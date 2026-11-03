UE, prima legge sulla resilienza climatica

I Socialisti e Democratici europei accolgono con soddisfazione la proposta della Commissione europea sulla prima legge dell’UE riguardo la resilienza climatica. La proposta è considerata una risposta tempestiva alle esigenze dei cittadini e delle autorità pubbliche che devono affrontare gli impatti sempre più pesanti della crisi climatica.

“A soli due mesi da un’estate – fanno sapere i Socialisti e Democratici europei – che ha messo a nudo la vulnerabilità dell’Europa alle condizioni meteorologiche estreme, la proposta segna un importante cambiamento di rotta: prepararsi alle catastrofi climatiche prima che si verifichino, anziché affrontare i danni a posteriori”.

La proposta prevede un quadro europeo comune per la valutazione dei rischi climatici e la pianificazione della resilienza, basato su una traiettoria condivisa del riscaldamento globale piuttosto che su modelli climatici del passato.

“Integrando i rischi climatici – concludono – nel processo decisionale pubblico e negli investimenti, chiarendo le responsabilità e migliorando l’accesso alle informazioni, essa può aiutare l’Europa a prepararsi e a reagire in modo più efficace. Il gruppo S&D accoglie con particolare favore l’impegno a favore di una «resilienza equa», riconoscendo che alcune persone e regioni sono colpite più duramente dagli impatti climatici e necessitano di un maggiore sostegno”.

Agrippino Castania