I socialisti di Vicenza sono vicini e pronti a sostenere studenti e lavoratori
PSI-Avanti! di Vicenza è sceso in piazza questa mattina per stare al fianco di studenti e lavoratori.
Un corteo tanto numeroso quanto pacifico. Stavolta i soliti minus habentes, funzionali al potere che dicono di voler combattere e che nelle manifestazioni precedenti avevano tentato, senza successo, di inquinare la protesta legittima, non si sono fatti vedere.
Chiare e concrete le ragioni della protesta:
• Lavoro sicuro, dignitoso e non precario, con più sicurezza sul lavoro e contrasto alla precarietà;
• Stipendi e pensioni più alti, per recuperare il potere d’acquisto perso con inflazione e carovita;
• Fisco giusto e progressivo;
• Sanità davvero pubblica;
• Opposizione all’aumento delle spese militari;
• Salario minimo legale;
• Piena rivalutazione delle pensioni;
• Stop all’innalzamento dell’età pensionabile;
• Misure contro il precariato.
Molti gli studenti in corteo per ribadire l’importanza di un’istruzione pubblica efficace, equamente finanziata, sicura e in cui chi studia e lavora possa sentirsi pienamente riconosciuto e soddisfatto.
I socialisti di Vicenza sono vicini e pronti a sostenere studenti e lavoratori, in piazza come nelle istituzioni, per dare concretezza a queste rivendicazioni.
PSI – Avanti! Vicenza