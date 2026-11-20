Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

Vicenza in piazza al fianco di studenti e lavoratori: corteo numeroso e pacifico

I socialisti di Vicenza sono vicini e pronti a sostenere studenti e lavoratori

PSI-Avanti! di Vicenza è sceso in piazza questa mattina per stare al fianco di studenti e lavoratori.

Un corteo tanto numeroso quanto pacifico. Stavolta i soliti minus habentes, funzionali al potere che dicono di voler combattere e che nelle manifestazioni precedenti avevano tentato, senza successo, di inquinare la protesta legittima, non si sono fatti vedere.

Chiare e concrete le ragioni della protesta:

• Lavoro sicuro, dignitoso e non precario, con più sicurezza sul lavoro e contrasto alla precarietà;

• Stipendi e pensioni più alti, per recuperare il potere d’acquisto perso con inflazione e carovita;

• Fisco giusto e progressivo;

• Sanità davvero pubblica;

• Opposizione all’aumento delle spese militari;

• Salario minimo legale;

• Piena rivalutazione delle pensioni;

• Stop all’innalzamento dell’età pensionabile;

• Misure contro il precariato.

Molti gli studenti in corteo per ribadire l’importanza di un’istruzione pubblica efficace, equamente finanziata, sicura e in cui chi studia e lavora possa sentirsi pienamente riconosciuto e soddisfatto.

I socialisti di Vicenza sono vicini e pronti a sostenere studenti e lavoratori, in piazza come nelle istituzioni, per dare concretezza a queste rivendicazioni.

PSI – Avanti! Vicenza