VIA AI RICORSI

Pronta una bozza contenente sei punti cardine dei ricorsi. Dal numero di firme per presentare le liste alle elezioni all'indicazione del nome del candidato presidente del Consiglio. Sono in tutto trenta i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale, che saranno presentati il prossimo 26 ottobre presso le Corti d'appello

La macchina dei ricorsi è partita. E’ pronta una bozza contenente sei punti cardine dei ricorsi. Dal numero di firme per presentare le liste alle elezioni all’indicazione del nome del candidato presidente del Consiglio. Sono in tutto trenta i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale, che saranno presentati il prossimo 26 ottobre presso le Corti d’appello, in coincidenza con l’entrata in vigore della nuova legge, approvata in via definitiva lo scorso 8 ottobre dall’aula della Camera.

E’ il fronte ‘anti-Melonellum’: alla Camera la “Rete per un voto libero e uguale”, capeggiata da Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, approvata la scorsa settimana in via definitiva, sperando di arrivare a sentenza della Corte costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell’iniziativa, nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti dei gruppi di opposizione del Campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l’iter in Parlamento conclusosi con l’approvazione. Hanno partecipato, ribadendo la contrarietà allo ‘Stabilicum’ (come ha battezzato la legge la maggioranza) Simona Bonafè (PD), Maria Elena Boschi (Iv), Alfonso Colucci (M5s), Filiberto Zaratti (Avs), Riccardo Magi (+Europa). Presenti anche gli avvocati Pietro Adami e Anna Falcone, che in pratica affiancheranno i ricorrenti e i legali che si sono messi a disposizione.

C’era anche Stefano Passigli, politologo ed ex parlamentare Ds esperto di sistemi elettorali che lanciato un appello: “Senza tirare per la giacca il capo dello Stato, non si sciolga il Parlamento senza la sentenza della Corte sulla nuova legge. Questa è una richiesta che la società civile può fare ed è giusto che faccia”. I ricorrenti sono già 500 per 30 ricorsi, spiega Zaccaria bollando la riforma del centrodestra come “gravemente incostituzionale”. L’ex presidente Rai e già parlamentare Pd, spiega che tra i ricorrenti non ci sono i parlamentari in carica “perchè hanno fatto la battaglia in parlamento. I parlamentari ci consegnano la ‘staffetta’ – sottolinea – loro hanno fatto la lotta parlamentare e ora proseguiamo noi”. A firmare i ricorsi, continua Zaccaria, esponenti della società civile ma anche molti nomi noti tra politici, giuristi e magistrati, giornalisti, professori universitari, esponenti del mondo della cultura.

Gli avvocati patrocinanti i ricorsi sono 99 su tutto il territorio e opereranno a titolo gratuito. Sono tutti volontari. Per i ricorrenti invece è stato istituito un fondo di solidarietà “affinché nessuno subisca spese – mette in chiaro Zaccaria – in passato ci sono stati casi di ricorrenti condannati al pagamento delle spese legali. Fino ad ora sono stati raccolti 4 mila euro che ovviamente non sono sufficienti ma fino ai primi di gennaio contiamo di raccoglierne molti di più”. Si potranno fare i versamenti sul Conte corrente di “Costituzione e democrazia”. A illustrare i sei punti critici per la Rete è Grosso, che premette: “Le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie. I ricorsi consentono di eliminare gli aspetti incostituzionali lasciando la legge idonea a essere applicata. Nessuno pensi che le nostre iniziative siano volte a ripristinare la legge abrogata, quella ormai è abrogata, la legge sarà quella nuova auspicabilmente depurata degli aspetti incostituzionali”. In altre parole, anche con una bocciatura della Consulta, non torna il Rosatellum. L’avvocato sottolinea quindi la particolarità del caso italiano sulle riforme elettorali: “Negli ultimi 20 anni sono state approvate quattro leggi elettorali, una enormità, un caso unico e due sono state pure dichiarate incostituzionali”. A disposizione degli avvocati che prepareranno i ricorsi ci sarà una bozza messa a punto dalla Rete con le linee base delle criticità e poi ovviamente i singoli legali potranno fare aggiunte.

Quanto ai punti critici sono sei: “l’abnorme” premio di maggioranza; il premio calcolato su base nazionale anche per il Senato che è eletto su base regionale; un problema di selezione degli eletti e le modalità di assegnazione dei seggi; l’equilibrio di genere; l’indicazione obbligatoria del candidato premier; il numero minimo di sottoscrizioni per i nuovi partiti che per la rate civica e i parlamentari di opposizione “è abnorme” richiedendo in totale per chi attualmente non ha una componente in Parlamento di raccogliere 300 mila firme per la Camera e 150 mila per il Senato.

Quanto alle modalità e ai tempi, Pietro Adami spiega che lunedì 26 i ricorsi saranno depositati in tutte le Corti di appello. Non saranno tutti uguali anche perché ci sarà la specificità delle Regioni a Statuto speciale per quanto riguarda le “lesioni” per le minoranze linguistiche e per le circoscrizoni estero ridotte addirittura a una sola per il Senato. Dopo le prime udienze, presumibilmente tra il 10 e il 20 gennaio, i giudici dovranno emettere le ordinanze (di rigetto o rimessione alla Consulta) e potranno giudicarne l’urgenza. Secondo i calcoli della Rete civica l’udienza della Consulta potrebbe arrivare in primavera, dopo marzo e prima di giugno. Per prudenza viene specificato che il calcolo dei tempi è stato fatto in astratto e che sono molte le variabili che potrebbero mutare le condizioni. E anche le ordinanze potrebbero non essere tutte uguali.