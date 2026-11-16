Una cosa a me, una cosa a te

Trump chiama Zelensky e Putin e mi pare che questa volta esprima un principio di buon senso per risolvere una guerra che sembra non finire mai. I due Paesi, diciamolo, sono sfiniti da un conflitto iniziato per durare qualche giorno e che invece si è protratto per anni, fino a diventare una guerra di logoramento senza una vera prospettiva di conclusione.

Si sono progressivamente consumati gli arsenali, comprese le scorte di armi obsolete che soprattutto l’Occidente ha riciclato e inviato agli ucraini sotto forma di aiuti militari. I russi, dal canto loro, hanno fatto altrettanto, convinti che la superiorità numerica e la disponibilità di mezzi sarebbero bastate a sgominare l’avversario in quattro e quattr’otto.

Ma non è stato così. Quando il presidente ucraino, ormai famoso nel mondo forse più del Papa, ha capito di essere diventato anche il terreno di uno scontro per procura tra Russia e NATO, si è ingegnato e ha puntato sempre di più su una guerra fatta di droni e nuove tecnologie. Una scelta che gli ha consentito non soltanto di resistere, ma anche di contrattaccare, mettendo in difficoltà un avversario che pensava di avere la vittoria in tasca.

Da qui l’ennesima intermediazione di Trump che questa volta pare basata su un principio finalmente comprensibile: tu dai una cosa a me e io do una cosa a te. Una formula semplice, quasi banale, ma che potrebbe rappresentare una base di ragionamento finalmente realista.

L’ipotesi di un’intesa che preveda concessioni territoriali nel Donbass in cambio di garanzie sulla mancata adesione dell’Ucraina alla NATO riporterebbe infatti il negoziato proprio al nodo che ha accompagnato tutta questa vicenda e che Mosca ha indicato fin dall’inizio come una delle ragioni della propria invasione. Tutto quindi sembra tornare al punto di partenza. Naturalmente non si tratta di una soluzione semplice, perché dietro quelle concessioni ci sono territori, popolazioni, sovranità nazionale e migliaia di vite umane. E nessuno può pretendere che un Paese aggredito accetti senza difficoltà di rinunciare a una parte del proprio territorio.

Ma bisogna anche chiedersi quanto ancora possa costare il proseguimento di una guerra che non sembra in grado di produrre una vittoria definitiva per nessuno. La pace, del resto, non è quasi mai il risultato di una vittoria perfetta. Più spesso nasce da un compromesso nel quale ciascuno deve rinunciare a qualcosa per ottenere qualcosa di più importante. È proprio questo il passaggio che sembra sfuggire a molti dei nostri governanti, ancora convinti che aumentare le forniture militari possa, da solo, cambiare il destino di una guerra. Le armi possono sostenere una posizione negoziale, ma non possono sostituire per sempre la politica.

Capiranno i nostri eroi che è arrivato il momento di cambiare marcia e togliere le batterie ai carri armati per continuare lo scontro soltanto sul terreno diplomatico? Beh, pare che finalmente, se i campioni d’Europa non si mettono ancora di traverso, la strada di un accordo fondato su una posizione di reciproco stallo possa essere quella giusta. Perché alla fine il problema è tutto qui: nessuno vuole perdere, nessuno vuole ammettere di aver sbagliato e nessuno vuole presentarsi davanti al proprio popolo con la bandiera bianca.

Ma se si vuole davvero fermare una guerra bisogna accettare che la pace non può essere una resa dell’altro. Deve essere un accordo nel quale entrambi possano trovare una ragione per fermarsi. Una cosa a me e una cosa a te. Forse la diplomazia, qualche volta, dovrebbe semplicemente ripartire da qui.