Una rigenerazione ideale contro la crisi della modernità

La crisi della modernità tardo-capitalista impone al socialismo una rigenerazione ideale che vada oltre la mera amministrazione dell’esistente.

Per l’Avanti!, storicamente laboratorio di sintesi tra istanze sociali e spinte civili, la sfida odierna consiste nel declinare una libertà che non sia solo assenza di costrizione, ma emancipazione concreta. Il socialismo del XXI secolo deve spingersi “oltre” la concezione liberale della libertà individuale, per riscoprire la sua natura intrinsecamente comunitaria e relazionale.

In questo perimetro si inserisce il nodo cruciale del rapporto tra fede e politica. L’illusione positivista di una progressiva e totale secolarizzazione della società è tramontata. La fede, intesa sia nella sua dimensione trascendente sia come profonda istanza etica e valoriale, continua a muovere le coscienze e a generare domanda di giustizia. Il socialismo non può e non deve guardare al sentimento religioso con sospetto laicista, bensì come a un potente alleato nella critica alle disumanizzazioni del mercato globale.

La parabola del socialismo cristiano e il personalismo comunitario dimostrano che quando l’assoluto etico della fede incontra il progetto storico della politica sociale, si generano le sintesi più avanzate di riscatto degli ultimi. Il terreno d’elezione di questo incontro è la mediazione. In un’epoca dominata dal populismo della contrapposizione immediata e dalla disintermediazione digitale, la politica rischia di ridursi a tifoseria o a pura tecnica comunicativa. La mediazione socialista è l’esatto opposto del compromesso al ribasso: è l’arte democratica di comporre il conflitto sociale, di tradurre i bisogni frammentati in diritti universali.

Mediare significa riconoscere le diversità – culturali, confessionali e sociali – per ricondurle dentro un quadro di solidarietà collettiva. Per la vostra redazione, scrivere oggi di questi temi significa riaffermare che la politica senza una spinta ideale è cieca, e che la fede senza una traduzione storica rischia l’astrazione.

Il socialismo si propone come lo spazio di questa sintesi: una mediazione alta che trasforma la libertà formale in liberazione sostanziale.

Raffaele Amendola