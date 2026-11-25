E dichiarazioni di responsabilità

AVVIO CAMPAGNA RED ORDINARIA 2026

Con il messaggio Inps del 12 novembre scorso, n. 3697, l’Istituto di previdenza comunica l’avvio della Campagna Red ordinaria 2026 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito, come, ad esempio:

maggiorazione sociale;

integrazione al trattamento minimo;

pensione e l’Assegno sociale;

somma aggiuntiva (quattordicesima).

È stata avviata, nel contempo, la campagna relativa alla verifica della permanenza sul territorio nazionale e dei ricoveri in strutture sanitarie pubbliche per i titolari di pensione e Assegno sociale.

La Campagna Red ordinaria 2026 per l’anno reddito 2025 è aperta ed è stata inviata un’apposita comunicazione agli interessati.

L’invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito può essere effettuato con le seguenti modalità:

direttamente dal cittadino, accedendo con la propria identità digitale al servizio online “Red Precompilato”, disponibile tramite la pagina “La dichiarazione della situazione reddituale (Red)” o, in alternativa, accedendo all’area personale My-Inps;

tramite Caf o un professionista abilitato convenzionato.

Per consentire all’Inps di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento della pensione e dell’Assegno sociale, inoltre, i titolari di queste prestazioni assistenziali devono inviare una dichiarazione di responsabilità relativa agli eventi che si sono verificati nel 2025, indicando:

la residenza effettiva in Italia (mod. Acc. AS/PS), in caso di pensione sociale;

la residenza effettiva in Italia e la condizione di ricovero gratuito (mod. Acc. AS/PS), in caso di Assegno sociale o di Assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Nei casi di ricovero in strutture sanitarie pubbliche è necessario allegare la documentazione rilasciata che attesta l’esistenza e l’entità del contributo:

a parziale o totale carico degli enti pubblici;

eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

Gli interessati riceveranno apposita comunicazione dall’Inps con indicazione delle modalità per la trasmissione dei dati.

Il termine previsto per la presentazione di entrambe le dichiarazioni è il 1° marzo 2027.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il messaggio.

Uniemens

NUOVE ISTRUZIONI PER CONGEDI DI MATERNITA’ E PATERNITA’

Con il messaggio Inps del 13 novembre scorso, n. 3706, l’Istituto di previdenza fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relativi ai periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo, identificati dal codice evento “MA1”.

A partire dal mese di competenza gennaio 2027, i datori di lavoro dovranno indicare, secondo il periodo di fruizione del congedo:

la data di inizio del congedo, utilizzando il valore “DT”;

il codice fiscale del figlio, con il valore “CF”, secondo le modalità previste in relazione alla data di nascita;

nell’ultimo giorno di congedo, la data di fine del periodo, utilizzando il nuovo valore “DF”.

Le date di inizio e fine del congedo devono essere indicate anche quando coincidono con giorni di riposo o festivi.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, le nuove modalità si applicano a partire dal flusso Uniemens di febbraio 2027, relativo agli eventi del calendario di gennaio 2027.

Restano invariate le precedenti istruzioni, comprese le disposizioni specifiche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (Fpsp).

Fondo Bolzano – Alto Adige

CONTRIBUTO RIDOTTO ANCHE NEL 2027

Anche per il 2027 è confermata la riduzione del 40% del contributo ordinario dovuto dai datori di lavoro che rientrano nell’ambito del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.

È quanto ha di recente comunicato l’Istituto di previdenza con il messaggio Inps el 18 novembre scorso, n. 3770.

La misura, prevista dalla deliberazione 9 novembre 2026, n. 33 del Comitato amministratore del Fondo, porta l’aliquota dallo 0,5% allo 0,3%, nel rispetto dell’equilibrio finanziario del Fondo.

La riduzione riguarda i datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di Assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dalla conclusione del precedente periodo di fruizione.

Il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, ed è ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Per beneficiare della riduzione restano valide le istruzioni operative contenute nella circolare Inps del 12 novembre 2025, n. 140. La procedura di calcolo sarà adeguata a partire dal mese di competenza gennaio 2027.

Il casellario delle Pensioni

PATRIMONIO STRATEGICO PER IL PAESE

Il 9 novembre scorsoi, a Palazzo Wedekind, si è svolto l’evento “Il Casellario delle pensioni, un patrimonio informativo al servizio del sistema previdenziale”, un’occasione di confronto tra le istituzioni sul valore dei dati per rendere il sistema previdenziale più efficace, equo e sostenibile.

Istituito nel 1971, il Casellario delle pensioni compie 55 anni e rappresenta oggi uno strumento strategico non solo per la gestione delle prestazioni, ma anche per mettere a disposizione delle amministrazioni informazioni complete e affidabili a supporto delle decisioni pubbliche.

Nel suo intervento, Micaela Gelera, Consigliera di Amministrazione dell’Istituto di previdenza, ha sottolineato l’importanza di trasformare i dati in conoscenza: «Senza una solida capacità di analisi statistica e attuariale, il rischio è quello di assumere decisioni guardando soltanto al presente». Nella previdenza, infatti, le scelte producono effetti nel lungo periodo e per questo «non possiamo occuparci soltanto delle pensioni di oggi senza preoccuparci della qualità e della continuità del lavoro che determineranno le pensioni di domani». Gelera ha richiamato anche il valore dell’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, indicando il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) come esempio concreto: far dialogare i sistemi in modo sicuro consente di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientare la formazione e valutare l’efficacia delle politiche pubbliche.

Accanto al valore dei dati per orientare le politiche pubbliche, è emerso il tema della tutela dei diritti. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha posto al centro la persona: «Dietro i dati del Casellario non ci sono numeri, ma persone: vite di lavoro e diritti da tutelare». L’integrazione delle banche dati può contribuire a realizzare un welfare sempre più personalizzato e a riconoscere i diritti anche senza una specifica domanda del cittadino.

Sul valore operativo del Casellario si è soffermato Domenico De Fazio, Direttore centrale Pensioni, evidenziando come la disponibilità tempestiva di dati corretti sia essenziale per attività che incidono direttamente sui cittadini, dalla perequazione delle pensioni agli adempimenti fiscali, fino alle maggiorazioni sociali e alla quattordicesima. Da qui la necessità di rafforzare la collaborazione tra tutte le amministrazioni che alimentano il Casellario e di costruire indicatori condivisi sulla qualità dei dati.

Alessandro Tombolini, Direttore centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali, ha approfondito il rapporto tra informazioni previdenziali e fiscalità, sintetizzandolo nel principio di «un dato congruo e tempestivo per una posizione fiscale corretta». Disporre di informazioni complete sui diversi trattamenti percepiti dal pensionato permette, infatti, di applicare correttamente tassazione e conguagli, riducendo rettifiche successive e disagi per gli utenti.

Nel quadro del Casellario delle pensioni, la gestione delle prestazioni relative al personale militare si confronta con le specificità delle posizioni assicurative e con le diverse fasi del percorso di servizio e di congedo. Il Generale Massimo Ciampi, Direttore del Centro Unico Stipendiale Interforze, ha illustrato queste peculiarità e i loro riflessi previdenziali, soffermandosi in particolare sul personale in posizione di ausiliaria e sulle specificità legate all’organizzazione della Difesa. Ha inoltre richiamato la collaborazione tra Forze armate e Inps, consolidatasi nel tempo attraverso numerosi protocolli d’intesa per la gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e previdenziali e delle prestazioni creditizie durante il servizio.

Nel rapporto tra Casellario delle pensioni e sistema fiscale, il raccordo tra Inps e Agenzia delle Entrate rappresenta un punto di snodo per lo scambio delle informazioni e l’evoluzione dei servizi ai contribuenti. Paolo Savini, Vicedirettore e Capo Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, ha ricordato come «le forme di collaborazione con l’Inps si siano evolute nel tempo, assumendo un rilievo sempre maggiore. La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche da parte dell’Istituto ha rappresentato uno degli spunti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate a beneficio dei contribuenti». Savini ha evidenziato inoltre «l’importanza della collaborazione applicativa per verificare e, quando necessario, rivedere i dati, anche attraverso le nuove tecnologie e con particolare attenzione ai processi massivi e complessi, nei quali possono emergere errori. L’evoluzione tecnologica offre nuove possibilità per operare sulle banche dati con maggiore efficacia ed efficienza, ma si accompagna», ha rilevato Savini, «alla crescita dei costi dell’hardware. La sfida – ha concluso – è rendere più efficienti le modalità di interscambio, riducendo il rischio di errori nei flussi massivi e le diseconomie».

Il Casellario guarda anche oltre i confini nazionali. Francesco Verbaro, Senior Advisor di Adepp, ha indicato le condizioni per assicurare coerenza all’intero sistema: «Servono l’omogeneizzazione dei dati e il superamento dei silos informativi. Il Casellario non deve essere soltanto uno strumento di controllo, ma una garanzia di adeguatezza del dato». E, in un mercato del lavoro segnato da carriere sempre più mobili, «il Casellario deve pensare anche in termini di mobilità globale e misurarsi con la dimensione internazionale dei percorsi lavorativi e previdenziali».

A chiudere i lavori è stata Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell’Ente previdenziale, che ha definito il Casellario «un bene pubblico informativo: non una somma di archivi, ma una base comune per orientare un welfare più equo, mirato e sostenibile». Il Direttore ha proposto un tavolo permanente tra Inps e gli enti che alimentano il Casellario, con referenti e indicatori condivisi, per rafforzare ulteriormente la qualità e la tempestività delle informazioni.

Dall’incontro è affiorato come la qualità del dato si traduca nella qualità dei servizi. Informazioni corrette, tempestive e interoperabili consentono di tutelare meglio i diritti dei cittadini, ridurre le inefficienze e fornire alle istituzioni una base conoscitiva più solida per le politiche previdenziali e sociali del futuro.

Carlo Pareto