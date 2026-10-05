Valerio sul Nucleare: “Una legge delega non abbassa le bollette”

Energia, nucleare, costo delle bollette, ma anche democrazia e ruolo dei partiti. Nel corso dell’incontro “Il nucleare dell’Avvenire”, svoltosi sabato 26 settembre a Bologna, Francesco Valerio ha aperto il proprio intervento partendo da una considerazione concreta: parlare di energia significa parlare di una questione che «grava sulle spalle delle famiglie italiane».

L’appuntamento è arrivato a tre giorni dall’approvazione definitiva in Senato della delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, avvenuta il 23 settembre e divenuta poi legge n. 169 del 29 settembre 2026.

Ed è proprio sulla legge delega che Valerio ha concentrato la critica all’azione del Governo Meloni.

«Qualcuno dovrebbe spiegare a Giorgia Meloni che una legge delega non produce kilowatt, non aiuta le famiglie italiane, non abbassa il PUN».

Secondo Valerio, di fronte all’aumento del costo dell’energia servono risposte strutturali e una discussione che vada oltre gli annunci. Una preoccupazione maturata in un momento nel quale i prezzi all’ingrosso continuano a pesare sulle bollette: pochi giorni dopo l’incontro, ARERA ha indicato proprio la crescita attesa del PUN tra le cause dell’aumento del 37,3% previsto nel quarto trimestre per il cliente tipo vulnerabile in Maggior Tutela.

È dentro questo quadro – costo dell’energia, sicurezza degli approvvigionamenti e necessità di una strategia di lungo periodo – che Valerio ha ringraziato il Partito Socialista e i promotori per aver aperto il confronto. Una discussione che, nel corso dell’iniziativa, ha fatto emergere un’apertura verso il nucleare accanto alle fonti rinnovabili, nella prospettiva di costruire un mix energetico efficiente e di sottrarre il tema alla contrapposizione ideologica tra tecnologie.

L’intervento ha poi aperto una parentesi più direttamente politica. «Mentre tutti dibattiamo di questo tema, il Governo Meloni si occupa dei veri problemi del Paese: la legge elettorale», ha ironizzato Valerio.

Il riferimento è alla riforma discussa in quelle settimane e, in particolare, all’aumento delle sottoscrizioni richieste alle formazioni non presenti in Parlamento: il testo ha innalzato da 1.500 a 6.000 le firme minime per ciascun collegio plurinominale.

Su questo il giudizio espresso dal palco è stato durissimo: «Questa è una truffa, è una legge antidemocratica e noi dobbiamo avere il coraggio di combatterla con serietà e consapevolezza».

Il passaggio più politico è arrivato subito dopo. «Mentre le destre crescono in tutta Europa e i fascisti bussano alle porte del nostro Parlamento, dobbiamo avere il coraggio di combattere, tornare a lottare per la libertà», ha detto Valerio.

Da qui il richiamo a Sandro Pertini. Il giorno precedente Valerio aveva partecipato a Stella San Giovanni alle celebrazioni per il 130° anniversario della nascita del Presidente, con la deposizione di fiori sulla sua tomba. Sul palco di Bologna ha voluto riprendere le sue parole, come monito per il futuro: «Di fronte alla più perfetta delle dittature e alla peggiore delle democrazie, noi continueremo a scegliere la democrazia».

La conclusione è tornata infine al senso stesso dell’iniziativa e alla funzione di un partito. Valerio ha voluto dedicare un passaggio a Giulio Stocca, al suo primo intervento in un appuntamento di partito, chiedendo per lui un applauso.

«I partiti servono proprio a questo: non soltanto a produrre idee, ma anche a far crescere persone che possano discuterle».

Un modo per ricondurre anche il confronto sull’energia a una questione più ampia: costruire idee, discuterle senza pregiudizi e formare una classe dirigente capace di trasformarle in scelte politiche.