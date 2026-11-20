Complice l’aspetto, la voce, quei toni gentili anche quando diventavano sferzanti, e un’apparente semplicità che nascondeva il privilegio di una grande esperienza, Corrado Augias aveva qualcosa di raro: il fascino di chi non ha bisogno di alzare la voce per occupare la scena.

Gli piaceva, forse, il ruolo di lord della cultura. E lo interpretava con naturalezza: sembrava sapere tutto, ma soprattutto sapeva come raccontarlo. Non ho mai visto un tifoso scalmanato conservare a lungo la propria esuberanza; ho invece visto durare, quasi oltre il tempo concesso, personaggi capaci di trasformare la propria presenza in un’abitudine familiare. Augias apparteneva a questa categoria. E nella famiglia, prima ancora che nel pubblico, aveva trovato la sua prima platea: perché il consenso più difficile da conquistare è forse quello di chi ci conosce davvero.

Era un eclettico del giornalismo e della cultura, uno di quelli che attraversano la storia, la letteratura, l’attualità e perfino la cronaca senza dare l’impressione di cambiare mestiere. Aveva il dono di rendere accessibile la complessità, senza impoverirla. E poi c’era il suo modo di stare al mondo: misurato, composto, talvolta persino aristocratico. Non tanto per ciò che mostrava, quanto per ciò che non aveva bisogno di mostrare. Confesso di averne ammirato i modi, forse persino invidiati. Quella capacità di attraversare argomenti diversi senza perdere mai il controllo della conversazione, né quello della propria eleganza. In un tempo in cui tutti sembrano avere fretta di parlare, Augias si concedeva il lusso di argomentare.

E quando dissentiva, sapeva essere tagliente senza diventare scomposto. Una qualità che non si impara facilmente, forse perché prima ancora che una tecnica è una disposizione dell’animo. Anche la morte, a quanto pare, andava trattata senza troppe concessioni alla retorica: una “grande scocciatura”, secondo una sua espressione. Difficile immaginare una definizione più sua. Forse avrebbe accolto Caronte con un sopracciglio appena sollevato, riservandogli una battuta e chiedendogli, con garbata fermezza, se fosse proprio necessario partire in quel momento. Magari avrebbe persino trovato il modo di trasformare la traversata in una conversazione, lasciando al traghettatore il dubbio di essere finito lui sotto esame.

Mi piace pensarlo così, senza imbalsamarlo nella solennità del ricordo. Un uomo che ha saputo fare della cultura una conversazione e dell’eleganza un modo di abitare il mondo. E che, persino davanti all’ultimo appuntamento, avrebbe probabilmente preteso almeno una cosa: che nessuno confondesse la signorilità con la resa.