Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

Una preziosa industria della difesa in Italia e in Europa per garantirci la Libertà e la Pace

E’ di questi giorni un’ampia intervista apparsa sul Corriere della Sera a Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato del Gruppo Leonardo.

Una realtà industriale controllata dallo Stato italiano e partecipata da Soci e fondi d’investimento internazionali, operante in tutto il mondo nei settori militare, spaziale, sicurezza, mobilita’, informatica e altri. Un gioiello della ricerca e della produzione più innovativa del nostro Paese. Oggigiorno il Gruppo Leonardo porta con se’ ordinativi del valore complessivo di circa 60 miliardi di euro. 54 mila i dipendenti totali, di cui 38 mila in Italia, posti in 55 siti produttivi di 16 Regioni. Un’occupazione molto qualificata e assai giovane, eta’ media poco sopra i 40 anni, con salari in linea con i livelli mondiali più alti del settore.

Molti i quesiti posti all’AD Mariani e altrettanto chiare le sue risposte anche su temi preoccupanti e vitali del nostro tempo. Contrastare la “guerra ibrida” e’ tra gli obiettivi primari del Gruppo Leonardo, al fine di porre in sicurezza le imprese e le famiglie italiane, unitamente all’intero sistema militare di difesa del nostro Stato e pure dell’Unione Europea, senza dimenticare il fragile sistema sanitario italiano in termini informatici.

La ricerca militare ha ricadute importantissime anche sul settore automotive e su molti apparecchi che agevolano il nostro vivere quotidiano. La produzione di elicotteri e di mezzi militari, anche in ambito navale, attraverso il Gruppo Leonardo pone l’Italia tra gli interlocutori più affidabili e stimati in questi settori a livello mondiale. Costruire un assetto militare moderno e super efficace costituisce un patrimonio difensivo decisivo per l’Italia e per l’Unione Europea. La pace la si garantisce mostrandosi forti con tutti coloro che stanno tradendo tragicamente o vorranno infrangere tutti gli Accordi internazionali di rispettosa convivenza, siglati con grande fatica a più livelli politici dal Secondo Dopoguerra ai nostri giorni. Armarsi in maniera intelligente non significa fare la guerra, bensì creare un invalicabile muro di deterrenza verso coloro che la vorrebbero provocare per rubarci la libertà e la democrazia conquistate a carissimo prezzo.

Queste mie parole nascono in me dal massimo rispetto della Libertà, dell’Uguaglianza, della Fraternità e della Pace, valori che mi hanno sempre accompagnato in quasi 68 anni di vita. Ma allo stesso modo ho sempre non condiviso il pacifismo fine a se’ stesso. Ce lo spiega la storia del Novecento. Chi ci ha liberati dal nazi-fascismo, accanto al coraggio di milioni di resistenti europei, se non anche la più moderna, per allora, tecnologia militare anglo – americana? Non dimentichiamolo mai. A centinaia di migliaia sono morti giovani venuti da ogni parte del mondo occidentale per darci la Pace. Oggi abbiamo vicina una guerra dai molti volti, a noi sconosciuta fino a pochi anni fa.

Se vogliamo la Pace e se vogliamo essere capaci di difenderla, non dobbiamo cedere a ingenui populismi. Il prezzo da pagare potrebbe essere molto più caro per noi e per le future nostre generazioni se rimanessimo indifferenti.

Ecco che qui dico convintamente che quando vi e’ la giusta visione l’industria italiana sa reggere ogni concorrenza e ogni sfida. Garantendo nel tempo professionalità, lavoro e giusti salari, anche e soprattutto ai nostri giovani meritevoli. L’Industria della Difesa ha ricadute a 360°. Non e’ per fare la guerra, bensì per evitarla e tenerla lontana da noi.

Pensiamoci bene. Se siamo uniti nei valori della Libertà, della Fratellanza e del Lavoro dobbiamo dimostrarlo anche e soprattutto qui: basta inutili e dannosi populismi, dobbiamo essere capaci e responsabili fino in fondo verso il nostro destino. Il vento freddo dell’est soffia minaccioso sull’Europa e sull’Italia. Guai lasciarlo alimentare letali lampi di guerra.

Paolo Farinati