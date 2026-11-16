VERTICE TRILATERALE

La Cina ha confermato che il presidente Xi Jinping incontrerà giovedì Putin e Donald Trump, dando vita al primo incontro in assoluto tra i tre leader

La Cina ha confermato che il presidente Xi Jinping incontrerà giovedì a Shenzhen il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump, dando vita al primo incontro in assoluto tra i tre leader. La conferma da parte di un portavoce del ministero degli Esteri cinese fa seguito agli annunci di Mosca e della Casa Bianca. Il Wall Street Journal aveva riportato il mese scorso che Putin aveva proposto un incontro a tre nel tentativo di negoziare la fine della guerra in Ucraina, che dura da più di quattro anni.

Secondo l’annuncio della presidenza statunitense, il vertice si terrà presso il resort Kylin Villa a Shenzhen, in Cina, e inizierà alle 14.30 ora locale del 19 novembre. Ieri, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato all’agenzia Tass che era stato raggiunto un accordo per tenere l’incontro trilaterale a margine del vertice dell’Apec (Cooperazione Economica Asia-Pacifico) il 19 novembre.

La Cina ha dichiarato che i leader discuteranno di pace mondiale. Avranno scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze, e ciò avrà un significato epocale, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in una conferenza stampa.

Tuttavia, secondo funzionari americani, Trump desidera affrontare la questione della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo e la guerra scatenata a fine febbraio da attacchi israelo-americani contro l’Iran, ma non la guerra tra Ucraina e Russia.

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha da parte sua indicato che, durante un recente incontro con Xi Jinping, il leader cinese aveva manifestato una certa irritazione all’idea che le discussioni trilaterali potessero evocare l’Ucraina.

Merz, il capo di stato tedesco, parlando al canale Ard, ha esplicitamente sottolineato che si tratta di un conflitto europeo in cui gli Europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati.

In materia di disarmo nucleare, la Cina insiste da tempo affinché gli Stati Uniti e la Russia riducano i propri arsenali nucleari prima che essa accetti di fare lo stesso.

Sebbene l’incontro tra i tre Paesi sia senza precedenti, i leader hanno avuto incontri bilaterali nel corso degli anni. Xi ha incontrato Trump tre volte dall’ottobre dello scorso anno e più di 40 volte Putin da quando è diventato presidente nel 2013. Trump e Putin si sono incontrati di persona in diverse occasioni, tra cui una visita del leader russo in Alaska nell’agosto del 2025.

Secondo Peter Alexander, amministratore delegato di Z-Ben Advisors con sede a Shanghai.: “Per Xi, la sola capacità di portare Putin e Trump al tavolo delle trattative, in uno scenario da primi tra pari, gli garantirà un notevole vantaggio politico ancor prima dell’inizio dei colloqui”.

Trump è partito da Washington DC per un viaggio di quattro giorni in Asia che prevede anche una tappa nelle Filippine. Forse riuscirà a fare più piccola l’America.

L’assenza dell’Unione europea in questo vertice è preoccupante per i destini della stessa Europa. Un vertice che nasce viziato in partenza dalla volontà di tripartizione del mondo. Un problema segnalato più volte dalle pagine di questo giornale.

Alla fine del vertice, ci sarà la pace nel mondo e a quale prezzo? Ci sono motivi per nutrire dubbi che il vertice porti immediatamente ad un accordo. L’Unione Europea pressata dalle richieste apparentemente assurde della Russia, resta isolata.

Salvatore Rondello