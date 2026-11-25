Oggi 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che non può limitarsi alle parole o ai simboli, perché dietro ogni numero ci sono storie spezzate, vite rubate, famiglie che restano nel silenzio e nel dolore.

Il nostro pensiero va a tutte le donne vittime di femminicidio, e a tutte le donne che hanno perso la vita o che ancora oggi subiscono violenza, spesso tra le mura domestiche o nell’indifferenza di chi non vuole vedere.

Per Avanti Marsala PSI questo non è un tema d’occasione, ma un impegno costante e concreto. Lo abbiamo dimostrato il 15 settembre 2023 prendendo parte alla marcia per Marisa a Salemi, in ricordo di Marisa Leo vittima di femminicidio, camminando insieme alla comunità per ribadire che la giustizia, la memoria e la prevenzione devono avere lo stesso passo. Lo abbiamo dimostrato anche contribuendo alla costituzione dell’associazione

“Con te Donna”, nata a Marsala nel novembre 2023 per offrire ascolto, orientamento e supporto alle donne in difficoltà o vittime di violenza sul territorio.

Ricordare le moltissime – troppe – donne brutalmente assassinate da chi avrebbe dovuto amorevolmente proteggerle, significa assumersi una responsabilità collettiva: cambiare cultura, educare al rispetto, costruire reti di sostegno reali e non lasciare mai sola chi chiede aiuto.

Contro la violenza maschile sulle donne serve presenza, ascolto e, soprattutto, azioni quotidiane.

Mai un passo indietro !!!

Avanti Marsala PSI

Il segretario

Antonio Consentino