La politica deve tornare ad occuparsi con urgenza, della realtà, dei bisogni delle persone, degli ultimi.

Tra pochi giorni uscirà il libro “Una sinistra della realtà” di Giorgio Gori, ex Sindaco di Bergamo ed attuale europarlamentare del gruppo S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici).

Giorgio Gori è un uomo del “fare”, un concreto, per questo il suo libro è una freccia in più nell’arco del centrosinistra in questa lunga campagna elettorale che ci separa dalle prossime elezioni politiche.

Giorgio Gori parte dalla “realtà” per tracciare un vero e proprio programma elettorale. E la realtà – inconfutabile – ci dice che nel nostro Paese la produttività è ferma, i salari reali sono al di sotto dei livelli del 1991, una traiettoria demografica che entro il 2050 potrebbe costare quasi un quinto del PIL.

A questi dati aggiungiamo che nel 2026 circa 25.000 laureati (in età compresa tra i 25 e i 34 anni, dati ISTAT) hanno lasciato il nostro paese. L’Italia non è un Paese per giovani. Ai giovani, ad esempio, si chiede di fare figli ma non si offrono servizi e non si garantiscono stipendi adeguati. Spesso le coppie si trovano a dover scegliere se acquistare una casa o fare un figlio. Perché in Italia crescere un figlio fino ai 18 anni costa circa 200mila euro (dati Moneyfarm).

E allora sono contento dello spunto che offre Giorgio Gori per portare tutti noi a riflettere sulla “realtà”.

È di questo che la politica deve tornare ad occuparsi con urgenza, della realtà, dei bisogni delle persone, degli ultimi.

In questi anni si è parlato tanto di diritti civili. Lo si è fatto giustamente, combattendo battaglie di civiltà e raggiungendo importanti risultati.

Ma il centro sinistra, così facendo, ha perso la sua vocazione originaria e si è rivolto soltanto a un pezzo del Paese, lasciando invece il campo della giustizia sociale alle destre, che hanno avuto gioco facile.

Non bisogna lasciare da parte i Diritti Civili, ma bisogna ripartire dai Diritti Sociali.

Non dobbiamo rinunciare a battaglie di libertà, ma non possiamo dimenticare le battaglie di uguaglianza, perché senza pane, senza lavoro, senza casa non ci sarà tutto il resto.

Da questo bisogna ripartire per dare una speranza a chi, in questo Paese, decide di credere ancora, nonostante tutto, restando, investendo, facendo crescere qui i propri figli.