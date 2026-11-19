Studio a cura del servizio Stato sociale, Politiche economiche e fiscali, Mezzogiorno, immigrazione della Uil

L’effettivo potere d’acquisto delle famiglie non è determinato solo dall’entità degli aumenti contrattuali, ma anche dal peso di tasse e tributi. Le rivendicazioni salariali, infatti, devono andare di pari passo con la garanzia di un fisco equo e sostenibile. Non possiamo permettere che quanto conquistato ai tavoli della contrattazione sia eroso dalla pressione fiscale.

Per questo, il Dipartimento politiche economiche e fiscali della Uil, diretto dal Segretario Confederale Santo Biondo, ha condotto uno studio per calcolare la percentuale del reddito di specifiche categorie di nuclei familiari impegnata per adempiere gli oneri fiscali locali.

Gli esiti dell’analisi comparativa mettono in luce un quadro critico. Addizionali, tasse e tariffe dei servizi riducono in modo significativo e diseguale le risorse disponibili. Oltre a evidenti disparità territoriali, emerge quindi il rischio concreto che gli aumenti conquistati con i rinnovi e/o con la detassazione degli aumenti contrattuali siano erosi dal peso del fisco locale.

Un paradosso inaccettabile. Solo a titolo esemplificativo, segnaliamo che per il profilo con reddito di 20.000 euro, ISEE di 15.000 euro e senza IMU, il prospetto riporta un totale di 1.554 euro a Mantova e 6.525 euro a Belluno. Differenze che richiedono una valutazione delle scelte fiscali insieme alla qualità e all’accessibilità dei servizi di cittadinanza: l’alta tariffazione in molti casi corrisponde a bassa efficienza dei servizi. Le difficoltà finanziarie degli enti non possono tradursi automaticamente in nuovi sacrifici per i cittadini che, oltre al danno dato dai servizi inefficienti, pagano tributi territoriali esosi.

“Servono criteri nazionali di progressività delle addizionali, esenzioni efficaci per i redditi bassi e tariffe commisurate alle condizioni economiche delle famiglie, per proteggere le fasce sociali più fragili. Lo Stato – ha commentato Biondo – deve assicurare risorse adeguate e una perequazione fondata sui fabbisogni e sulle diverse capacità fiscali, affinché la residenza non determini minori diritti. Regioni e Comuni, invece, devono aprirsi alla contrattazione sociale con le organizzazioni sindacali, rendendola una sede stabile di confronto sulle scelte fiscali, tariffarie e di bilancio. Prima di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, le Istituzioni devono assumere impegni verificabili: trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche, contrasto all’evasione fiscale e tariffaria, maggiore efficienza amministrativa, eliminazione degli sprechi e riduzione dei costi della politica. Il contributo delle persone deve finanziare servizi accessibili e di qualità, senza coprire inefficienze e privilegi. Abbiamo portato queste rivendicazioni nei territori con la nostra mobilitazione contro l’eccessiva pressione della fiscalità locale.

Attraverso questi studi, la denuncia delle disuguaglianze territoriali e il confronto con le amministrazioni – ha rimarcato Biondo – abbiamo sottolineato la necessità di alleggerire il carico su lavoratori, pensionati e famiglie, ottenendo dei primi risultati. Alcune regioni, infatti, hanno dato seguito alle nostre richieste. In Emilia-Romagna, ad esempio, il ridimensionamento degli aumenti dell’addizionale è stato espressamente ricondotto dalla stessa Regione al confronto con le organizzazioni sindacali. Anche nel Lazio, poi, con la manovra per il 2027 è stata prevista l’eliminazione della maggiorazione di 1,60 punti percentuali per i contribuenti con redditi fino a 35.000 euro. Anche la Regione Umbria, dopo un confronto serrato in sede sindacale, ha mantenuto per il 2026 le agevolazioni introdotte l’anno precedente per i contribuenti con reddito complessivo imponibile fino a 28 mila euro. Sono primi segnali nella direzione delle nostre richieste, che dovranno tradursi in disposizioni definitive o in ulteriori riduzioni del carico fiscale fino al pieno recupero del potere d’acquisto di lavoratrici, lavoratori e pensionati.

Pertanto, valuteremo con attenzione i prossimi sviluppi sui territori. Proseguiremo, dunque, la nostra battaglia, per ottenere riduzioni strutturali e verificabili della pressione fiscale locale, restituire potere d’acquisto alle famiglie e garantire servizi pubblici adeguati. Il valore delle scelte delle amministrazioni – ha concluso Biondo – si misura sulle risorse che rimangono concretamente nelle tasche delle persone e sulla qualità dei servizi che ricevono”.

VEDI LE TABELLE DELLO STUDIO UIL