia internazionale: si parla del futuro dell’Ucraina, ma non sempre con l’Ucraina.

A Berlino, intanto, l’Europa cerca di ribadire il proprio ruolo e di non lasciare agli altri il compito di decidere il destino del continente. Si discute di garanzie di sicurezza, di aiuti militari e finanziari e delle condizioni necessarie per arrivare a una pace che non sia soltanto una tregua. Gli Stati Uniti cercano una strada negoziale, la Cina rivendica un ruolo internazionale e la Russia deve fare i conti con una resistenza che non è riuscita a piegare. C’è poi un altro aspetto che non dovrebbe sfuggire. La guerra ha cambiato non soltanto gli equilibri militari, ma anche il modo di intendere la sicurezza europea. Per decenni abbiamo pensato che la pace fosse un dato acquisito e che la forza economica bastasse a garantire stabilità.

L’Ucraina ci ha costretto a fare i conti con una realtà diversa. Difesa, tecnologia, autonomia energetica e capacità industriale sono tornate a essere questioni decisive. E non riguardano soltanto Kiev. Ucraina, dunque, ombelico del mondo? Forse è un’esagerazione. Ma chi avrebbe immaginato, nel febbraio del 2022, che quasi cinque anni dopo le grandi potenze si sarebbero trovate a misurare le proprie mosse anche sulla capacità di resistenza di Kiev? La storia insegna che gli equilibri internazionali possono cambiare più rapidamente di quanto immaginiamo. E il mondo, oggi, farebbe bene a prendere appunti.