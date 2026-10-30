Una classe politica inadeguata non sa più ascoltare i giovani

Alla fine di una settimana assai tormentata il ricercatore ed opinionista Youssef Siher, bresciano di origine marocchina, è stato rilasciato su decisione del Gip. Nessun indizio di grave colpevolezza né pericolo di fuga, dunque, per l’ideatore del canale Telegram “M1710”, fantomatico Movimento digitale ispirato ai fatti (per alcuni, fattacci) del 17 ottobre: i maranza e le vetrine rotte a Milano e Torino, per capirci.

La scarcerazione di Siher non significa che siano cessate le indagini su di lui: resta indagato a piede libero, infatti, insieme alla moglie, italiana di origine palestinese. La scarcerazione del presunto fomentatore di disordini Siher, com’era facilmente prevedibile, ha scatenato forti polemiche tra commentatori e politici, soprattutto a destra. Perfino la premier Meloni si è scomodata a commentare la vicenda, accusando la magistratura di aver liberato “l’ispiratore e diretto responsabile dei disordini e saccheggi avvenuti il 17 e 18 ottobre”. Alla Primo Ministro aveva fatto eco Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Segretario di Forza Italia.

Ora, come si possa ritenere ispiratore di fatti avvenuti il 17 e 18 ottobre uno, come Siher, che ha aperto il canale Telegram M1710 alle ore 19:58 di domenica 18 ottobre (ora e data sono riportati sul suo stesso ordine di carcerazione), lo sanno solo la Meloni, Tajani e qualche altro commentatore che abbia idee assai strane sulle connessioni spazio-temporali.

Al massimo il ricercatore bresciano, secondo la Procura, avrebbe commesso “apologia di reato” (appoggiando e dando una veste politica agli eventi del giorno prima, che tuttavia paiono essere atti di puro vandalismo), ed avrebbe istigato alla commissione di successivi atti di violenza programmati per il fine settimana successivo, 24-25 ottobre, e per quello ancora dopo, tra il 30 ed il 31 ottobre. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, ovvero nel pieno pomeriggio del 30, non ci risultano essere avvenuti gravi incidenti o attentati. E lo stesso vale per lo scorso fine settimana.

Proprio per questo, prima di dare la caccia al presunto leader di un eventuale movimento eversivo di cui, al momento, non c’è traccia, occorrerebbero calma e sangue freddo; in maniera da poter mettere in fila alcuni dati di fatto, da cui partire per i nostri ragionamenti. Ci proviamo qui, senza alcuna pretesa di esaurire in un breve articolo l’esame di dinamiche sociologiche e psico-sociali complesse ed articolate. I fatti:

1. Le violenze scoppiate il 17 ottobre, concentrate quasi tutte in poche grandi città del Nord Italia, a cominciare da Milano, non erano previste da nessuno. Per lo meno, non con la gravità con cui sono avvenute.

2. I ragazzi violenti, cosiddetti “maranza”, paiono essere in gran parte già noti alle forze dell’ordine. Abitano prevalentemente in quartieri popolari della cintura urbana e periurbana, vengono da famiglie povere e sono in buona parte soggetti “difficili” che, nonostante la giovane età, hanno già collezionato denunce, e in qualche caso condanne, per furti, scippi, saccheggi, vandalismo, violenze ed altro. Non parliamo, quindi, di elementi “ignoti” alle forze dell’ordine o alla magistratura, sia minorile che degli adulti. Tutt’altro.

3. L’impreparazione ed inadeguatezza delle forze dell’ordine è stata palese e manifesta, altrimenti poche centinaia di giovani e giovanissimi non avrebbero potuto tenere sotto scacco, per ore, i centri di città come Milano o Torino.

4. La gran parte dei giovani, invece, ha manifestato pacificamente in tutte le città in cui sono scesi in strada, inclusa Milano: le loro rivendicazioni politiche riguardano la scuola, il lavoro, il diritto ad un futuro ed alla casa. Nessuno di loro è sceso in piazza per devastare, ma per costruire il proprio futuro.

5. Il Governo dice di voler prendere misure efficaci contro i violenti, salvaguardando il sacro diritto di manifestare. Per questo, chiama all’unità tutte le istituzioni: Parlamento, Governo, Forze dell’Ordine e Magistratura. Poi, però, quando una di queste istituzioni non dà le risposte sperate, come nel caso della Gip Landoni, che ha scarcerato Siher, viene brutalmente attaccata. Un cortocircuito pazzesco e dannoso per tutto il Paese.

Adolescenti e giovanissimi, sono giovani umani che stanno costruendo il loro futuro e presto diventeranno adulti. Attraverso la libera espressione di opinioni, emozioni e interessi rafforzano la propria identità. Ascoltarli significa favorire il loro benessere e supportare la loro crescita.

Per questo, i movimenti giovanili andrebbero tenuti in grande considerazione dalla politica, da ogni schieramento, perché costituiscono innanzitutto dei fermenti di politica viva di grande interesse; e poi perché, all’interno del nuovo movimento studentesco, potrebbero trovarsi dei potenziali leader politici: la buona politica dovrebbe avvicinarli e parlargli, e non offenderli, denigrarli ed inneggiare al loro pestaggio. Dovrebbero farlo, i politici, se non altro per una questione egoistica: tra loro potrebbero trovarsi i futuri leader del Paese.

E invece, abbiamo sentito l’ottantenne Ministro Nordio parlare di carceri minorili, di incriminazioni dei violenti, di punizioni esemplari ed altri orrori: siamo lontani anni luce da quello che serve veramente ai giovani, ovvero qualcuno che li ascolti.

Stefano Amoroso