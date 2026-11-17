Nel triennio 2027-2029, tra tagli alla rivalutazione ed effetto trascinamento, la perdita complessiva va da 500 euro fino ad oltre 4.500 euro per le pensioni più alte.

E’ quanto calcola la Uil pensionati, insistendo sulla richiesta di “ritirare” i tagli che generano “una perdita permanente” sugli assegni. “Pagano sempre i pensionati. Non ci stiamo, non possono essere sempre loro a fare da bancomat al Paese”, afferma il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo.

“Abbiamo stimato quanto perderanno le pensionate e i pensionati nel prossimo triennio, ipotizzando una rivalutazione del 3,4% nel 2027 e utilizzando, per gli anni successivi, le previsioni d’inflazione della Banca d’Italia. Visti i dati Istat di stamattina sappiamo che probabilmente sarà anche peggio di così. Il taglio lascia un segno permanente sulla pensione: quanto perso non viene recuperato e pesa anche negli anni successivi. Va ritirato. Leggiamo che se ne discute molto in questi giorni, anche se le modifiche di cui si discute sono positive ma non bastano, noi vogliamo la rivalutazione piena per tutte le pensioni”. È quello che “chiederemo nel presidio che abbiamo organizzato davanti al Parlamento (in piazza Capranica) il 23 novembre. Continueremo a manifestare il 2 dicembre e il 15 dicembre sempre davanti al Parlamento”.

La Uilp in particolare calcola che una pensione di 2.500 euro lordi mensili perde complessivamente circa 500 euro nel triennio 2027-2029. La perdita sale a circa 534 euro per una pensione di 3.000 euro, 1.986 euro per 3.500 euro e 2.458 euro per 4.000 euro. Per gli assegni di 5.000 euro raggiunge circa 3.509 euro, per quelli di 6.000 euro 4.021 euro e per quelli di 6.200 euro tocca 4.541 euro.